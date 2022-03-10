Akkoyunlu Haberleri - Akkoyunlu Haber - Haberler

Akkoyunlu Haberleri
Akkoyunlu haber, Akkoyunlu son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Bayburt'ta dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'nin rolü konuşulduBayburt'ta "Kent ve Öğrenci Buluşmaları" kapsamında "Dünya Nereye Gidiyor?
Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Güldür Güldür Show 296. yeni bölüm hangi gün?Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Güldür Güldür Show'un yayın günü ve saati merak ediliyor. Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, hangi gün? sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı? Güldür Güldür hangi günler var?
Aşk Mantık İntikam oyuncuları! Dizi oyuncu kadrosu! Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın paylaştığı yeni dizi Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam büyük beğeniyle takip ediliyor. Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?
Aşk Mantık İntikam oyuncuları! Dizi oyuncu kadrosu!Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın paylaştığı yeni dizi Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam büyük beğeniyle takip ediliyor. Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?
Sivas büyükşehir mi? Sivas büyükşehir mi oldu?Sivas büyük şehir mi oldu araştırmaları başta Sivaslılar olmak üzere birçok vatandaş tarafından araştırılmakta. İllerin büyükşehir olabilmeleri için nüfus bakımından bazı şartları sağlamaları gerekir. Sivas nüfusundaki değişimler sürekli olarak vatandaşlara Sivas büyükşehir mi? Sivas büyükşehir mi oldu? Sivas büyükşehir olacak mı? sorularını merak ettiriyor. İşte detaylar haberimizde...
İSTANBUL'DA MASKE SATIŞLARI AZALDI; PROF. DR. AKKOYUNLU'DAN "MASKELERİ ÇIKARMAYIN" UYARISI...BİRÇOK ülkede maske zorunluluğunun kalkmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki haftayı işaret etti.
İzmir elektrik kesintisi! 19-20 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 19 Şubat Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Şubat'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
Aşk Mantık İntikam oyuncuları! Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın paylaştığı yeni dizi Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam büyük beğeniyle takip ediliyor. Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?
Yeşilyurt'ta aile söyleşisiYeşilyurt Belediyesi ile Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanlığı tarafından başlatılan 'Aileyi Korumak Fethimizdir' projesi kapsamında Eğitimci-Yazar Adil Akkoyunlu'un sunumuyla 'Dedemin Dilinden Geçmişte Aile' konulu söyleşi düzenlendi.
Erzincan'da toplanan gıda, giysi ve tıbbi malzemeler Suriye'ye gönderildiErzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 26 ton gıda, battaniye, giysi, yatak, yorgan, soba, tıbbi malzeme ve yakacağın yüklü olduğu tır Suriye'ye uğurlandı.
"Fidye yazılımı saldırılarının şirketlere maliyeti 20 milyar doları aştı"2021'de fidye yazılımı saldırılarının şirketlere maliyetinin 20 milyar doları aştığını ve fidye yazılımlarının siber suçlular için bu kadar kazançlı olduğu sürece, 2022'de de en büyük güvenlik sorunu olmaya devam edeceğini söyleyen Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, "Şirketler...
Ali Kuşçu kimdir? Ali Kuşçu kısaca hayatı ve eserleri! Ali Kuşçu ne yapmıştır?Ali Kuşçu kimdir ve hayatı günümüzde en çok merak edilen kişilerden konulardan biri olmuştur. Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nda astronom, matematikçi ve dil bilimci olarak tanınan Ali Kuşçu ve icatları, eserleri sık sık merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Peki, Ali Kuşçu ne yapmıştır? Ali Kuşçu kimdir? Astronom Ali Kuşçu kısaca hayatı ve eserlerini haberimizde...
Fırat Tanış ve Kübra Tanış Çiftinin Boşanmasının Perde ArkasıOyuncu Fırat Tanış ile eşi Kübra Tanış'ın 8 yıllık evliliği, tek celsede bitti. İşte sürpriz boşanmanın perde arkası...
Kubbeleri beyaza bürünen Ahlat kümbetlerinden masalsı görüntülerBitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi kümbetler kar yağışı sonrası seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
Son dakika haber: Kubbeleri beyaza bürünen Ahlat kümbetlerinden görsel şölenEdinilen son dakika gelişmesine göre Kubbeleri beyaza bürünen Ahlat kümbetlerinden görsel şölen Beyaz örtüye bürünen Ahlat'taki kümbetler havadan görüntülendi Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi kümbetler kar yağışı sonrası seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.
Uzmanından 'Güvenli İnternet Günü'ne özel uyarılarOnline teknolojinin tüm dünyadaki internet kullanıcıları tarafından daha güvenli ve daha sorumlu bir şekilde kullanılmasını teşvik eden Güvenli İnternet Günü, bu yıl 8 Şubat'a denk geliyor.
AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI, EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTIDİYARBAKIR'da ayakta durmakta zorlanan ve alkollü olduğu öğrenilen adam, polis ve sağlık görevlilerinin 1 saatlik ikna çalışması sonucu ambulansla hastaneye götürüldü.
Suriye'ye 27 ton gıda ve yakacak yardımı gönderildiErzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 27 ton gıda, battaniye, çocuk bezi ve maması, ısıtıcı ile yakacağı taşıyan tır, Suriye'ye hareket etti.
Siber güvenlik yazılımı Bitdefender uç nokta güvenliğinde 'Stratejik Lider' seçildiGlobal siber güvenlik şirketi Bitdefender Antivirüs, 10 siber güvenlik tedarikçisinin karşılaştırıldığı AV-Comparatives'in "Endpoint Prevention and Response CyberRisk Quadrant Raporu'nda en yüksek puanı aldı ve "Stratejik Lider" olarak seçildi.
Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman?Güldür Güldür, Ali Sunal'ın sunduğu ilk sezonu FOX'ta, 2. sezonundan itibaren Show TV'de yayınlanan eğlence programı. Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman?
Aşk Mantık İntikam oyuncuları! Dizi oyuncu kadrosu! Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın paylaştığı yeni dizi Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam büyük beğeniyle takip ediliyor. Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosunda kimler var?
Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Güldür Güldür Show hangi günler var?Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Güldür Güldür Show'un yayın günü ve sati merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı? Güldür Güldür hangi günler var?
Elazığ depreminin ardından inşa edilen 32 camiden ezan sesi yükseliyorElazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılanların yerine inşa edilen 32 camide ezan sesi yükseliyor.
Güldür Güldür yeni bölüm yok mu, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? Salı mı, Çarşamba mı, Cumartesi mi?Show TV'nin beğenilen komedi programı Güldür Güldür bugün tekrar bölümü ile ekranlara gelecek. Bunun ardından izleyiciler, Güldür Güldür yeni bölüm yok mu, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? Salı mı, Çarşamba mı, Cumartesi mi? merak etti. Peki, Güldür Güldür Show bitti mi, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölümleri hangi gün?
Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı?Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Güldür Güldür Show'un yayın günü ve saati merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı?
Çakallarla Dans 5 nerede çekildi, hangi ilde? Fikirtepe neresi? Çakallarla Dans 5 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 5 ne zaman çıktı?Bugün ATV ekranlarında Çakallarla Dans 5 yerli sinema filmi ekranlara gelecektir. İzleyiciler filmin başlamasından önce, Çakallarla Dans 5 nerede çekildi, hangi ilde? Çakallarla Dans 5 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 5 ne zaman çıktı, hangi yılda? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Çakallarla Dans 5 nerede hangi il ve ilçede çekilmiştir? Çakallarla Dans 5 nerede geçiyor, hangi ilçede? İşte detaylar...
Çakallarla Dans 5 filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans 5 filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans 5 özeti!Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çakallarla Dans 5 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çakallarla Dans 5 konusu, özeti ve Çakallarla Dans 5 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çakallarla Dans 5 filminin detayları…
Çakallarla Dans 4 nerede çekildi, hangi ilde? Fikirtepe nerede? Çakallarla Dans 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 ne zaman çıktı?Bugün ATV ekranlarında Çakallarla Dans 4 yerli sinema filmi ekranlara gelecektir. İzleyiciler filmin başlamasından önce, Çakallarla Dans 4 nerede çekildi, hangi ilde? Çakallarla Dans 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 ne zaman çıktı, hangi yılda? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Çakallarla Dans 4 nerede hangi il ve ilçede çekilmiştir? Çakallarla Dans 4 nerede geçiyor, hangi ilçede? İşte detaylar...
Çakallarla Dans 4 nerede çekildi, hangi ilde? Fikirtepe nerede? Çakallarla Dans 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 ne zaman çıktı?Bugün ATV ekranlarında Çakallarla Dans 4 yerli sinema filmi ekranlara gelecektir. İzleyiciler filmin başlamasından önce, Çakallarla Dans 4 nerede çekildi, hangi ilde? Çakallarla Dans 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 ne zaman çıktı, hangi yılda? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Çakallarla Dans 4 nerede hangi il ve ilçede çekilmiştir? Çakallarla Dans 4 nerede geçiyor, hangi ilçede? İşte detaylar...
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Flurona"yı değerlendirdi AçıklamasıMedipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Bu yeni virüs (Flurona), hem Kovid-19 hem de gripte görülen öksürük, mide bulantısı, tat ve koku kaybı, boğaz kuruluğu, burun akıntısı, ateş ve baş ağrısı gibi belirtiler gösterebiliyor.
Güldür Güldür Show bu akşam yok mu, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm yok mu? Bu hafta Güldür Güldür yeni bölüm niye yok?Show TV yayın akışında bugün Güldür Güldür Show yeni bölüm bulunmuyor. Bunun ardından izleyiciler, Güldür Güldür Show bu akşam yok mu, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm yok mu? Bu hafta Güldür Güldür yeni bölüm niye yok? merak etti. İşte ayrıntılar...
Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Show hangi günler yayınlanıyor? Günü mü değiştir?Beğenilen komedi programlarından olan Güldür Güldür Show ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güldür Güldür Show hangi günler yayınlanıyor? Günü mü değiştir? Güldür Güldür Show günü mü değişti? Güldür Güldür Show hangi günler ekrana geliyor? İşte bilgiler...
Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans 2: HastasıyızSinemaseverlerin beğenisini toplayan Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede konusu, özeti ve Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminin detayları…
Güldür Güldür Show yılbaşı bölümü ne zaman, saat kaçta?Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Güldür Güldür Show'un yayın günü ve saati merak ediliyor. Peki, Güldür Güldür yılbaşı bölümü saat kaçta? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı?
ADÜ Öğretim Üyesi Çevik'in projesine TÜBİTAK'tan destekAydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Çevik'in yürütücülüğü yaptığı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2021 yılı 2. Dönemi ARDEB-1001 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
Tunceli Müzesi'ndeki binlerce yıllık sikkeler Anadolu tarihine ışık tutuyorTürkiye'nin gözde müzeleri arasında yer alan Tunceli Müzesi'nde sergilenen tarihi sikkeler, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.
Şehir Tiyatroları'nda 15 oyunla seyirci karşısına çıkıyorHastalık Hastası, Ay Carmela, İfigenya, Geçit, Moby Dick, Çın Sabahta, Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık, Yaftalı Tabut, Tatlı Kaçık, Rüya, Bekçi ile Postacı, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Herkes Sihirbaz Olacak, Benim Güzel Pabuçlarım, Elma Kurdu Kırtık oyunları Aralık ayının son haftasında sahnelenecek.
Tarihi koç ve at biçimli mezar taşları 500 yıllık kültürün izlerini taşıyorTunceli Müzesi'nde koruma altına alınarak sergilenen yaklaşık 500 yıllık koç ve at biçimli mezar taşları, geçmişte yaşayan insanların geleneksel örf ve adetleri, inançları ve mitolojik unsurları hakkında önemli bilgiler sunuyor.
"Avrupa Yılın Müzesi Ödülü"nde final heyecanı zengin Urartu koleksiyonuyla geldiYıllarca Urartulara başkentlik yapan Van'ın tarihine ışık tutan ve "Dünyanın en büyük Urartu Müzesi" olarak nitelendirilen Van Müzesi'nin, Avrupa Müze Forumu tarafından düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022" için finale kalmasının ziyaretçi sayısını da artırması bekleniyor.
