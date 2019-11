(Özel) Küçük ilçenin büyük arzusu

07.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:12

Türkiye'de ilk elektriğin kullanıldığı noktalardan birisi olan Balıkesir'in Balya ilçesi 'yok'lar memleketi olarak anılmaktan kurtulmak istiyor. İlçe genelinde 13 bin, merkezde ise sadece bin 500 kişinin yaşadığı Balya'nın Belediye Başkanı Organ Gaga, ilçenin sürekli olarak verdiği göç nedeniyle bugünkü duruma geldiğini belirterek, göçün geri dönmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi. İlçede adliye başta olmak üzere, restoran, fotoğrafçı, yayın yapan gazete,otel, simitçi, zincir fast food markaları bulunmazken, sadece 1 tane fabrika yer alıyor.



Madenlerin Fransızlar tarafından işletildiği 1900'lü yılların başında nüfusu 50 binlere kadar çıkan Balya günümüzde bin 500 merkez, 13 bin 141 genel nüfusuyla Balıkesir'in en küçük ilçeleri arasında yer alıyor. Balya'da madencilik faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte yaşanan göç sonrası nüfusu azalan Balya'da Adliye İvrindi'ye taşındı. Balya'da Adliye'nin ardından Polis Merkezi'nin taşınacağı dedikodusu da can sıkarken, ilçede otel, restoran, simit fırını, süper market gibi iş yerlerinin bulunmayışı da Balya'yı 'yoklar memleketi' yapıyor.



Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga : "Balya giderek küçülmeye devam ediyor"



Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, ilçenin verdiği göç nedeniyle sürekli küçülerek bu duruma geldiğini belirterek, "Balyamız maalesef sürekli göç vererek küçülmeye devam ediyor. Bir takım sıkıntılarımız var. Geçmişten gelen sıkıntılarımız var. Geleceğin planlamasını yapamadığımız, yapmadığımız için küçülerek bugünlere geldik. Birçok devlet dairesi; mesela Adliyemiz gitti, polis merkezinin gitme dedikodusu var. Bakın sürekli biz göç veriyoruz, sürekli insan kaybediyoruz. Biz belediye olarak bunların planlarını yapmamız gerekiyor. Bir örnek vermemiz gerekirse; Müstecap Mahallemizde Organize Sanayi Bölgesi kurumla fikri var. Ancak belediyenin bundan hala bir haberi yok. 2030 yılı için planlanan bir OSB fikri var. Ancak Balya bu plana hazır mı? OSB'yi kurmak isteyen arkadaşlar yaklaşık 30 bin kişinin çalışacağından bahsediyorlar. Ancak, bizim Balya'mızda bugün 30 kişi gelse yatıracak yerimiz yok. Eğer bu yapılacak OSB'nin planlarını bugünden yaparsak, ancak biz 10 yıl sonrasına biz hazırlanabileceğiz. Bizim bu OSB için alt yapımız, üst yapımız yok, sosyal yönümüz zayıf, yok. Bunların planlarını bugünden yapmamız gerekiyor ki, ilçeyi bir adım daha ileriye götürelim, ilçeyi bir adım daha büyütelim. Planlarımızı yapamazsak bunda başarılı olamayacağız" diye konuştu.



"Balya'yı kooperatifçilik kurtaracak "



Balya'yı geliştirmek adına çalışmalarda bulunacaklarını da söyleyen Orhan Gaga, "Belediyecilik sadece taş döşemek, çöp toplamak, su akıtmak, cami boyamak, cami temizliği yapmak değildir. Bunlar zaten belediyenin yapması gereken rutin işlerdir. Biz Balya'da, Balya'yı geliştirme, büyütme adına planlar yapmalıyız, Balya'yı büyütmeliyiz. Mesela bizim kooperatifçilik konusunda bir irademiz var ve yol aldık. Destekleyen arkadaşlarımızla birlikte önemli bir yol aldık. Bizim Balya'da bir fabrika kurmamıza olanağımız yok. Ancak hazır bir ürünümüzle, tarımsal ürünlerimiz üzerinden bir kooperatif kurabilirsek, biz bu konuda başarılı olacağız. Hazır sütümüz var. Biz bu kooperatifle sütümüzü toplayarak mamul üretmeyi planlıyoruz. Bakın yoğurt, peynir, ayran, Balya tereyağı diyoruz. Markamız Balya tereyağımız var ve biz bunları inşallah kuracağımız tesisle üreteceğiz, satacağız, Balya'ya katma değer sağlayacağız. Bu konuda kooperatif kurma aşamasına geldik, kurucu üyelerimiz hazır. Sadece müracaatlarımızı yaparak, önce kooperatifimizin resmi kuruluşunu yapacağız, ondan sonra üyelerimizi belirleyip, maddi imkanlarımızı ortaya koyup, alabileceğimiz hibelerle destekleyip tesisimizi kuracağız. Böylelikle hem üreticimize destek olacağız, hem de istihdam sağlayarak Balya halkına, gencine iş vereceğiz. Eğer biz bunu başarabilirsek, Balya için bir çıkış noktası diyorum. Bir tarımsal ürünümüz var. Sadece sütle de alakalı değil. Bizim üzümümüz, pekmezimiz, kızılcığımız, ada çayımız var. Bunları zamanla büyütüp, geliştirebiliriz. Bunun üzerine lavanta ekimi konusunda çalışmalarımız var. Kooperatif bünyesi altında ekime başlayacağız. Sadece biz buradan mamulü satarak bir şeyler planlamıyoruz. Biz, kooperatif üyelerinin, çiftçimizin, üreticimizin girdilerini ucuzlatmak istiyoruz. Bakın biz kooperatif olarak benzin istasyonu açmaktan bahsediyoruz. Üreticimize 50 kuruş, 1 lira mazotu daha düşük vermeyi planlıyoruz. Biz marketten bahsediyoruz. Bizim üyemize ucuz pirinç, şeker gibi günlük ihtiyaçlarını karşılamaktan bahsediyoruz, girdileri düşürmekten bahsediyoruz. Alacağı gübre için pazarlık yapacağız, alacağı mazot için pazarlık yapacağız ya da makine ekipmanı diyoruz. Üreticiye traktör alma kardeşim diyeceğiz. Bende 10 tane traktör var, senin tarlana kooperatif bünyesindeki makine ve tesisatla işleyelim, ürününü kaldıralım diyeceğiz. Eğer bunu tabana yayabilirsek, biz başarılı olacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Balya'da bir şeye olmaz zihniyeti var"



Yoklar şehri olarak anılmaktan mutluluk duymadıklarının altını çizen Belediye Başkanı Orhan Gaga, "Balya'da sürekli olarak yoklardan bahsediliyor, Balya'da bir şey yapılamazdan bahsediliyor. Bu Balyalıların üzerinde de var. Balya'da hiçbir şey olmaz zihniyeti var. Ancak öncelikle bu zihniyetleri değiştireceğiz. Balya'da her şey var, Balya'da her şey yapılabilir. Biz ilçeyiz. Önce vatandaşlarımıza şehirlilik bilincini yerleştirmemiz lazım. Biz Edremit, Bandırma, Gönen, Karesi, Altıeylül nasıl ilçeyse biz de öyle böyle bir ilçeyiz. Bizler de Karesi'deki, Altıeylül'deki, Bandırma'daki yatırımları hak ediyoruz. Bunu önce biz ilçemizdeki insanlarla başarmamız lazım. Balya'da bir şey olmaz zihniyetini atmamız lazım. Balyalı'nın üzerindeki ölü toprağını yırtmamız lazım. Önce biz bu bilince erişeceğiz, biz her şeyi istiyoruz. Bakın eksiklerimizden bir tanesini hemen söyleyeyim; Balya'da hala bir otobüs terminalimiz yok. Bunu Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettik. Biz buraya otobüs terminali istiyoruz diyeceğiz" dedi.



"Ürettiğimiz enerjiyi gelire çevireceğiz"



Belediye olarak enerji üretmek istediklerini kaydeden Orhan Gaga, "Biz Balya'da belediye olarak, belediye çalışanları olarak rutinin üstüne çıkmaya çalışıyoruz. Standart işlerin dışına çıkmak istiyoruz. Biz Balya'yı geliştirme adına ne yapabiliriz bunu planlamaya çalışıyoruz. Bakın kooperatif diyoruz. Kooperatifle çiftçimiz, üreticimiz bu işten faydalanacak. Bizim merkez nüfusumuz bin 500 civarında, yoğunluğumuz köylerde yaşıyor, toplam nüfusumuz 13 bin 141. Nüfusumuzun ağırlığı köylerde yaşıyor. Kooperatif vasıtasıyla biz köylerde yaşayan üreticimizi, çiftçimizi rahatlatacağız. Kendi enerjimizi üretmekten bahsediyoruz. Güneş enerjisinden, rüzgar enerjisinden bahsediyoruz. Bununla ilgili birkaç firmayla görüşme halindeyiz belirli bölgelere rüzgar çubukları konuldu, ölçüm yapılıyor. Bizim bu bölge rüzgar enerjisiyle elektrik üretebilir mi ona bakmaya çalışıyoruz. Balya'da kendi enerjimizi kendimiz üretebilir miyiz bunun hesabı içerisindeyiz. Kendi enerjimizi üreteceğiz, fazlasını devlete satacağız, belediyemize gelir elde edeceğiz. Biz rutinin dışına çıkabilirsek bu sayede Balya'nın ekonomisini, sosyal yönünü geliştirebilirsek biz bu konuda kendimizi başarılı sayacağız. Biz sadece övünmüyoruz. Biz 37 bin metrekare taş döşedik demiyoruz. Bu bizim yapmamız gereken hizmet diye addediyoruz. Biz Balya'da yapılmayanı yapmaya çalışacağız. ve inşallah görevimizin sonunda 5 yıl bittiğinde biz bunları gerçekleştirmiş bir belediye olarak bu görevi bırakıp gideceğiz ama Balya'ya bir şeyler katmış olacağız" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA