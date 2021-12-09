ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Aralık 2021

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi" engellilere yönelik politika ve hizmetlere yön verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan belge 8 başlık altında, 31 hedef ve 107 eylem alanından oluşuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:

"Bu çalışmayla engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum olma yolunda Türkiye'nin vizyonunu ortaya koyuyoruz"

"Engelsiz Vizyon Belgesi'nin üçer yıllık eylem planlarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- Almanya'da yeni hükümeti zorlu bir ekonomi gündemi bekliyor

Ülkede 16 yıllık Angela Merkel döneminin kapanmasının ardından yeni hükümetin ekonomi gündeminde yüksek enflasyon, tedarik darboğazları, enerji dönüşümü, dijitalleşme ve yüksek kiralar gibi zorlu konular başı çekiyor

Ekonomiyi daha yeşil hale getirme, nüfusun yaşlanmasıyla azalan iş gücüne istikrar kazandırma ve Bundesbank'a yeni başkan atanması da yeni hükümetin yapılacaklar listesinde

Merkel'den zor bir dönemde başbakanlığı devralan Scholz için en büyük zorlukların başında her birinin kendi gündem ve önceliği olan koalisyon ortakları arasındaki siyasi farklılıkları yönetmek bulunuyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

3- Türkiye, İtalya'ya ihracatta rekor tazeledi

Türkiye, İtalya'ya ekim ayında 1 milyar 26 milyon dolar olan aylık ihracat rekorunu kasım ayında 1 milyar 39 milyon dolara taşıdı

Otomotiv endüstrisi, kasımda İtalya'ya 181,4 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- Türkiye'de 11 ayda 2,8 milyona yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı

İşlemlerden 1 milyon 231 bin 524'ünü konut, 482 bin 845'ini arsa, 731 bin 825'ini tarla, 123 bin 68'ini iş yeri, geri kalanını diğer taşınmazlar oluşturdu

Kasım ayındaki gayrimenkul satış işlemleri sayısı bir önceki aya göre yüzde 22 arttı

Bu dönemdeki satışlardan 2 milyar 854 milyon 43 bin 405 lira tapu harcı geliri elde edildi

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

5- Doktorken sanayici oldu, iş güvenliği tulumu üretip ihracata başladı

İdeal İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Kurulu Başkanı Şenay Özdemir:

"Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika'da çok sayıda ülkeye ihracat yapıyoruz. Yine Avrupa ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile ihracat görüşmelerimiz devam ediyor. Yurt dışındaki ünlü markalarla rekabet edebiliyoruz"

"2022 sonunda 20 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz. Ürün gamımızı da geliştirerek her yıl iki yeni ürün eklemek istiyoruz"

(Deniz Çiçek/Ankara) (Fotoğraflı)

6- Abu Dabi, F1'de son 47 yılın en yakın şampiyonluk yarışına sahne olacak

Formula 1 tarihinde 2. kez iki pilot son yarışa eşit puanla başlayacak, 30. defa ise şampiyon son yarışta belli olacak

Şampiyonluk, mevcut puan sisteminin yürürlüğe girdiği 2010'dan bu yana 5. kez son yarışa kaldı

Verstappen kariyerinde ilk defa F1'in zirvesine çıkmak, Hamilton ise 8. şampiyonluğu kazanıp Schumacher ile paylaştığı rekoru kırmak için mücadele edecek

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara)

7- Türk okçuluğunun yıldızı Mete Gazoz'un başarısının sırrı disiplinli çalışmak:

"Kariyerimde 4 olimpiyat şampiyonluğu hedefim var, umarım bunu başarırım"

"Belki de beni izleyerek spora başlayan çocuklardan ileride olimpiyat şampiyonları çıkacak"

"O çocukların 'Bu spora Mete Gazoz'u izleyip başladım.' demesi benim için olimpiyat şampiyonluğundan daha mutluluk ve gurur verici bir durum olur"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA - Son Dakika Haberleri

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