Osmangazi'de projeler hız kesmeden devam ediyor Osmangazi'de projeler hız kesmeden devam ediyor -Çavuşoğlu: "Meydan şehrin can damarı olacak" Bursa'nın merkezinde 2 bin araçlık otoparkıyla şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Osmangazi Meydanı'nda hafriyat çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Osmangazi'de projeler hız kesmeden devam ediyor

-Çavuşoğlu: "Meydan şehrin can damarı olacak"

BURSA - Bursa'nın merkezinde 2 bin araçlık otoparkıyla şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Osmangazi Meydanı'nda hafriyat çalışmaları aralıksız devam ediyor. İnşaat çalışmalarını inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Osmangazi Belediyesi'nin yeni meydan projesinin şehre vizyon katacağını belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı makamında ziyaret etti. İlk olarak belediye binası girişinde yer alan Osmangazi Meydanı maketini inceleyen Çavuşoğlu ile Dündar, daha sonra baret ve yeleklerini giyerek şantiye alanını gezdi. Santral Garaj bölgesinde 40 dönüm alan üzerine inşa edilen meydan hakkında Çavuşoğlu'na bilgiler veren Başkan Dündar, "Belediye olarak, bir yandan koronavirüs ile mücadele ederken, diğer yandan yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bursa'nın merkezinde 2 bin araç kapasiteli 4 katlı kapalı otoparkı olan bir meydan inşa ediyoruz. Bugüne kadar 530 fore kazık çakıldı. Ankara Yolu üzerinden de 18 metre yerin altına indik. Burada ciddi bir çalışma var. En yakın zamanda betonarme çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Osmangazi Meydanı'nın bütün şehrin buluşma noktası olacağını söyleyen Dündar, "Pandemi sürecinde ara verdiğimiz ziyaretlerimizi normalleşme dönemiyle yeniden başlattık. Etrafı çevrili olan meydanı merak eden vatandaşlarımız, bu vesileyle projemizi görüyor. Osmangazi Meydanı, sosyal ve kültürel tesisleri, millet kıraathanesi, aktivite alanları ile bölgeye ciddi anlamda nefes aldıracak. Estetik görüntüsünün yanında depreme karşı dayanıklı bir yapı olacak bu proje için bizler çok heyecanlıyız. İnşallah farklı etkinliklere imkan sağlayan açık bir sosyal tesisi vatandaşlarımıza kazandıracağız" diye konuştu.

Osmangazi Meydanı'nın Bursa'ya oldukça yakışacağını söyleyen Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise Başkan Mustafa Dündar ile ekibine projeyi hayata geçirdiği için teşekkür etti. Çavuşoğlu, "Dünyada şehirleri marka yapan meydanlar vardır. Şehirleri şehir yapan, turistlerin gözde yerleri olmasını sağlayan meydanlardan bir tanesini Osmangazi Belediyesi bizlere kazandırıyor. Bu bir vizyon meselesidir. 150 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan Osmangazi Meydanı projesi, şehrin adeta can damarı olacak. Bunun yanı sıra Merinos hattı, Millet Bahçesi ve Kültürpark ile tarihi hanlar bölgesi dediğimiz noktalara çok yakın olduğu için Bursa'nın marka değerini güçlendirecek. Bursalılar proje tamamlandığında hoşça vakit geçirebilecekleri bir meydana kavuşacak" dedi.

Meydan projesinin büyük bir iş olduğunu vurgulayan Hakan Çavuşoğlu, "Osmangazi Meydanı, ilçe belediyesi için devasa bir proje. Başkanımız ve ekibini yürekten kutluyorum. Her gün binlerce vatandaşımız, şehrin doğusu ve batısını bağlayan bu güzergahtan geçiyor. Hemşehrilerimizin, burada ne kadar büyük bir iş yapıldığının şuurunda olması gerekiyor. İnşallah, Bursa'nın merakla beklediği bu meydan kısa bir süre içerisinde hayata kavuşacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA