Oteller grubu koronavirüs önlemlerini açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oteller grubu koronavirüs önlemlerini açıkladı

Dünyayı koronavirüs salgını sarsmaya devam ederken Limak International Hotels & Resorts grubu, salgınına karşı bir "Hijyen Manifestosu" yayınlayarak aldığı koronavirüs önlemlerini duyurdu.

Oteller grubu koronavirüs önlemlerini açıkladı
04.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:07
Dünyayı koronavirüs salgını sarsmaya devam ederken Limak International Hotels & Resorts grubu, salgınına karşı bir "Hijyen Manifestosu" yayınlayarak aldığı koronavirüs önlemlerini duyurdu.

Limak International Hotels & Resorts grubu, çalışanlarının ve misafirlerinin sağlığı için koronavirüs pandemisi sürecinde yaşanabilecek olası salgın risklerinde karşı hijyen ve temizlik önlemlerini artırdığını açıkladı. Grup, Türkiye ve Kıbrıs'taki toplam 8 otelde uygulanmakta olan standartlara ilaveten pandemi nedeni ile gerekli tüm hijyen önlemlerini aldığını duyurdu. Şirket, konuyla ilgili bir "Hijyen Manifestosu" yayınlayarak alınan önlemleri paylaştı.

BİRİNCİ ÖNCELİK TOPLUM SAĞLIĞI

İnsan odaklı hizmet anlayışıyla ilk günden bu yana çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Koronavirüs vakasının ülkemizde ilk defa tespit edildiği andan itibaren oluşturduğumuz Kriz Yönetim Birimi, Departman İçi Komiteler ve İşyeri Sağlık & Güvenlik Ekibimiz ile gündemi ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Salgın ile ilgili tespitler ve önerilerle gelişen yeni durumlara göre 'Limak Post Covid Aksiyon Planı'nı uygulamaya devam ediyoruz. Böylesi olağanüstü bir dönemde tesislerimizde tatil yapma kararı alan misafirlerimize karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Almış olduğumuz tüm önlemler misafirlerimizin ve personelimizin dolayısıyla tüm toplumumuzun sağlığını koruma hedeflidir; bu nedenle uyarı ve yönergelerimizi misafirlerimizle paylaşarak, bize bu konuda destek vermenizi önemle rica ediyoruz. Bu zor günleri tüm önlemlere uyarak geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

PERSONEL İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Bu noktada alınan önlemlerle ilgili bilgiler paylaşan Kavaloğlu, "Her bir personelimize ayrı ayrı olmak üzere, işbaşı yapmadan önce gerekli sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Servis amaçlı kullandığımız araçlar yüzde 50'lik doluluk oranıyla personelimize hizmet ediyor. 24 saat gözetim altında bulunan personel lojmanlarına dışardan ziyaretçi girişi kabul edilmiyor" dedi.

VİRÜSE KARŞI ÖZEL ETKİLİ DEZENFEKTAN

Tüm otellerin ince püskürtme tekniğine sahip ULV cihazlarıyla düzenli olarak dezenfekte edildiğine de dikkat çeken Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu, şu bilgileri paylaştı: "Misafir odaları, restoranlar, barlar, rekreasyon alanları, çocuk kulübü ve oyun alanları, toplantı, kongre salonları eğitimli dezenfeksiyon ekipleri tarafından 24 saat boyunca ULV cihazlar ve Sağlık Bakanlığı onaylı koronavirüse karşı etkili dezenfektanlarla dezenfekte ediliyor. Yine mutfak alanları, depolar, ofisler ve genel kullanım alanları da aynı titizlikle virüsten arındırılıyor."

GRUBUN ALDIĞI ÖNLEMLERDEN BAZILARI MANİFESTODA ŞÖYLE BELİRTİLDİ;

"Misafir alanlarında bulunan masa, sandalye ve oturma grupları güvenli sosyal mesafe kuralına uyularak yerleştirilmiştir.

Asansör girişlerine kullanım kuralları asılmıştır. Asansör kapasiteleri, yeniden düzenlenmiş, ağırlık kapasiteleri revize edilmiştir. Aynı anda maksimum 2 misafir tarafından kullanılacak şekilde sınırlandırılmıştır.

Tüm havuz ve plaj şezlongları güvenli sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilip her kullanım sonrasında düzenli dezenfekte edilmektedir.

Genel mekan klima ve havalandırma filtreleri düzenli olarak temizlenmekte ve sıklaştırılmış periyodik bakım-onarımdan geçmektedir.

Geç Çıkış Odaları, soyunma odaları ve duş kabinlerinin temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sıklaştırılmış olarak günlük yapılmaktadır.

Misafir bagajları ve kişisel eşyaları özel hazırlanan bir odada bellboylar tarafından ULV püskürtme sistemi ile dezenfekte edilerek misafir odalarına güvenle taşınmaktadır.

Misafirlere ve gelen ziyaretçilere, termal kamera veya temassız termal sensörlü ateş ölçerlerle vücut sıcaklığı kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

Otellerimizin lobi ve restoran giriş kapılarına yerleştirilen termal kameralar ile misafirlerimizin ateşi ölçülmektedir. Ateşi yüksek tespit edilen misafirlerimiz, işyeri hekimine yönlendirilmektedir. Muayene sonucu doktor raporu, otel yönetimine bildirilerek, gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Kişisel sağlığınız ve toplum sağlığı için ilgili yönlendirmelere uymanızı önemle rica ederiz.

Misafirlere verilen kapı kartları, geri dönüşüm için temas olmadan UVC (Ultraviyole -Yüzey Dezenfeksiyon) cihazı yerleştirilmiş olan kutuların içine misafirler tarafından atılıp,daha sonra hijyen işlemine tabi tutulmaktadır.

Misafirlere, giriş işlemleri sırasında son on dört günlük seyahat hareketleri ile ilgili  anket yapılmaktadır.

Misafirlerimize, oda kapı kartları dezenfekte edilmiş olarak, steril ambalaj içerisinde yüz maskesi ile birlikte sunulmaktadır. Misafirlere verilen kapı kartları, geri dönüşüm için temas olmadan UVC (Ultraviyole - Yüzey Dezenfeksiyon) cihazı yerleştirilmiş olan kutuların içine misafirler tarafından atılıp, daha sonra hijyen işlemine tabi tutulmaktadır.

Konaklama ve ekstra ödemelerinin, kredi kartı ve banka kartlarının temassız özelliği kullanılarak yapılması tercih edilmektedir. Nakit ödemeler için resepsiyon para kasalarımıza dezenfekte edici UVC cihazı yerleştirilmiştir.

İçinde bulunduğumuz dönemde oda temizlik ve dezenfeksiyon süreleri uzun zaman aldığından otellerimizde uygulanan giriş saati 15: 00, çıkış saati 11: 00'dır."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı! Haber
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden...
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Adnan Menderes Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Seda Sayan Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Oteller grubu koronavirüs önlemlerini açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 12:07:20. #1.14#
title