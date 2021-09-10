Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi
Uzun zamandır birlikte olan Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar, nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncuların Ankara'da gerçekleşen düğünde renkli anlar yaşandı. İşte detaylar...
Ahmet Tansu Taşanlar ile Oya Unustası, evlendi. Son olarak 'Hercai' dizisiyle kamera karşısına geçen çift, açık havada nikaha masasına oturdu.
Gazete VIP'in özel haberine göre; oyuncuların, nikah şahitliklerini Engin Akyürek ile Toygar Işıklı üstlendi. Çiftin, kına geceside sosyal medyada çok konuşulmuştu.