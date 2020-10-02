Kontak üzerinde anahtarı unutulan otomobili kaçırarak ortalığı birbirine kattı
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Kontak üzerinde anahtarı unutulan otomobili kaçırarak ortalığı birbirine kattı

02.10.2020 09:18 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:45

Antalya'da 16 yaşındaki genç, kontak üzerinde anahtarı unutulan otomobili kaçırarak ortalığı birbirine kattı. Peşine otomobil sahibi ile onlarca polis ekibini takan genç, yarım saatlik kovalamacının ardından sokaktaki palmiye ağacına çarpınca yakalanabildi. Gözaltına alınan gencin daha önce birçok kez otomobil kaçırdığı öğrenildi.

Polisi alarma geçiren olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çetin Ü. isminde bir genç, sokakta anahtarı üzerinde bırakılan 07 ANK 962 plakalı otomobili çalarak bir anda kaçmaya başladı. Bu sırada aracının çalındığını fark eden vatandaş, polisi arayıp farklı bir araçla otomobilini kaçıran şahsın peşine düştü.

Kontak üzerinde anahtarı unutulan otomobili kaçırarak ortalığı birbirine kattı

KAÇIRDIĞI ARABAYI AYNI MAHALLEYE GETİRDİ

İhbarın üzerine verilen plaka doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, sokaklarda süratle ilerleyen otomobilin peşine düştü. Farklı mahalle ve sokak aralarına giren genç, yarım saatlik kovalamacanın ardından otomobili kaçırdığı mahalleye tekrar geri geldi. Burada da otomobili tehlikeli bir şekilde kullanmaya devam eden genç, 1168 sokak üzerindeki bir palmiye ağacına çarpınca polis tarafından yakalandı.

OTOMOBİL SAHİBİ VE YAKINLARI HIRSIZA TEPKİ GÖSTERDİ

Olay sonrası otomobili takip edenlerden aracın sahibi ve yakınları Çetin Ü.'ye tepki gösterdi. Polis, bir yandan toplanan kalabalığı mesafe ve maske konusunda uyarırken, bir yandan da kaçırılan aracın sahibi ile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Araç sahibinin yakınlarından birisi, kaza yapan aracı görünce, 'arabayı ne yapmış, kurban olduğum Allah' diyerek tepkisini dile getirdi.

Kontak üzerinde anahtarı gören genç kaçırdığı araç ile ortalığı birbirine kattı

DAHA ÖNCE DE OTOMOBİL KAÇIRDI

Mahalleliyi sokağa döken olay sonrası kelepçelenerek gözaltına alan gencin psikolojik sorunları olduğu ve daha önce birçok kez üzerinde anahtar bulunan araçları kaçırdığı belirtildi.

Kontak üzerinde anahtarı gören genç kaçırdığı araç ile ortalığı birbirine kattı
Kontak üzerinde anahtarı unutulan otomobili kaçırarak ortalığı birbirine kattı
Kontak üzerinde anahtarı unutulan otomobili kaçırarak ortalığı birbirine kattı
Kontak üzerinde anahtarı unutulan otomobili kaçırarak ortalığı birbirine kattı
Kontak üzerinde anahtarı unutulan otomobili kaçırarak ortalığı birbirine kattı
Kontak üzerinde anahtarı unutulan otomobili kaçırarak ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
HAYRET: Ya kardeşim anlamıyorum. Ne olursa olsun bu devirde insan arabanın anahtarını üstünde neden bırakır.
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HIRSIZDAN CITIR HASARLI: satarsın ya alıcı çok yenilersin bşy olmaz
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HÜSEYİN ÖLÇEK: bu duaları çalmadan önce yaparsa kalbi yumuşar ? millete zarar vermez verdikten sonra değil ? yaşı genç ama insani güzelliğini kaybetmiş çirkinlik çökmüş
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