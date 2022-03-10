Akkoyunlu Haberleri - Akkoyunlu Haber - Haberler

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Akkoyunlu Haberleri

Akkoyunlu haber, Akkoyunlu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Bayburt'ta dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'nin rolü konuşuldu

Bayburt'ta dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'nin rolü konuşuldu

Bayburt'ta "Kent ve Öğrenci Buluşmaları" kapsamında "Dünya Nereye Gidiyor?
Akkoyunlu - 08.03.2022
Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Güldür Güldür Show 296. yeni bölüm hangi gün?

Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Güldür Güldür Show 296. yeni bölüm hangi gün?

Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Güldür Güldür Show'un yayın günü ve saati merak ediliyor. Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, hangi gün? sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı? Güldür Güldür hangi günler var?
Akkoyunlu - 03.03.2022
Aşk Mantık İntikam oyuncuları! Dizi oyuncu kadrosu! Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?

Aşk Mantık İntikam oyuncuları! Dizi oyuncu kadrosu! Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?

Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın paylaştığı yeni dizi Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam büyük beğeniyle takip ediliyor. Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?
Akkoyunlu - 25.02.2022
Aşk Mantık İntikam oyuncuları! Dizi oyuncu kadrosu!

Aşk Mantık İntikam oyuncuları! Dizi oyuncu kadrosu!

Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın paylaştığı yeni dizi Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam büyük beğeniyle takip ediliyor. Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?
Akkoyunlu - 25.02.2022
Sivas büyükşehir mi? Sivas büyükşehir mi oldu?

Sivas büyükşehir mi? Sivas büyükşehir mi oldu?

Sivas büyük şehir mi oldu araştırmaları başta Sivaslılar olmak üzere birçok vatandaş tarafından araştırılmakta. İllerin büyükşehir olabilmeleri için nüfus bakımından bazı şartları sağlamaları gerekir. Sivas nüfusundaki değişimler sürekli olarak vatandaşlara Sivas büyükşehir mi? Sivas büyükşehir mi oldu? Sivas büyükşehir olacak mı? sorularını merak ettiriyor. İşte detaylar haberimizde...
Akkoyunlu - 20.02.2022
İSTANBUL'DA MASKE SATIŞLARI AZALDI; PROF. DR. AKKOYUNLU'DAN 'MASKELERİ ÇIKARMAYIN' UYARISI...

İSTANBUL'DA MASKE SATIŞLARI AZALDI; PROF. DR. AKKOYUNLU'DAN "MASKELERİ ÇIKARMAYIN" UYARISI...

BİRÇOK ülkede maske zorunluluğunun kalkmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki haftayı işaret etti.
Akkoyunlu - 20.02.2022
İzmir elektrik kesintisi! 19-20 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İzmir elektrik kesintisi! 19-20 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 19 Şubat Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Şubat'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
Akkoyunlu - 18.02.2022
Aşk Mantık İntikam oyuncuları! Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?

Aşk Mantık İntikam oyuncuları! Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?

Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın paylaştığı yeni dizi Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam büyük beğeniyle takip ediliyor. Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?
Akkoyunlu - 18.02.2022
Yeşilyurt'ta aile söyleşisi

Yeşilyurt'ta aile söyleşisi

Yeşilyurt Belediyesi ile Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanlığı tarafından başlatılan 'Aileyi Korumak Fethimizdir' projesi kapsamında Eğitimci-Yazar Adil Akkoyunlu'un sunumuyla 'Dedemin Dilinden Geçmişte Aile' konulu söyleşi düzenlendi.
Akkoyunlu - 16.02.2022
Erzincan'da toplanan gıda, giysi ve tıbbi malzemeler Suriye'ye gönderildi

Erzincan'da toplanan gıda, giysi ve tıbbi malzemeler Suriye'ye gönderildi

Erzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 26 ton gıda, battaniye, giysi, yatak, yorgan, soba, tıbbi malzeme ve yakacağın yüklü olduğu tır Suriye'ye uğurlandı.
Akkoyunlu - 16.02.2022
'Fidye yazılımı saldırılarının şirketlere maliyeti 20 milyar doları aştı'

"Fidye yazılımı saldırılarının şirketlere maliyeti 20 milyar doları aştı"

2021'de fidye yazılımı saldırılarının şirketlere maliyetinin 20 milyar doları aştığını ve fidye yazılımlarının siber suçlular için bu kadar kazançlı olduğu sürece, 2022'de de en büyük güvenlik sorunu olmaya devam edeceğini söyleyen Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, "Şirketler...
Akkoyunlu - 16.02.2022
Ali Kuşçu kimdir? Ali Kuşçu kısaca hayatı ve eserleri! Ali Kuşçu ne yapmıştır?

Ali Kuşçu kimdir? Ali Kuşçu kısaca hayatı ve eserleri! Ali Kuşçu ne yapmıştır?

Ali Kuşçu kimdir ve hayatı günümüzde en çok merak edilen kişilerden konulardan biri olmuştur. Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nda astronom, matematikçi ve dil bilimci olarak tanınan Ali Kuşçu ve icatları, eserleri sık sık merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Peki, Ali Kuşçu ne yapmıştır? Ali Kuşçu kimdir? Astronom Ali Kuşçu kısaca hayatı ve eserlerini haberimizde...
Akkoyunlu - 11.02.2022
Fırat Tanış ve Kübra Tanış Çiftinin Boşanmasının Perde Arkası

Fırat Tanış ve Kübra Tanış Çiftinin Boşanmasının Perde Arkası

Oyuncu Fırat Tanış ile eşi Kübra Tanış'ın 8 yıllık evliliği, tek celsede bitti. İşte sürpriz boşanmanın perde arkası...
Akkoyunlu - 10.02.2022
Kubbeleri beyaza bürünen Ahlat kümbetlerinden masalsı görüntüler

Kubbeleri beyaza bürünen Ahlat kümbetlerinden masalsı görüntüler

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi kümbetler kar yağışı sonrası seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
Akkoyunlu - 10.02.2022
Son dakika haber: Kubbeleri beyaza bürünen Ahlat kümbetlerinden görsel şölen

Son dakika haber: Kubbeleri beyaza bürünen Ahlat kümbetlerinden görsel şölen

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kubbeleri beyaza bürünen Ahlat kümbetlerinden görsel şölen Beyaz örtüye bürünen Ahlat'taki kümbetler havadan görüntülendi Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi kümbetler kar yağışı sonrası seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.
Akkoyunlu - 09.02.2022
Uzmanından 'Güvenli İnternet Günü'ne özel uyarılar

Uzmanından 'Güvenli İnternet Günü'ne özel uyarılar

Online teknolojinin tüm dünyadaki internet kullanıcıları tarafından daha güvenli ve daha sorumlu bir şekilde kullanılmasını teşvik eden Güvenli İnternet Günü, bu yıl 8 Şubat'a denk geliyor.
Akkoyunlu - 08.02.2022
AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI, EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI, EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

DİYARBAKIR'da ayakta durmakta zorlanan ve alkollü olduğu öğrenilen adam, polis ve sağlık görevlilerinin 1 saatlik ikna çalışması sonucu ambulansla hastaneye götürüldü.
Akkoyunlu - 02.02.2022
Suriye'ye 27 ton gıda ve yakacak yardımı gönderildi

Suriye'ye 27 ton gıda ve yakacak yardımı gönderildi

Erzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 27 ton gıda, battaniye, çocuk bezi ve maması, ısıtıcı ile yakacağı taşıyan tır, Suriye'ye hareket etti.
Akkoyunlu - 02.02.2022
Siber güvenlik yazılımı Bitdefender uç nokta güvenliğinde 'Stratejik Lider' seçildi

Siber güvenlik yazılımı Bitdefender uç nokta güvenliğinde 'Stratejik Lider' seçildi

Global siber güvenlik şirketi Bitdefender Antivirüs, 10 siber güvenlik tedarikçisinin karşılaştırıldığı AV-Comparatives'in "Endpoint Prevention and Response CyberRisk Quadrant Raporu'nda en yüksek puanı aldı ve "Stratejik Lider" olarak seçildi.
Akkoyunlu - 01.02.2022
Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman?

Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman?

Güldür Güldür, Ali Sunal'ın sunduğu ilk sezonu FOX'ta, 2. sezonundan itibaren Show TV'de yayınlanan eğlence programı. Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman?
Akkoyunlu - 29.01.2022
Aşk Mantık İntikam oyuncuları! Dizi oyuncu kadrosu! Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?

Aşk Mantık İntikam oyuncuları! Dizi oyuncu kadrosu! Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?

Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın paylaştığı yeni dizi Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam büyük beğeniyle takip ediliyor. Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?
Akkoyunlu - 25.02.2022
Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Güldür Güldür Show hangi günler var?

Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Güldür Güldür Show hangi günler var?

Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Güldür Güldür Show'un yayın günü ve sati merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı? Güldür Güldür hangi günler var?
Akkoyunlu - 20.01.2022
Elazığ depreminin ardından inşa edilen 32 camiden ezan sesi yükseliyor

Elazığ depreminin ardından inşa edilen 32 camiden ezan sesi yükseliyor

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılanların yerine inşa edilen 32 camide ezan sesi yükseliyor.
Akkoyunlu - 20.01.2022
Güldür Güldür yeni bölüm yok mu, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? Salı mı, Çarşamba mı, Cumartesi mi?

Güldür Güldür yeni bölüm yok mu, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? Salı mı, Çarşamba mı, Cumartesi mi?

Show TV'nin beğenilen komedi programı Güldür Güldür bugün tekrar bölümü ile ekranlara gelecek. Bunun ardından izleyiciler, Güldür Güldür yeni bölüm yok mu, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? Salı mı, Çarşamba mı, Cumartesi mi? merak etti. Peki, Güldür Güldür Show bitti mi, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölümleri hangi gün?
Akkoyunlu - 18.01.2022
Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı?

Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı?

Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Güldür Güldür Show'un yayın günü ve saati merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı?
Akkoyunlu - 15.01.2022
Çakallarla Dans 5 nerede çekildi, hangi ilde? Fikirtepe neresi? Çakallarla Dans 5 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 5 ne zaman çıktı?

