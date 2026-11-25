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Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Türkiye genelinde çok sayıda şehrin valisi değişti. Yapılan yeni görevlendirmeler kapsamında İzmir, Muğla, Gaziantep ve Hatay gibi büyükşehirlerin valileri değişti.

İZMİR VALİSİ MARDİN'E ATANDI

Kararnameyle birlikte İzmir Valisi Süleyman Elban Mardin’e atanırken, İzmir’in yeni valisi ise Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu oldu. Gaziantep Valisi Kemal Çeber Balıkesir Valiliği görevine getirilirken, ondan boşalan Gaziantep Valiliği koltuğuna ise Mardin Valisi Tuncay Akkoyun oturdu.

MUĞLA VALİSİ MERKEZE ÇEKİLDİ

Ege Bölgesi'ndeki bir diğer önemli değişim de Muğla'da yaşandı. Muğla Valisi İdris Akbıyık merkeze çekilerek İçişleri Bakanlığı emrine alınırken, yerine Malatya Valisi Seddar Yavuz atandı.

İşte tüm atama kararları:

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