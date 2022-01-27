Osmangazi'den yürekleri ısıtan proje

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi (BAREM), yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması açısından Türkiye'de eşi olmayan bir hizmet olarak öne çıkıyor.

Demirtaş'ta 20 bin 140 metrekare alan üzerine bir kampüs şeklinde inşa edilen merkez, 200 yaşlı, 150 engelli, 150 alzheimer hastası olmak üzere 500 kişiye günlük bakım ve destek hizmeti verecek. Osmangazi Belediyesi'nin, önümüzdeki günlerde açılışına hazırlandığı sosyal belediyecilikte Türkiye'nin en özel projesi olan BAREM, AK Parti Bursa Milletvekillerini ağırladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar; Bursa'nın vizyon projelerinden biri olan BAREM hakkında TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Esgin, Atilla Ödünç, Zafer Işık ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'e bilgiler verdi.

Yurt dışından da ilgiyle takip edilen dev merkezi yakın zamanda hizmete sunacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında bugüne kadar yaptığımız örnek çalışmaları BAREM ile taçlandırıyoruz. Osmangazi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) olarak hizmetlerimizi uzun yılardır sürdürüyorduk. Bu hizmetimizi biraz daha geliştirerek, daha kapsamlı hale getirdik. Önümüzdeki günlerde açılışını yapmaya hazırlandığımız BAREM, Alzheimer hastaları ile engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatına değer katacak. Yeni binamızda engelli bakım merkezi önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak. Bu özel merkezin kurumsal bir hüviyet ile hizmet vermesi için çalışıyoruz. İnşallah BAREM, çok yakında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" dedi.

Başkan Dündar, BAREM'in bakım ve rehabilitasyon hizmetinin yanında iş atölyeleri, spor, yemek, müzik ve etkinlik salonları, dinlenme odaları ve hobi bahçesi ile tam anlamıyla kaliteli yaşamın merkezi olacağını vurguladı.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da sosyal belediyecilik anlamında çıtayı en tepeye çıkaran bir hizmet anlayışını yerinde incelediklerini belirtti. Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen BAREM'in devasa bir kompleks olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Engelli bakımı, alzheimer hastaları için merkez ve yaşlılar için huzur evini içinde barından devasa bir tesis ortaya çıkmış. BAREM, Bursa'nın vizyon projesi" ifadelerini kullandı.

Belediyecilik hizmetleri denildiğinde geçmişte, kaldırımların yapılması, çöplerin toplanması, kanalizasyon işleri gibi hizmetlerin akla geldiğini anlatan Hakan Çavuşoğlu, "Bunlar klasik belediyecilik anlayışıyla yürütülen işlerdi. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla ortaya koyduğu vizyonun neticesinde, bugün Türkiye'de AK Belediyecilik hizmetleri sosyal belediyecilik anlamında çok önemli bir seviye yakaladı. Belediyelerimiz artık, sadece alt yapı, temizlik, kaldırım çalışması gibi işlerle değil, insanımızın yüreğine dokunan, hem evin içerisi, hem de evin dışındaki ihtiyaçlara el atan bir anlayış geliştirdi. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ın da bu vizyonu ortaya koyması, Bursalılar için çok önemli. Buralara ihtiyaç olmamasını ümit ediyoruz ama ailelerin bugün geçici bir süre hastalarını ve yaşlılarını bir yere bırakmaya cesaret edemedikleri bir zamanda güven ve huzur içerisinde yakınlarını emanet edebilecekleri güzel bir imkan sunuluyor. Başkanımız Mustafa Dündar'ı tebrik ediyor, bu hizmetlerinin devamını diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da Osmangazi Belediyesi'nin bu güzel ve özel projesini takdirle karşıladıklarını ifade ederek, "BAREM, çok güzel düşünülmüş ve hayata geçirilişmiş bir proje. Böylesine bir hizmetin çok fazla hissedildiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu özel yerler, bazen paranızla bile bulunamıyor. Türkiye'de ilk, dünyanın da en önemli örneklerinden birisi olacak bir merkezi kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum. Bursalı hemşehrilerimiz için de hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de BAREM'in fonksiyonelliğinin yanı sıra yatay mimarisi bakımından da şehir estetiğine uygun olduğunu belirterek, "Sosyal belediyecilik anlamında şehrimize kıymetli bir eser kazandıran Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum. Bu önemli hizmetin Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum" diyerek düşüncelerini dile getirdi. - BURSA