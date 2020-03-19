(Özel) Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'dan korona virüsüne karşı el temizliği uyarısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› (Özel) Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'dan korona virüsüne karşı el temizliği uyarısı - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Muhammed Emin, Türkiye, Güncel

(Özel) Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'dan korona virüsüne karşı el temizliği uyarısı

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) hakkında uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Artık salgın Türkiye'ye geldi.

19.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:46
(Özel) Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'dan korona virüsüne karşı el temizliği uyarısı

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) hakkında uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Artık salgın Türkiye'ye geldi. Acil ve önemli bir durum yoksa hastanelere gidilmemesi gerektiğini tavsiye ediyoruz. Görüldü ki gerçekten Covid-19'da sıcaklık arttığı zaman bulaştırıcılık ciddi bir şekilde azalıyor. Aslında biz dezenfektan kullanımını önermiyoruz. Su ve sabun el hijyeni açısından yeterlidir" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan ve ardından Türkiye'de görülen yeni tip korona virüsü (Covid-19) karşısında vatandaşlar tedbirlerini artırdı. Özel Medipol Mega Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, son günlerde en çok konuşulan konu olan korona virüsü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Maskeye ihtiyacı olan insanların maskeye ulaşımı oldukça önemli"

Ülkemizde de görülmeye başlayan yeni tip korona virüsüne (Covid-19) karşı maske önlemlerinin ve maskenin doğru kullanımı konusu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Akkoyunlu, "Maske konusunda ciddi tartışmalar yaşanıyor. Aslında hem ülkemizde hem de yurt dışında ciddi tartışma oluşturan bir konu oldu. Burada 2 şey çok önemli. 1'i stratejik maske kullanımı yani maskeye ihtiyacı olan insanların maskeye ulaşımı oldukça önemli. İkincisi ise maskeye ihtiyacı olmayan insanların maske kullanımı önemli bir problemdir" dedi.

"Ciddi bir şekilde maske üretimi var, fiyatlar düşecek"

Maske stokçularına karşı vatandaşları uyaran Akkoyunlu, "15-20 gün önce Amerika'da maske bulunamadı. Tıbbi personel maske stokunu yetiştiremedi. Çin'de şokun ilk dönemlerde yaşandığında maske bulunamadı. Ülkemizde maske üretimi başladı. Devlet bu işe el attı. Dünya Sağlık Örgütü bu işe el attı. Artık ciddi bir şekilde maske üretimi var. Bu nedenle fiyatlar düşecek. Stokçuların ellerinde maske varsa satışa sunsunlar. Vatandaşlarımız çok yüksek fiyatlara maske almasın. Şu an için gerek yok. Salgın başladı ama bu süreçte evde olmaları, dışarıya çok zor durumda kalmadıkça çıkmamalarını öneriyoruz. Toplu kullanım alanlarına girmemeleri maskeden çok daha değerli" diye konuştu.

"Bir vaka pozitif çıktıysa bunun karşılığında yakalanmamış olan 400 vaka vardır"

Toplu taşımaların ve kamuya açık alanlarda zor durumda kalmadıkça bulunulmaması gerektiğini belirten Akkoyunlu, "Artık salgın Türkiye'ye geldi. 1 vaka pozitif çıktıysa bunun karşılığında yakalanmamış olan 400 vaka vardır. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Şu an Türkiye'de 100 civarında vaka varsa tahmin edin o civarda bir enfeksiyon söz konusu acil ve önemli bir durum yoksa hastanelere gidilmemesi gerektiğini tavsiye ediyoruz. Toplu alanları zor durumda kalmadıkça kullanmamamız gerekiyor. Kullanmaya mecbur isek o zaman tedbirimizi almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"En önemli bulaş yolları ellerimiz"

Ellerin en önemli bulaşma yolu olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, "En önemli bulaşma yolları ellerimizdir. Marketlerde eldiven takılıyor sapsarı olmuş, ellerini ağızlarına götürüyorlar. Bunun hiçbir şekilde koruyuculuğu yok. Bu noktada eldiven kullanmanın bir faydası yok. El temizliği maske kullanımdan daha önemli. Ellerimizin temiz olması bizi enfeksiyondan koruyor. Yoksa enfeksiyon ellerimizden geçmiyor. Yani ellerimizden vücudumuza girmiyor. Ellerimizden ağzımıza, burnumuza giriyor" dedi.

"Korku savunma mekanizmasını harekete geçirir"

Salgın zincirindeki en önemli halkanın taşıyıcı konumunda olan gençlerin oluşturduğunu ve gençlerinde dikkatli olması gerektiğini aktaran Akkoyunlu, "Bu virüs bir grip ama öldürücülüğü diğer griplere göre fazla olan bir grip bu nedenle biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu virüse karşı iki yaklaşım var. Bir kesim tamamen boş veriyor. İtalya örneğinde gördüğümüz gibi, ikincisi ise aşırıcı korumacı ve panik yaklaşım Çin'de Wuhan'daki yaklaşım örneğinde olduğu gibi. Korku bizim için önemlidir. Savunma mekanizmasını harekete geçirir. Korunmanızı sağlar. Panik maskelere, kolonyalara, marketlere saldırmanıza neden olur. Yaşlılar virüsten çok daha fazla etkileniyor. Kronik hastalığı olanlar, gebeler daha fazla etkileniyor. Ama bu gençlerin bu virüsten etkilenmeyeceği anlamına gelmez. Gençler ve çocuklarda etkileniyor. Mesela Fransa'da genç nüfusun etkilenme oranı daha fazla olduğunu görüyoruz. Gençlerinde kendilerini koruması gerekiyor. Salgın zincirinin kırılması açısından en önemlisi gençlerin de korkması lazım" ifadelerini kullandı.

"Nerede üretildiği ve içeriği belli olmayan dezenfektanlardan kesinlikle uzak durulması gerekiyor"

Virüse karşı önlem amaçlı kullanılan dezenfektanlar konusunda içeriklerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Akkoyunlu, "Dezenfektanlar konusunda bir paranoya oluştu. Nereye bakılsa herkesin elinde dezenfektan ve 2 - 3 dakikada bir ellerini dezenfekte etmeye çalışıyorlar. Fakat birçoğu nerede üretildiği ve içeriği belli olmayan dezenfektanlar bunlardan kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Aslında biz dezenfektan kullanımını önermiyoruz. Su ve sabun el hijyeni açısından yeterlidir" dedi. - İSTANBUL

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle restoran ve lokantalarda masa düzeni değişecek Haber
Koronavirüs sebebiyle restoran ve lokantalarda masa düzeni değişecek
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı Haber
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı
Çin'den sevindirici haber var! 4 ay sonra bir ilk yaşandı Haber
Çin'den sevindirici haber var! 4 ay sonra bir ilk yaşandı
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Benzin ve motorinde bir indirim müjdesi daha Haber
Benzin ve motorinde bir indirim müjdesi daha
Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar...
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Erdoğan 'Güzel bir tablo bizi bekliyor' deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Murat Kurum Mehmet Ersoy Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Hülya Avşar Rita Wilson Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Bülent Uygun Bülent Korkmaz Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Türk Mart Futbolcu Vatandaş
Şu an buradasınız: (Özel) Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'dan korona virüsüne karşı el temizliği uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 10:01:38. #1.15#
title