Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, dün akşam Boğaz Köprüsü'nün ortasında sevgilisi Thor Saevarsson'dan evlilik teklifi aldı. Köprü üstünde romantik anlar yaşanırken polis ekipleri devreye girerek genç çifti uyardı. İri tektaşıyla göz kamaştıran oyuncu "Çok mutluyum, hala şoktayım" dedi.
Çukur dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan ve sonrasında birçok dizi ve reklamda rol alan Dilan Çiçek Deniz, bir süredir İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşıyor. İlişkisini göz önünde yaşayan oyuncu, dün akşam evlilik teklifi aldı.
Uçankuş'ta yer alan habere göre, Thor Saevarsson, Boğaz Köprüsü'nün ortasında güzel oyuncuya evlilik teklifi etti. Köprüde romantik anlar yaşanırken polis ekibi çifti "Burada durmayın" diyerek uyardı.
Sevgilisine "Evet" yanıtını veren Dilan Çiçek Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" ifadelerini kullandı.
Oyuncu "Evlilik tarihi belli mi?" sorusu üzerine de "Daha belli değil, hayırlısı... Zaten belli olursa siz öğrenirsiniz" dedi. Öte yandan Deniz'in iri taşlı tektaş yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı.
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