Türkiye'den 3 müze Avrupa finalindeAVRUPA Konseyi himayesindeki 'European Museum Forum' tarafından düzenlenen 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022' için Türkiye'den Göbeklitepe Örenyeri, Van Müzesi ve Tunceli Müzesi finale kaldı.
Suriye'ye gıda, kışlık giysi ve yakacak malzemesi gönderildiErzincan'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen gıda, kışlık giysi ile yakacak malzemeleri Suriye'ye gönderildi.
Dayı-Bir Adamın Hikayesi filminin galası yapıldıEfsane dizi Ezel'de merhum Tuncel Kurtiz'in hayat verdiği Ramiz Karaeski'nin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar yeni film projesiyle beyazperdeye döndü. Bayraktar'ın başrol oynadığı Dayı-Bir Adamın Hikayesi filmi 10 Aralık'ta vizyona giriyor. Filmin galası dün akşam yapıldı. İşte detaylar...
ÜNİVERSİTEMİZİN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ "ICOINS" PROJESİ TANITILDIAraştırma MerkezleriÜNİVERSİTEMİZİN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ "ICOINS" PROJESİ TANITILDIÜniversitemizin yürütücülüğünü yaptığı "Icoins - KOBİ'ler için Endüstri 4.
SİNEMA - Dayı: Bir Adamın HikâyesiTürkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.
SİNEMATürkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.
"Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filminin galası yapıldı"Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filmi, gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.
DİYARBAKIR - Tarihi Urfakapı araç trafiğine açıldıDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapattığı Urfakapı, yeniden ulaşıma açıldı.
Elektrik Kesintisi07. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Antakya İlçesi Akçaova Mahallesi, Bahçelievler, İlkevler, Esentepe, Yeşilyurt, Bahçelievler/2, Bahçelievler/3, Bahçelievler/12, Bahçelievler/1, Yeşilyurt/2 ve Bahçelievler/9 Sokak, Hasanlı Mahallesi, Hasanlı ve Sadullah Gali...
Kalp krizi geçiren yolcuya müdahale eden doktor uçakta yaşananları anlattıTürk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Antalya seferini yapan tarifeli uçağında kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi yapan doktorlardan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, meslektaşlarıyla beraber hayat kurtardıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.
UZMANINDAN UYARI İNDİRİM GÜNLERİNDE SAHTE KARGO TAKİP SMS'LERİNE DİKKATONLİNE alışverişlerin büyük artış gösterdiği Kasım ve Aralık aylarındaki indirim günlerinde siber dolandırıcılar, kargo şirketlerini ve e-ticaret sitelerini taklit ederek tüketiciye sahte kargo takip SMS'leriyle dolandırmaya başladı.
08.11.2021 Basın Duyurusu (10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Emniyet Tedbiri Kapsamında Trafiğe Kapatılacak Yollar)10 Kasım Çarşamba günü ilimizde yapılacak olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Emniyet Tedbiri kapsamında güvenlik tedbirlerinden dolayı vatandaşlarımızın etkinliğin yapılacağı alana yakın yollarda giriş ve çıkışlarda mağdur olmaması adına etkinlik süresince trafiğe kapatılacak olan yollar...
URFA KAPI, YAYA GEÇİŞİNE AÇILDIDİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışmaları nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapattığı tarihi Surlarındaki Urfa Kapı'yı, yayaların geçişine açtı.
Hasankeyf nerede? Batman Hasankeyf haritadaki yeri neresi? Hasankeyf gezilecek yerler! Hasankeyf ne demek?Masterchef'te bugün dış oyun olarak Hasankeyf'e gidiliyor. Bunun ardından vatandaşlar, Hasankeyf nerede? Batman Hasankeyf haritadaki yeri neresi? Hasankeyf ne demek? Hasankeyf tarihçesi nedir merak etti. Peki, Hasankeyf neresidir? Hasankeyf haritada nerede yer alır? İşte detaylar...
Oyuncu Mustafa Üstündağ oğlunun dişini yüzük yaptıOyuncu Mehmet Üstündağ meslektaşı Ecem Özkaya ile evliliğinden dünyaya gelen 8 yaşındaki oğlu Kaan'a sevgisini göstermek için ilginç bir yola başvurdu. Oyuncu oğlunun ilk düşürdüğü dişini kendisine yüzük yaptırdı.
