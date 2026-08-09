Zoox Robotaksiler Las Vegas ve San Francisco'da Ücretli Hizmete Başlıyor, Uber Otonom Araçlara 10 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor

Amazon'un sahibi olduğu Zoox, 10 Ağustos'tan itibaren Las Vegas ve San Francisco'da robotaksi yolculukları için ücret almaya başlayacak. Şirket, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından verilen muafiyet sayesinde, direksiyon ve pedal gibi geleneksel kontrolleri olmayan araçlarıyla ticari operasyon yapabilecek. Muafiyet, Zoox'un iki yıl boyunca 2.500 araca kadar bir filoyla hizmet vermesine olanak tanıyor. Bu karar, direksiyonsuz otonom araç geliştiren Tesla gibi şirketler için de önemli bir emsal oluşturuyor; Tesla'nın Cybercab'i bu durumdan en çok faydalanacak araçlardan biri.

Uber, otonom araçlara önümüzdeki yıllarda 10 milyar dolar yatırım yapacağını ve 120.000 sürücüsüz araç kullanmayı planladığını açıkladı. CEO Dara Khosrowshahi bu rakamı gelir çağrısında doğruladı. TechCrunch'ın kapsamlı analizine göre Uber, birçok otonom araç şirketiyle ortaklık kurmuş durumda. Bu arada, Afrikalı fintech Moove, otonom araç filo yönetimi işini büyütmek için 250 milyon dolar yatırım aldı. Mubadala liderliğindeki turla değeri 2,1 milyar dolara ulaşan Moove, 13 ülkede 42.000 aracı olan bir filo işletiyor ve Waymo'nun Phoenix, Miami ve Las Vegas'taki operatörü olarak anlaşma yaptı, Londra da planlanıyor. Şirket ayrıca 350 kişiyi işe almayı ve Waymo robotaksileri satın almayı hedefliyor.

Diğer anlaşmalar arasında, Hollandalı bisiklet üreticisi Accell Group'ın ödeme ertelemeleri alarak iflas sürecine girdiği duyuruldu. KKR'nin 2022'de 1,56 milyar euroya satın aldığı şirket, Lapierre, Raleigh ve Sparta gibi markaları bünyesinde barındırıyor. İngiltere merkezli Advanced Electric Machines, nadir toprak ve mıknatıs içermeyen elektrik motorları için 21,5 milyon dolar yatırım topladı. Fransa merkezli Chargepoly, ağır vasıta filolarının elektrifikasyonu için 26 milyon dolar buldu. Savunma teknolojisi şirketi Hadrian, 7,87 milyar dolar değerlemeyle 1,37 milyar dolar topladı. Hindistan merkezli Matel Motion 13,6 milyon dolar ve elektrikli araç girişimi River 120 milyon dolar fon sağladı.

Ford, yeni orta sınıf elektrikli aracının adını Fathom olarak açıkladı; araç 2027'de 28.350 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. TechCrunch yazarı Tim de Chant, Ford'un efsanevi Taurus modeline benzer yeni bir atağa ihtiyacı olduğunu ve Fathom'un bu beklentiyi karşılamayacağını yazdı. Joby Aviation, gelirini artırdığını ve net zararını 245 milyon dolara indirdiğini; Travis Kalanick'in şirketi Atoms ile ortaklık kurarak hava taksi ve otonom kara araçları için Florida, New York, Teksas ve Kaliforniya'da ulaşım merkezleri ağı oluşturacağını açıkladı. Lucid Motors ise 1,4 milyar dolarlık maliyet tasarrufu planını duyururken, Uber ve Nuro ile robotaksi programına odaklanacak ve Cosmos EV modelini 2027'nin ikinci yarısına erteledi.

Nvidia, otonom sürüş için tasarlanan Alpamayo 2 Super modelini ticari kullanıma sundu; model, açık lisansla Hugging Face'te yayınlandı. Teamsters Sendikası, Kaliforniya'da otonom kamyonların ekonomik etkilerinin incelenmediği gerekçesiyle eyalet yetkililerine dava açtı; Otonom Araç Endüstrisi Derneği (AVIA) ise davayı 'haksız ve yersiz' olarak nitelendirdi. New York Times, Uber'in cinsel şiddet iddialarıyla ilgili 4.000'den fazla davaya karşı savunma stratejisini araştırdı. TechCrunch ve Hudson Labs, Elon Musk'ın gelir çağrılarında yapay zeka ve otonom sürüşten giderek daha fazla bahsettiğini ortaya koydu. SpaceX, ilk kazanç raporunda gelirini ikiye katladığını açıkladı; Musk'ın 'dünya dışı' iddiaları ise yöneticiler tarafından dengelenmeye çalışıldı. Tesla ve SpaceX'in ortak geliştirdiği Terafab çip fabrikası için Teksas'ta 16,8 milyar dolarlık ilk yatırım yapılacak. Waymo, Dallas'ta robotaksi hizmetini tüm halka açtı. Ayrıca, Travis Kalanick'in Atoms girişimine eski Uber CFO'su Gautam Gupta da katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi