Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ile EkoAvrasya Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ile EkoAvrasya Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ile EkoAvrasya Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ile Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi

Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ile Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alishar Agzamhocayev ve EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren'in imza attıkları protokol ile Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ve EkoAvrasya, Türkiye ve Özbekistan'ın şuan yürürlükte olan yasal mevzuatlarına uygun olarak, iki taraflı ilişkilerini geliştirmek ve öncelikli olarak ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği sürecine katkı sunmak üzere, ortak hareket etme kararı aldılar.

İmza töreninde yapmış olduğu açıklamada, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlenerek devam ettiğini vurgulayan Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alishar Agzamhocayev, "Stratejik ortaklarla dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesinde Özbekistan için Türkiye önem arz eden ülkelerdendir. İki ülke arasındaki mesafe her ne kadar uzak olursa olsun gönül coğrafyamız bir ve gerektiğinde birbirimize uzanacak el her daim yan yanadır. Tarihimizden aldığımız güç, kardeşliğimize de güç katmaktadır. Bugün imzalamış olduğumuz bu işbirliği protokolü ile de daha çok çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi.

Özbekistan ile alakalı yapmış oldukları çalışmalarla Türkiye'de önemli bir misyon üstlendiklerini ifade eden EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, "Türkiye ile Özbekistan arasında ekonomik ve sosyal sahalarda işbirliği süreci mükemmel bir şekilde devam etmektedir. EkoAvrasya olarak bu sürece bir sivil toplum inisiyatifi olarak katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki günlerde ortaklaşa gerçekleştireceğimiz etkinlikler ile bu sürece daha da büyük katkılar sağlayacağız. İmzalamış olduğumuz işbirliği protokolünün, Türkiye'ye ve Özbekistan'a uğurlar getirmesini arzu ediyor, iki kardeş ülkenin ittifakının güçlü, stratejik ortaklığının da ebedi olmasını diliyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Vladimir Putin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ile EkoAvrasya Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:05:33. #1.16#

title