28.10.2021 Basın Duyurusu (29 Ekim Cuma Günü Yapılacak Olan Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Trafiğe Kapatılacak Yollar)29 Ekim Cuma günü ilimizde yapılacak olan Cumhuriyet Bayramı Emniyet Tedbiri kapsamında güvenlik tedbirlerinden dolayı vatandaşlarımızın etkinliğin yapılacağı alana yakın yollarda giriş ve çıkışlarda mağdur olmaması adına etkinlik süresince trafiğe kapatılacak olan yollar ve alternatif...
Sinema - İstanbul Muhafızları: 100 Yılın MuhafızlarıTürkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.
Trabzon'da Fetih coşkusuTrabzon'da Fetih coşkusu Trabzon'un Fatih sultan Mehmet Han tarafından fethedilişinin 560. Yıldönümü coşkuyla kutlandı Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilişinin 560. yıldönümü coşkuyla kutlandı.
BÜYÜKŞEHİR'E İSTANBUL'DA YOĞUN İLGİTrabzon'un Fethi'nin 560'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Yenikapı Fuar alanında gerçekleştirilen Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğine TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Ticaret Bakanı Dr.
15.10.2021 Basın Duyurusu (16.10.2021 Günü İstasyon Meydanı Açık Hava Mitingi Nedeniyle Trafiğe Kapatılacak Yollar)16 Ekim Cumartesi günü ilimizde yapılacak olan İstasyon Meydanı Açık Hava Miting Emniyet Tedbiri kapsamında güvenlik tedbirlerinden dolayı vatandaşlarımızın etkinliğin yapılacağı alana yakın yollarda giriş ve çıkışlarda mağdur olmaması adına etkinlik süresince trafiğe kapatılacak olan yollar...
Ay, Carmela! oyunu 6. Adana Şehir Tiyatroları Festivali'nde seyirci karşısına çıkıyorJose Sanchis Sinisterra'nın yazdığı Naşit Özcan'ın yönettiği Ay, Carmela! 18, 19 Ekim tarihlerinde saat 20:00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Adana seyircisiyle buluşuyor.
Masterchef Mardin mutfağı lezzetleri! Mardin'de ne yenir? Mardin'in nesi meşhur?Mardin'in nesi meşhur? Mardin'de düzenlenen festivaller neler? Mardin'de ne yenir? Mardin'in nesi meşhur? Mardin mutfağı lezzetleri! 12.000 yıllık tarihe sahip Mardin hakkında merak edilenler... İşte, Masterchef Mardin mutfağı lezzetleri!
Çakallarla Dans 5 filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans 5 filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans 5 özeti!Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çakallarla Dans 5 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çakallarla Dans 5 konusu, özeti ve Çakallarla Dans 5 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çakallarla Dans 5 filminin detayları…
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Mardin'deAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberindeki heyet ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.
TRT'nin "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda dereceye giren gençlere ödülleri verildiTRT'nin 7'ncisini düzenlediği "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda dereceye giren gençlere ödülleri törenle verildi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Salgının kontrol altına alınabilmesi için toplumun yüzde 90'ı tam doz aşılanmalıKoronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, Delta varyantının bulaşma hızı daha fazla olduğu için salgının kontrol altına alınabilmesi adına artık toplumun yüzde 90'ından fazlasının tam doz aşılı hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Vuhan'dan çıkan virüsle ilgili bu rakamı yüzde 70 olarak telaffuz ediyorduk ama şimdi bu yüzde 70'de yeterli olmayacak. Toplumda çok yüksek oranda aşılamayı gerçekleştirmek durumundayız." dedi.
Düziçi'nde İŞKUR bünyesinde süt ürünleri işleme kursu düzenlendiDüziçi'nde İŞKUR bünyesinde kadınlara yönelik süt ürünleri işleme kursu düzenlendi.