Çakallarla Dans 5 nerede çekildi, hangi ilde? Fikirtepe neresi? Çakallarla Dans 5 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 5 ne zaman çıktı?

Bugün ATV ekranlarında Çakallarla Dans 5 yerli sinema filmi ekranlara gelecektir. İzleyiciler filmin başlamasından önce, Çakallarla Dans 5 nerede çekildi, hangi ilde? Çakallarla Dans 5 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 5 ne zaman çıktı, hangi yılda? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Çakallarla Dans 5 nerede hangi il ve ilçede çekilmiştir? Çakallarla Dans 5 nerede geçiyor, hangi ilçede? İşte detaylar...
Akkoyunlu - 13.01.2022
Çakallarla Dans 5 filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans 5 filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans 5 özeti!

Çakallarla Dans 5 filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans 5 filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans 5 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çakallarla Dans 5 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çakallarla Dans 5 konusu, özeti ve Çakallarla Dans 5 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çakallarla Dans 5 filminin detayları…
Akkoyunlu - 13.01.2022
Çakallarla Dans 4 nerede çekildi, hangi ilde? Fikirtepe nerede? Çakallarla Dans 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 ne zaman çıktı?

Çakallarla Dans 4 nerede çekildi, hangi ilde? Fikirtepe nerede? Çakallarla Dans 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 ne zaman çıktı?

Bugün ATV ekranlarında Çakallarla Dans 4 yerli sinema filmi ekranlara gelecektir. İzleyiciler filmin başlamasından önce, Çakallarla Dans 4 nerede çekildi, hangi ilde? Çakallarla Dans 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 ne zaman çıktı, hangi yılda? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Çakallarla Dans 4 nerede hangi il ve ilçede çekilmiştir? Çakallarla Dans 4 nerede geçiyor, hangi ilçede? İşte detaylar...
Akkoyunlu - 12.01.2022
Çakallarla Dans 4 nerede çekildi, hangi ilde? Fikirtepe nerede? Çakallarla Dans 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 ne zaman çıktı?

Çakallarla Dans 4 nerede çekildi, hangi ilde? Fikirtepe nerede? Çakallarla Dans 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 ne zaman çıktı?

Bugün ATV ekranlarında Çakallarla Dans 4 yerli sinema filmi ekranlara gelecektir. İzleyiciler filmin başlamasından önce, Çakallarla Dans 4 nerede çekildi, hangi ilde? Çakallarla Dans 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 ne zaman çıktı, hangi yılda? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Çakallarla Dans 4 nerede hangi il ve ilçede çekilmiştir? Çakallarla Dans 4 nerede geçiyor, hangi ilçede? İşte detaylar...
Akkoyunlu - 12.01.2022
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, 'Flurona'yı değerlendirdi Açıklaması

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Flurona"yı değerlendirdi Açıklaması

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Bu yeni virüs (Flurona), hem Kovid-19 hem de gripte görülen öksürük, mide bulantısı, tat ve koku kaybı, boğaz kuruluğu, burun akıntısı, ateş ve baş ağrısı gibi belirtiler gösterebiliyor.
Akkoyunlu - 11.01.2022
Güldür Güldür Show bu akşam yok mu, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm yok mu? Bu hafta Güldür Güldür yeni bölüm niye yok?

Güldür Güldür Show bu akşam yok mu, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm yok mu? Bu hafta Güldür Güldür yeni bölüm niye yok?

Show TV yayın akışında bugün Güldür Güldür Show yeni bölüm bulunmuyor. Bunun ardından izleyiciler, Güldür Güldür Show bu akşam yok mu, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm yok mu? Bu hafta Güldür Güldür yeni bölüm niye yok? merak etti. İşte ayrıntılar...
Akkoyunlu - 08.01.2022
Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Show hangi günler yayınlanıyor? Günü mü değiştir?

Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Show hangi günler yayınlanıyor? Günü mü değiştir?

Beğenilen komedi programlarından olan Güldür Güldür Show ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Show hangi günler yayınlanıyor? Günü mü değiştir? Güldür Güldür Show günü mü değişti? Güldür Güldür Show hangi günler ekrana geliyor? İşte bilgiler...
Akkoyunlu - 08.01.2022
Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans 2: Hastasıyız

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans 2: Hastasıyız

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede konusu, özeti ve Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminin detayları…
Akkoyunlu - 03.01.2022
Güldür Güldür Show yılbaşı bölümü ne zaman, saat kaçta?

Güldür Güldür Show yılbaşı bölümü ne zaman, saat kaçta?

Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Güldür Güldür Show'un yayın günü ve saati merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür yılbaşı bölümü saat kaçta? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı?
Akkoyunlu - 31.12.2021
ADÜ Öğretim Üyesi Çevik'in projesine TÜBİTAK'tan destek

ADÜ Öğretim Üyesi Çevik'in projesine TÜBİTAK'tan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Çevik'in yürütücülüğü yaptığı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2021 yılı 2. Dönemi ARDEB-1001 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
Akkoyunlu - 29.12.2021
Tunceli Müzesi'ndeki binlerce yıllık sikkeler Anadolu tarihine ışık tutuyor

Tunceli Müzesi'ndeki binlerce yıllık sikkeler Anadolu tarihine ışık tutuyor

Türkiye'nin gözde müzeleri arasında yer alan Tunceli Müzesi'nde sergilenen tarihi sikkeler, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.
Akkoyunlu - 26.12.2021
Şehir Tiyatroları'nda 15 oyunla seyirci karşısına çıkıyor

Şehir Tiyatroları'nda 15 oyunla seyirci karşısına çıkıyor

Hastalık Hastası, Ay Carmela, İfigenya, Geçit, Moby Dick, Çın Sabahta, Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık, Yaftalı Tabut, Tatlı Kaçık, Rüya, Bekçi ile Postacı, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Herkes Sihirbaz Olacak, Benim Güzel Pabuçlarım, Elma Kurdu Kırtık oyunları Aralık ayının son haftasında sahnelenecek.
Akkoyunlu - 24.12.2021
Tarihi koç ve at biçimli mezar taşları 500 yıllık kültürün izlerini taşıyor

Tarihi koç ve at biçimli mezar taşları 500 yıllık kültürün izlerini taşıyor

Tunceli Müzesi'nde koruma altına alınarak sergilenen yaklaşık 500 yıllık koç ve at biçimli mezar taşları, geçmişte yaşayan insanların geleneksel örf ve adetleri, inançları ve mitolojik unsurları hakkında önemli bilgiler sunuyor.
Akkoyunlu - 24.12.2021
'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nde final heyecanı zengin Urartu koleksiyonuyla geldi

"Avrupa Yılın Müzesi Ödülü"nde final heyecanı zengin Urartu koleksiyonuyla geldi

Yıllarca Urartulara başkentlik yapan Van'ın tarihine ışık tutan ve "Dünyanın en büyük Urartu Müzesi" olarak nitelendirilen Van Müzesi'nin, Avrupa Müze Forumu tarafından düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022" için finale kalmasının ziyaretçi sayısını da artırması bekleniyor.
Akkoyunlu - 13.12.2021
Türkiye'den 3 müze Avrupa finalinde

Türkiye'den 3 müze Avrupa finalinde

AVRUPA Konseyi himayesindeki 'European Museum Forum' tarafından düzenlenen 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022' için Türkiye'den Göbeklitepe Örenyeri, Van Müzesi ve Tunceli Müzesi finale kaldı.
Akkoyunlu - 11.12.2021
Suriye'ye gıda, kışlık giysi ve yakacak malzemesi gönderildi

Suriye'ye gıda, kışlık giysi ve yakacak malzemesi gönderildi

Erzincan'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen gıda, kışlık giysi ile yakacak malzemeleri Suriye'ye gönderildi.
Akkoyunlu - 10.12.2021
Dayı-Bir Adamın Hikayesi filminin galası yapıldı

Dayı-Bir Adamın Hikayesi filminin galası yapıldı

Efsane dizi Ezel'de merhum Tuncel Kurtiz'in hayat verdiği Ramiz Karaeski'nin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar yeni film projesiyle beyazperdeye döndü. Bayraktar'ın başrol oynadığı Dayı-Bir Adamın Hikayesi filmi 10 Aralık'ta vizyona giriyor. Filmin galası dün akşam yapıldı. İşte detaylar...
Akkoyunlu - 09.12.2021
ÜNİVERSİTEMİZİN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ 'ICOINS' PROJESİ TANITILDI

ÜNİVERSİTEMİZİN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ "ICOINS" PROJESİ TANITILDI

Araştırma MerkezleriÜNİVERSİTEMİZİN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ "ICOINS" PROJESİ TANITILDIÜniversitemizin yürütücülüğünü yaptığı "Icoins - KOBİ'ler için Endüstri 4.
Akkoyunlu - 09.12.2021
SİNEMA - Dayı: Bir Adamın Hikâyesi

SİNEMA - Dayı: Bir Adamın Hikâyesi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.
Akkoyunlu - 09.12.2021
SİNEMA

SİNEMA

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.
Akkoyunlu - 09.12.2021
'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filminin galası yapıldı

"Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filminin galası yapıldı

"Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filmi, gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.
Akkoyunlu - 08.12.2021
DİYARBAKIR - Tarihi Urfakapı araç trafiğine açıldı

DİYARBAKIR - Tarihi Urfakapı araç trafiğine açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapattığı Urfakapı, yeniden ulaşıma açıldı.
Akkoyunlu - 07.12.2021
Elektrik Kesintisi

Elektrik Kesintisi

07. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Antakya İlçesi Akçaova Mahallesi, Bahçelievler, İlkevler, Esentepe, Yeşilyurt, Bahçelievler/2, Bahçelievler/3, Bahçelievler/12, Bahçelievler/1, Yeşilyurt/2 ve Bahçelievler/9 Sokak, Hasanlı Mahallesi, Hasanlı ve Sadullah Gali...
Akkoyunlu - 06.12.2021
Kalp krizi geçiren yolcuya müdahale eden doktor uçakta yaşananları anlattı

