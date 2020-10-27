Karantinasının bittiğini sanıp su parası ödemeye geldi, HES kodu gerçeği ortaya çıkardı
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Karantinasının bittiğini sanıp su parası ödemeye geldi, HES kodu gerçeği ortaya çıkardı

27.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:52

Karabük'te Kovid-19 sebebiyle evinde karantinada olan ve süresinin bitmesine saatler kala belediyeye su borcu ödemeye gelen bir kişi, HES kodu sayesinde yakalanarak karantina yurduna sevk edildi.

Karabük'te koronavirüs nedeniyle evinde karantina da olan Mehmet K. isimli şahıs, normal şartlarda gece yarısı dolacak olan karantinasını ihlal ederek su borcunu ödemek için Karabük Belediyesi'ne geldi.

HES KODU ORTAYA ÇIKARDI

HES Kodu uygulaması nedeniyle belediye girişinde sorgusu yapılan Mehmet K.'nın Kovid-19 sebebiyle karantinada olduğunu belirleyen belediye güvenlik görevlileri, durumu 112 ekiplerine ve polise bildirildi. Belediye girişinde polis nezaretinde bekletilen şahıs daha sonra 112 ekipleri tarafından alınarak Katip Çelebi yurduna getirilerek karantinaya alındı.

Karantina ihlali yapan biri Iraklı 2 kişinin beklediği alanlar ve belediye girişi, Fen İşleri ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Karantinasının bittiğini sanıp su parası ödemeye geldi, HES kodu gerçeği ortaya çıkardı
Karantinasının bittiğini sanıp su parası ödemeye geldi, HES kodu gerçeği ortaya çıkardı
Karantinasının bittiğini sanıp su parası ödemeye geldi, HES kodu gerçeği ortaya çıkardı
Karantinasının bittiğini sanıp su parası ödemeye geldi, HES kodu gerçeği ortaya çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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