Çakallarla Dans 4 konusu ne, oyuncuları kimler, nerede? Çakallarla Dans 4 oyuncu kadrosu! Çakallarla Dans 4 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Çakallarla Dans 4 bugün ATV'de ekranlara gelecek. Yerli film başlamadan önce izleyiciler, Çakallarla Dans 4 konusu ne, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 oyuncu kadrosu! Çakallarla Dans 4 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? merak etti. Peki, Çakallarla Dans 4 oyuncu kadrosunda kimler vardır? Filmin konusu ne? Çakallarla Dans 4 nerede çekiliyor?
Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracakShow TV'nin sevilen eğlence programı, 2 Ekim'de yeni sezona merhaba diyecek. Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun yerine kadrosuna yeni isimleri katan programın fragmanı yayınlandı. Yeni sezonun ilk bölümünde TV8'in ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef'in skeci ekranlara gelecek.
Diyarbakır Surları Urfakapı restorasyon çalışmalarında mancınık kaidesi bulunduDiyarbakır Surları Urfakapı restorasyon çalışmalarında mancınık kaidesi bulundu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi surlarda devam eden restorasyon çalışmalarında, mancınık ayaklarının konulduğu taş kaideler, mancınık gülleleri, Akkoyunlu dönemine ait...
Ev kiralarındaki fahiş artış dolandırıcıların iştahını kabarttı! Aynı sahte ilandan kapora alıp, kayıplara karışıyorlarSon dönemde ev kiralarındaki fahiş artışlar nedeniyle uygun fiyatlı ev bulmakta zorlanan vatandaşlar şimdi de siber dolandırıcıların hedefi haline geldi. Artan kiraları fırsat bilen ve gerçekte olmayan evleri makul fiyatla ilana koyan sahtekarlar, aynı sahte ilandan defalarca kapora alıp, kayıplara karışıyor. Uzmanlar ev arayan vatandaşlara evin görülmeden kapora verilmemesi ve evi kiraladıktan sonra dairenin ilandan kalktığına emin olunması gibi 6 kritik uyarıda bulunuyor.
Siber saldırı bilançosu; 2025'te dünyanın en büyük 3. ekonomisine denk gelecekPandemide artan siber saldırılar, birçok şirketin veri güvenliğini tehdit ediyor.
LİSE ÖĞRETMENİ KODLAMA DERSLERİ İÇİN ROBOT ÜRETTİMUĞLA'da lise öğretmeni Taner Akkoyunlu (42), kodlama derslerinde kullanılmak üzere robot üretti.
Ciddi kan kaybeden Güldür Güldür Show 2 Ekim'den itibaren yeni bölümleriyle ekrana gelecekEkranların sevilen yapımlarından biri olmayı başaran Güldür Güldür Show'un yeni sezonda ekrana geleceği tarih belli oldu. Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu gibi güçlü isimlerle yollarını ayıran proje, 2 Ekim'den itibaren yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
MARDİN KALESİNDE KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDIKÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın destek verdiği ve Mardin Artuklu Üniversitesi'nin bilimsel yürütücülüğünü üstlendiği, 'Mardin Kalesi'nde taşınır ve taşınmaz kültürel mirasın ortaya çıkarılması' projesinde 45 gün süren 2021 yılı Kale kazı çalışmaları tamamlandı.
Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Kemaliye, yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyorDünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Kemaliye, yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor Doğayla tarihin birbirini tamamladığı, adrenalin doğa sporlarının başkenti, Türkiye'nin etkileyici yerlerinden eski adı 'Eğin' olan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi yaz aylarında ilçe nüfusunun...
GÖBEKLİTEPE BİN 800 FOTOĞRAF VE MİLİMETRİK VERİLER İLE İSTANBUL'A TAŞINIYORGÖBEKLİTEPE'nin dijital model ikizi çıkarıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden servis ve sürücülerine sıkı denetimAnkara Büyükşehir Belediyesi'nden servis ve sürücülerine sıkı denetim Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan eğitim-öğretim yılı öncesi servis araç ve sürücülerini öğrenci taşımacılığına uygun olup olmadıkları konusunda titizlikle denetliyor.