Kalp krizi geçiren yolcuya müdahale eden doktor uçakta yaşananları anlattı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Antalya seferini yapan tarifeli uçağında kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi yapan doktorlardan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, meslektaşlarıyla beraber hayat kurtardıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.
Akkoyunlu - 28.11.2021
UZMANINDAN UYARI İNDİRİM GÜNLERİNDE SAHTE KARGO TAKİP SMS'LERİNE DİKKAT

UZMANINDAN UYARI İNDİRİM GÜNLERİNDE SAHTE KARGO TAKİP SMS'LERİNE DİKKAT

ONLİNE alışverişlerin büyük artış gösterdiği Kasım ve Aralık aylarındaki indirim günlerinde siber dolandırıcılar, kargo şirketlerini ve e-ticaret sitelerini taklit ederek tüketiciye sahte kargo takip SMS'leriyle dolandırmaya başladı.
Akkoyunlu - 25.11.2021
08.11.2021 Basın Duyurusu (10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Emniyet Tedbiri Kapsamında Trafiğe Kapatılacak Yollar)

08.11.2021 Basın Duyurusu (10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Emniyet Tedbiri Kapsamında Trafiğe Kapatılacak Yollar)

10 Kasım Çarşamba günü ilimizde yapılacak olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Emniyet Tedbiri kapsamında güvenlik tedbirlerinden dolayı vatandaşlarımızın etkinliğin yapılacağı alana yakın yollarda giriş ve çıkışlarda mağdur olmaması adına etkinlik süresince trafiğe kapatılacak olan yollar...
Akkoyunlu - 08.11.2021
URFA KAPI, YAYA GEÇİŞİNE AÇILDI

URFA KAPI, YAYA GEÇİŞİNE AÇILDI

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışmaları nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapattığı tarihi Surlarındaki Urfa Kapı'yı, yayaların geçişine açtı.
Akkoyunlu - 08.11.2021
Hasankeyf nerede? Batman Hasankeyf haritadaki yeri neresi? Hasankeyf gezilecek yerler! Hasankeyf ne demek?

Hasankeyf nerede? Batman Hasankeyf haritadaki yeri neresi? Hasankeyf gezilecek yerler! Hasankeyf ne demek?

Masterchef'te bugün dış oyun olarak Hasankeyf'e gidiliyor. Bunun ardından vatandaşlar, Hasankeyf nerede? Batman Hasankeyf haritadaki yeri neresi? Hasankeyf ne demek? Hasankeyf tarihçesi nedir merak etti. Peki, Hasankeyf neresidir? Hasankeyf haritada nerede yer alır? İşte detaylar...
Akkoyunlu - 04.11.2021
Oyuncu Mustafa Üstündağ oğlunun dişini yüzük yaptı

Oyuncu Mustafa Üstündağ oğlunun dişini yüzük yaptı

Oyuncu Mehmet Üstündağ meslektaşı Ecem Özkaya ile evliliğinden dünyaya gelen 8 yaşındaki oğlu Kaan'a sevgisini göstermek için ilginç bir yola başvurdu. Oyuncu oğlunun ilk düşürdüğü dişini kendisine yüzük yaptırdı.
Akkoyunlu - 30.10.2021
28.10.2021 Basın Duyurusu (29 Ekim Cuma Günü Yapılacak Olan Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Trafiğe Kapatılacak Yollar)

28.10.2021 Basın Duyurusu (29 Ekim Cuma Günü Yapılacak Olan Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Trafiğe Kapatılacak Yollar)

29 Ekim Cuma günü ilimizde yapılacak olan Cumhuriyet Bayramı Emniyet Tedbiri kapsamında güvenlik tedbirlerinden dolayı vatandaşlarımızın etkinliğin yapılacağı alana yakın yollarda giriş ve çıkışlarda mağdur olmaması adına etkinlik süresince trafiğe kapatılacak olan yollar ve alternatif...
Akkoyunlu - 28.10.2021
Sinema - İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları

Sinema - İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.
Akkoyunlu - 28.10.2021
Trabzon'da Fetih coşkusu

Trabzon'da Fetih coşkusu

Trabzon'da Fetih coşkusu Trabzon'un Fatih sultan Mehmet Han tarafından fethedilişinin 560. Yıldönümü coşkuyla kutlandı Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilişinin 560. yıldönümü coşkuyla kutlandı.
Akkoyunlu - 26.10.2021
BÜYÜKŞEHİR'E İSTANBUL'DA YOĞUN İLGİ

BÜYÜKŞEHİR'E İSTANBUL'DA YOĞUN İLGİ

Trabzon'un Fethi'nin 560'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Yenikapı Fuar alanında gerçekleştirilen Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğine TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Ticaret Bakanı Dr.
Akkoyunlu - 16.10.2021
15.10.2021 Basın Duyurusu (16.10.2021 Günü İstasyon Meydanı Açık Hava Mitingi Nedeniyle Trafiğe Kapatılacak Yollar)

15.10.2021 Basın Duyurusu (16.10.2021 Günü İstasyon Meydanı Açık Hava Mitingi Nedeniyle Trafiğe Kapatılacak Yollar)

16 Ekim Cumartesi günü ilimizde yapılacak olan İstasyon Meydanı Açık Hava Miting Emniyet Tedbiri kapsamında güvenlik tedbirlerinden dolayı vatandaşlarımızın etkinliğin yapılacağı alana yakın yollarda giriş ve çıkışlarda mağdur olmaması adına etkinlik süresince trafiğe kapatılacak olan yollar...
Akkoyunlu - 15.10.2021
Ay, Carmela! oyunu 6. Adana Şehir Tiyatroları Festivali'nde seyirci karşısına çıkıyor

Ay, Carmela! oyunu 6. Adana Şehir Tiyatroları Festivali'nde seyirci karşısına çıkıyor

Jose Sanchis Sinisterra'nın yazdığı Naşit Özcan'ın yönettiği Ay, Carmela! 18, 19 Ekim tarihlerinde saat 20:00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Adana seyircisiyle buluşuyor.
Akkoyunlu - 15.10.2021
Masterchef Mardin mutfağı lezzetleri! Mardin'de ne yenir? Mardin'in nesi meşhur?

Masterchef Mardin mutfağı lezzetleri! Mardin'de ne yenir? Mardin'in nesi meşhur?

Mardin'in nesi meşhur? Mardin'de düzenlenen festivaller neler? Mardin'de ne yenir? Mardin'in nesi meşhur? Mardin mutfağı lezzetleri! 12.000 yıllık tarihe sahip Mardin hakkında merak edilenler... İşte, Masterchef Mardin mutfağı lezzetleri!
Akkoyunlu - 14.10.2021
Çakallarla Dans 5 filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans 5 filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans 5 özeti!

Çakallarla Dans 5 filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans 5 filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans 5 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çakallarla Dans 5 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çakallarla Dans 5 konusu, özeti ve Çakallarla Dans 5 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çakallarla Dans 5 filminin detayları…
Akkoyunlu - 12.10.2021
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Mardin'de

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Mardin'de

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberindeki heyet ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.
Akkoyunlu - 11.10.2021
TRT'nin 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda dereceye giren gençlere ödülleri verildi

TRT'nin "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda dereceye giren gençlere ödülleri verildi

TRT'nin 7'ncisini düzenlediği "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda dereceye giren gençlere ödülleri törenle verildi.
Akkoyunlu - 09.10.2021
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Salgının kontrol altına alınabilmesi için toplumun yüzde 90'ı tam doz aşılanmalı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Salgının kontrol altına alınabilmesi için toplumun yüzde 90'ı tam doz aşılanmalı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, Delta varyantının bulaşma hızı daha fazla olduğu için salgının kontrol altına alınabilmesi adına artık toplumun yüzde 90'ından fazlasının tam doz aşılı hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Vuhan'dan çıkan virüsle ilgili bu rakamı yüzde 70 olarak telaffuz ediyorduk ama şimdi bu yüzde 70'de yeterli olmayacak. Toplumda çok yüksek oranda aşılamayı gerçekleştirmek durumundayız." dedi.
Akkoyunlu - 08.10.2021
Düziçi'nde İŞKUR bünyesinde süt ürünleri işleme kursu düzenlendi

Düziçi'nde İŞKUR bünyesinde süt ürünleri işleme kursu düzenlendi

Düziçi'nde İŞKUR bünyesinde kadınlara yönelik süt ürünleri işleme kursu düzenlendi.
Akkoyunlu - 06.10.2021
Çakallarla Dans 4 konusu ne, oyuncuları kimler, nerede? Çakallarla Dans 4 oyuncu kadrosu! Çakallarla Dans 4 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çakallarla Dans 4 konusu ne, oyuncuları kimler, nerede? Çakallarla Dans 4 oyuncu kadrosu! Çakallarla Dans 4 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çakallarla Dans 4 bugün ATV'de ekranlara gelecek. Yerli film başlamadan önce izleyiciler, Çakallarla Dans 4 konusu ne, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 oyuncu kadrosu! Çakallarla Dans 4 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? merak etti. Peki, Çakallarla Dans 4 oyuncu kadrosunda kimler vardır? Filmin konusu ne? Çakallarla Dans 4 nerede çekiliyor?
Akkoyunlu - 05.10.2021
Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak

Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak

Show TV'nin sevilen eğlence programı, 2 Ekim'de yeni sezona merhaba diyecek. Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun yerine kadrosuna yeni isimleri katan programın fragmanı yayınlandı. Yeni sezonun ilk bölümünde TV8'in ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef'in skeci ekranlara gelecek.
Akkoyunlu - 27.09.2021
Diyarbakır Surları Urfakapı restorasyon çalışmalarında mancınık kaidesi bulundu

