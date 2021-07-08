Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi
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Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Hande Ünal ile dün akşam nikah masasına oturdu. Mutlulukları yüzlerine yansıyan genç aşıklar, düğün töreninde saatlerce oynayarak kurtlarını döktü.

Güneşi Beklerken, Aşk Laftan Anlamaz, Serçe Sarayı ve son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz evlendi. Manisa'da evlenen çift, düğünlerinde saatlerce yorulmadan oynadı.

DÜĞÜNÜNE KÖPEĞİYLE GİRİŞ YAPTI

Kır düğünü yapan çifte düğünlerinde köpekleri de eşlik etti. İsmail Ege Şaşmaz, mekana köpeği ile giriş yaparken karşıdan gelen eşini karşıladı. Gece boyu hiç oturmadan eğlenen çift, roman havasından harmandalına kadar birçok oyun oynadı. Çiftin düğününe giden isimler arasında mutlu ilişkileriyle isimlerinden söz ettiren Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da vardı.

Hande Ünal önceki akşam da evinin bahçesinden kına gecesi yapmıştı.

İşte çiftin düğününden kareler...

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi
Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor
Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
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Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi - Haberler Magazin
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