Çakallarla Dans filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans özeti!Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çakallarla Dans filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çakallarla Dans konusu, özeti ve Çakallarla Dans oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çakallarla Dans filminin detayları…
Ayvalık'ta ATASED Başkanı Dikduran güven tazelediBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz yıl kurulan Ayvalık Tarih Araştırma Sanat Eğitim Derneği (ATASED) ilk olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.
Setur'dan Mardin kültürünü keşfetme fırsatıYoğun ilgi gören kültür turlarına devam eden Setur, ekim ayı boyunca 5 ayrı tur ile misafirlerine Mardin ve çevresinin kültürünü tanıma olanağı sunuyor.
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyon sürecinde ortak hareket çağrısıKültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Büyükada Rum Yetimhanesi'nde restorasyon sürecini önemsediklerini belirterek, "Bu süreç, başından beri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mülkiyeti çözülmüş ve belli bir yapım aşamasına gelmiş.
Diyarbakır'da Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar belirlendiDiyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak olan yollar ile alternatif güzergahlar belirlendi.
Türk tarihinin şanlı zaferleri ağustosta yazıldıTürk tarihinin altın sayfalarının yazıldığı ağustos ayında, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ve Anadolu topraklarının korunmasını sağlayan Büyük Taarruz'a kadar birçok zafere imza atıldı.
Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a Ayça Damgacı dahil olduEcem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılmasıyla büyük kan kaybeden Güldür Güldür Show'un ekibine Toygan Avanoğlu'ndan sonra Ayça Damgacı da dahil oldu. Öte yandan Güldür Güldür ekibi, eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için 8 Eylül Çarşamba günü yeniden seyircili çekimlere başlıyor.
Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminden 2. fragman geldiYıllar önce yayınlanan ancak günümüzde hala konuşulmaya devam eden Ezel dizisinin efsane karakteri Ramiz Dayı'nın hayatı film oldu. Başrolünü Ufuk Bayraktar'ın canlandırdığı 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi' filminden merak beklenen 2. fragman da geldi.
Güldür Güldür Naime ayrıldı mı? Ecem Erkek Naime neden yok? Güldür Güldür Naime karakterini canlandıran Ecem Erkek programdan ayrıldı mı?Geçtiğimiz aylarda Güldür Güldür'ün usta oyuncuları Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu programa veda etmişti. Bunun ardından vatandaşlar Güldür Güldür Naime neden ayrıldı, Naime karakteri olmayacak mı? araştırmaya başladı. Peki, Güldür Güldür Naime yok mu, ayrıldı mı, neden yok? Güldür Güldür Naime karakterini canlandıran Ecem Erkek programdan ayrıldı mı? Naime karakterini kim canlandırıyor? Güldür Güldür Naime ayrıldı mı? İşte bilgiler...
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil olduEcem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılmasıyla büyük kan kaybeden Güldür Güldür Show ekibine yeni bir isim dahil oldu. Toygan Avanoğlu, yeni sezonda sevilen yapımın kadrosunda olacak.
Tarihte bugün ne oldu? 11 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Ağustos'ta yaşananlar!Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 11 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 11 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 11 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Fulya Zenginer kimdir? Fulya Zenginer kaç yaşında ve nerelidir?Doktorlar dizisiyle tanınan ve Küçük Kadınlar dizisiyle beğeni toplayan güzel oyuncu Fulya Zenginer, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Fulya Zenginer hakkında merak edilenler. Fulya Zenginer hayatı ve biyografisi. Fulya Zenginer kimdir? Fulya Zenginer kaç yaşında ve nerelidir?
Haftanın tarihine bakışCumhuriyet tarihinin çok partili siyasal yaşama geçişteki ikinci denemesi Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF), 12 Ağustos 1930'da kuruldu.
"Nefes darlığı birçok hastalığın nedeni olabilir"Nefes darlığının altında birçok problemin olduğunu belirten Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Sırt üstü yattığınızda nefes darlığı ortaya çıkıyorsa muhtemelen kalple ilgili problem yaşıyor olabilirsiniz.
Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralıDiyarbakır'da iddiaya göre günübirlik ev kiraya verenler arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralıDiyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı Diyarbakır'da iddiaya göre günü birlik ev kiraya verenler sokak ortasında kurşun yağdırdı 1 kişi yaralandı.