Diyarbakır Surları Urfakapı restorasyon çalışmalarında mancınık kaidesi bulundu

Diyarbakır Surları Urfakapı restorasyon çalışmalarında mancınık kaidesi bulundu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi surlarda devam eden restorasyon çalışmalarında, mancınık ayaklarının konulduğu taş kaideler, mancınık gülleleri, Akkoyunlu dönemine ait...
Akkoyunlu - 24.09.2021
Ev kiralarındaki fahiş artış dolandırıcıların iştahını kabarttı! Aynı sahte ilandan kapora alıp, kayıplara karışıyorlar

Ev kiralarındaki fahiş artış dolandırıcıların iştahını kabarttı! Aynı sahte ilandan kapora alıp, kayıplara karışıyorlar

Son dönemde ev kiralarındaki fahiş artışlar nedeniyle uygun fiyatlı ev bulmakta zorlanan vatandaşlar şimdi de siber dolandırıcıların hedefi haline geldi. Artan kiraları fırsat bilen ve gerçekte olmayan evleri makul fiyatla ilana koyan sahtekarlar, aynı sahte ilandan defalarca kapora alıp, kayıplara karışıyor. Uzmanlar ev arayan vatandaşlara evin görülmeden kapora verilmemesi ve evi kiraladıktan sonra dairenin ilandan kalktığına emin olunması gibi 6 kritik uyarıda bulunuyor.
Akkoyunlu - 24.09.2021
Siber saldırı bilançosu; 2025'te dünyanın en büyük 3. ekonomisine denk gelecek

Siber saldırı bilançosu; 2025'te dünyanın en büyük 3. ekonomisine denk gelecek

Pandemide artan siber saldırılar, birçok şirketin veri güvenliğini tehdit ediyor.
Akkoyunlu - 23.09.2021
LİSE ÖĞRETMENİ KODLAMA DERSLERİ İÇİN ROBOT ÜRETTİ

LİSE ÖĞRETMENİ KODLAMA DERSLERİ İÇİN ROBOT ÜRETTİ

MUĞLA'da lise öğretmeni Taner Akkoyunlu (42), kodlama derslerinde kullanılmak üzere robot üretti.
Akkoyunlu - 22.09.2021
Ciddi kan kaybeden Güldür Güldür Show 2 Ekim'den itibaren yeni bölümleriyle ekrana gelecek

Ciddi kan kaybeden Güldür Güldür Show 2 Ekim'den itibaren yeni bölümleriyle ekrana gelecek

Ekranların sevilen yapımlarından biri olmayı başaran Güldür Güldür Show'un yeni sezonda ekrana geleceği tarih belli oldu. Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu gibi güçlü isimlerle yollarını ayıran proje, 2 Ekim'den itibaren yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Akkoyunlu - 20.09.2021
MARDİN KALESİNDE KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

MARDİN KALESİNDE KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın destek verdiği ve Mardin Artuklu Üniversitesi'nin bilimsel yürütücülüğünü üstlendiği, 'Mardin Kalesi'nde taşınır ve taşınmaz kültürel mirasın ortaya çıkarılması' projesinde 45 gün süren 2021 yılı Kale kazı çalışmaları tamamlandı.
Akkoyunlu - 17.09.2021
Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Kemaliye, yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor

Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Kemaliye, yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor

Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Kemaliye, yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor Doğayla tarihin birbirini tamamladığı, adrenalin doğa sporlarının başkenti, Türkiye'nin etkileyici yerlerinden eski adı 'Eğin' olan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi yaz aylarında ilçe nüfusunun...
Akkoyunlu - 15.09.2021
GÖBEKLİTEPE BİN 800 FOTOĞRAF VE MİLİMETRİK VERİLER İLE İSTANBUL'A TAŞINIYOR

GÖBEKLİTEPE BİN 800 FOTOĞRAF VE MİLİMETRİK VERİLER İLE İSTANBUL'A TAŞINIYOR

GÖBEKLİTEPE'nin dijital model ikizi çıkarıldı.
Akkoyunlu - 08.09.2021
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden servis ve sürücülerine sıkı denetim

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden servis ve sürücülerine sıkı denetim

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden servis ve sürücülerine sıkı denetim Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan eğitim-öğretim yılı öncesi servis araç ve sürücülerini öğrenci taşımacılığına uygun olup olmadıkları konusunda titizlikle denetliyor.
Akkoyunlu - 03.09.2021
Çakallarla Dans filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans özeti!

Çakallarla Dans filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çakallarla Dans filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çakallarla Dans konusu, özeti ve Çakallarla Dans oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çakallarla Dans filminin detayları…
Akkoyunlu - 31.08.2021
Ayvalık'ta ATASED Başkanı Dikduran güven tazeledi

Ayvalık'ta ATASED Başkanı Dikduran güven tazeledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz yıl kurulan Ayvalık Tarih Araştırma Sanat Eğitim Derneği (ATASED) ilk olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.
Akkoyunlu - 29.08.2021
Setur'dan Mardin kültürünü keşfetme fırsatı

Setur'dan Mardin kültürünü keşfetme fırsatı

Yoğun ilgi gören kültür turlarına devam eden Setur, ekim ayı boyunca 5 ayrı tur ile misafirlerine Mardin ve çevresinin kültürünü tanıma olanağı sunuyor.
Akkoyunlu - 28.08.2021
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyon sürecinde ortak hareket çağrısı

Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyon sürecinde ortak hareket çağrısı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon sürecini önemsediklerini belirterek, "Bu süreç, başından beri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mülkiyeti çözülmüş ve belli bir yapım aşamasına gelmiş.
Akkoyunlu - 28.08.2021
Diyarbakır'da Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar belirlendi

Diyarbakır'da Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar belirlendi

Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak olan yollar ile alternatif güzergahlar belirlendi.
Akkoyunlu - 28.08.2021
Türk tarihinin şanlı zaferleri ağustosta yazıldı

Türk tarihinin şanlı zaferleri ağustosta yazıldı

Türk tarihinin altın sayfalarının yazıldığı ağustos ayında, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ve Anadolu topraklarının korunmasını sağlayan Büyük Taarruz'a kadar birçok zafere imza atıldı.
Akkoyunlu - 25.08.2021
23 Ağustos 2021 Haberleri

23 Ağustos 2021 Haberleri

23 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
Akkoyunlu - 24.08.2021
Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a Ayça Damgacı dahil oldu

Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a Ayça Damgacı dahil oldu

Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılmasıyla büyük kan kaybeden Güldür Güldür Show'un ekibine Toygan Avanoğlu'ndan sonra Ayça Damgacı da dahil oldu. Öte yandan Güldür Güldür ekibi, eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için 8 Eylül Çarşamba günü yeniden seyircili çekimlere başlıyor.
Akkoyunlu - 23.08.2021
Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminden 2. fragman geldi

Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminden 2. fragman geldi

Yıllar önce yayınlanan ancak günümüzde hala konuşulmaya devam eden Ezel dizisinin efsane karakteri Ramiz Dayı'nın hayatı film oldu. Başrolünü Ufuk Bayraktar'ın canlandırdığı 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filminden merak beklenen 2. fragman da geldi.
Akkoyunlu - 21.08.2021
Güldür Güldür Naime ayrıldı mı? Ecem Erkek Naime neden yok? Güldür Güldür Naime karakterini canlandıran Ecem Erkek programdan ayrıldı mı?

Güldür Güldür Naime ayrıldı mı? Ecem Erkek Naime neden yok? Güldür Güldür Naime karakterini canlandıran Ecem Erkek programdan ayrıldı mı?

Geçtiğimiz aylarda Güldür Güldür'ün usta oyuncuları Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu programa veda etmişti. Bunun ardından vatandaşlar Güldür Güldür Naime neden ayrıldı, Naime karakteri olmayacak mı? araştırmaya başladı. Peki, Güldür Güldür Naime yok mu, ayrıldı mı, neden yok? Güldür Güldür Naime karakterini canlandıran Ecem Erkek programdan ayrıldı mı? Naime karakterini kim canlandırıyor? Güldür Güldür Naime ayrıldı mı? İşte bilgiler...
Akkoyunlu - 07.10.2021
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu

Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu

Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılmasıyla büyük kan kaybeden Güldür Güldür Show ekibine yeni bir isim dahil oldu. Toygan Avanoğlu, yeni sezonda sevilen yapımın kadrosunda olacak.
Akkoyunlu - 19.08.2021
Tarihte bugün ne oldu? 11 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Ağustos'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 11 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Ağustos'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 11 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 11 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 11 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Akkoyunlu - 11.08.2021
Fulya Zenginer kimdir? Fulya Zenginer kaç yaşında ve nerelidir?

Fulya Zenginer kimdir? Fulya Zenginer kaç yaşında ve nerelidir?

Doktorlar dizisiyle tanınan ve Küçük Kadınlar dizisiyle beğeni toplayan güzel oyuncu Fulya Zenginer, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Fulya Zenginer hakkında merak edilenler. Fulya Zenginer hayatı ve biyografisi. Fulya Zenginer kimdir? Fulya Zenginer kaç yaşında ve nerelidir?
Akkoyunlu - 09.08.2021
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Cumhuriyet tarihinin çok partili siyasal yaşama geçişteki ikinci denemesi Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF), 12 Ağustos 1930'da kuruldu.
Akkoyunlu - 08.08.2021
'Nefes darlığı birçok hastalığın nedeni olabilir'

"Nefes darlığı birçok hastalığın nedeni olabilir"

Nefes darlığının altında birçok problemin olduğunu belirten Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Sırt üstü yattığınızda nefes darlığı ortaya çıkıyorsa muhtemelen kalple ilgili problem yaşıyor olabilirsiniz.
Akkoyunlu - 06.08.2021
Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Diyarbakır'da iddiaya göre günübirlik ev kiraya verenler arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Akkoyunlu - 02.08.2021
Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı Diyarbakır'da iddiaya göre günü birlik ev kiraya verenler sokak ortasında kurşun yağdırdı 1 kişi yaralandı.
Akkoyunlu - 01.08.2021
Erçek Gölü kıyısındaki park ziyaretçilerden ilgi görüyor

Erçek Gölü kıyısındaki park ziyaretçilerden ilgi görüyor

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü kıyısında 11 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Erçek Sahil Parkı, ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Akkoyunlu - 29.07.2021
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