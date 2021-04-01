Özel eğitime gereksinim duyan Abdulkadir, öğretmeninin fedakarlığı sayesinde okuldan kopmadı

Gaziantep'te, yüz yüze eğitime geçilen özel eğitim sınıflarındaki derslere sağlık sorunları nedeniyle katılamayan 9 yaşındaki Abdulkadir Çakmak, öğretmeninin çevrim içi dersleri sayesinde akranlarından geri kalmıyor.

Gaziantep'te, yüz yüze eğitime geçilen özel eğitim sınıflarındaki derslere sağlık sorunları nedeniyle katılamayan 9 yaşındaki Abdulkadir Çakmak, öğretmeninin çevrim içi dersleri sayesinde akranlarından geri kalmıyor.

Gaziantep'teki Düztepe İlkokulunda özel eğitim sınıfında öğretmenlik yapan Eylem Özden, salgın döneminde Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan meslektaşları Mustafa Okumuş, Burcu Gül, Aynur Uçger, Elvan Dolanbay, Gamze Küçük, Gülten İşitmez, Hülya Akpara, Merve Gül Şahin ve Sümeyra Filizci ile "Çoklu Yetersizlikten Etkilenmiş Bireyler İçin Uzaktan Eğitim Çalışmaları" isimli projeyi hayata geçirdi.

Proje sayesinde meslektaşlarıyla beraber güç birliği oluşturarak salgın döneminde özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için çevrim içi eğitimler düzenleyen öğretmenler, yüz yüze eğitime geçilmesiyle okullarına gitmeye başladı. Gaziantep'teki Eylem Özden ise sınıfındaki öğrencilerine bir eksikle kavuştu.

Sınıfındaki diğer öğrencilerden farklı olarak kalp yetmezliği de bulunan Abdulkadir Çakmak'ın okula gelememesinden etkilenen Özden, salgın dönemindeki Abdulkadir için çevrim içi eğitim vermeyi sürdürdü.

Hafif düzey zihinsel yetersizlik, süregelen hastalık, bedensel yetersizlik ve down sendromu bulunan Abdulkadir ile okul sonrasındaki vakitlerde çevrim içi yayınlarla buluşan Eylem öğretmen, Çakmak ailesiyle sürekli iletişime geçerek öğrencisinin derslerinden geri kalmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Eylem Özden, AA muhabirine, salgın sürecinde çocukların eğitimle ilgili yaşadıkları sorunları minimuma indirmek için Türkiye'nin farklı illerindeki 10 öğretmenle çalışma başlattıklarını, yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte bu etkinliğin sona erdiğini anlattı.

Okulda 5 gün yüz yüze eğitim yapıldığını, Abdulkadir'in sağlık sorunları nedeniyle eğitime katılamadığını dile getiren Özden, şöyle konuştu:

"Abdulkadir için ekstra olarak çevrim içi eğitimler sağlamaya devam ediyoruz. Haftanın her günü telefonla görüşüyoruz, haftanın 3-4 günü çevrim içi olarak dersler gerçekleştiriyoruz. Bir nevi tüm çalışmalarımızı Abdulkadir için uzaktan devam ettiriyoruz. Ödevlendirmeleri, canlı dersleri yapıyoruz. Normal derslerden şu an tek fark Abdulkadir'in okula gelememesi."

Anneden öğretmene teşekkür

Yüzde 91 engellilik düzeyine sahip Abdulkadir'in annesi Nuriye Çakmak ise Eylem Özden'in okulda hazırladığı dersleri kendileriyle paylaştığını, haftanın bir günü okula gidip yapılan ödevleri teslim ettiğini ifade etti.

Bu sırada öğretmenin ödevler konusunda da kendisini bilgilendirdiğini anlatan Çakmak, "Eylem öğretmene sürekli ulaşabiliyorum. Mesela bazen ödev yaparken yapamadığımız yerler oluyor, kendisine hemen ulaşıyoruz. Bu yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamadan oğlumun eğitimini sürdürüyoruz. Abdulkadir zaten okula çok uzun süre gidemedi. Kaydettirdik, sonra pandemi başladı. Öğretmenimizin emekleriyle, sürekli irtibat halinde olduğumuzdan herhangi bir gerileme olmadı oğlumda. Tabii ki her şey okuldaki gibi olmayabilir ama elimizden geleni yapıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar