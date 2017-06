Osman Ünlü: "Anne baba boş yetişmişse çocuğuna bir şey veremez"



İSTANBUL - Son zamanlarda sentetik uyuşturucu madde kullanımının arttığı yönündeki haberler üzerine, İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İlahiyatçı Osman Ünlü, "Çocuk, 'Saldım çayıra mevlam kayıra' şekliyle sokağa bırakılırsa sokak o boşluğu doldurur" dedi.

Sentetik uyuşturucu (bonzai) tacirlerinin hedefindeki pazarlardan biri olan ve kullanımı gün geçtikçe artan Türkiye'de, gençlerin bu tuzağa düşmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de 'ebeveynlerin çocukları ile yeteri kadar ilgilenmemeleri ve çocukların manevi boşluk yaşamaları" olarak gösteriliyor.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İlahiyatçı-yazar Osman Ünlü, anne babalara çocuğun yetiştirilme evresinde büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Kuran-ı Kerim'de Allahü teala "Emirleriniz altında olanları ateşten koruyunuz" buyuruyor. Bu amirler dahil başta anne baba olmak üzere evlat bir emanettir. Dolayısıyla bir şekil almaz ama anne baba onu şekillendirir. Hatta İmam-ı Gazali hazretleri "Bir mum gibidir başlangıçta şekil almaz anne baba onları şekillendirir" buyuruyor. Tabi çocuğu şekillendirebilmesi için anne babanın yetişmesi lazım. Peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam her anne babaya hitaben, "Nasıl ki bir çoban sürüsünden mesul ise siz de evlatlarınızdan, emirlerinizin altında bulunanlardan mesulsunuz" buyuruyor. Bu mesuliyetleri yerine getirebilmek için anne babaların önce bu kültürü ve bilgiyi alması gerekir. Anne baba boş yetişmişse çocuğuna bir şey veremez" diye konuştu.

"Anne babalar, eğitimciler, devlet erkanı, topyekün milletin hepsi bu işten sorumluyuz"

Gençlerin manevi boşluğa düştükleri için uyuşturucu kullanımına başvurdukları yönündeki haberler üzerine de konuşan Ünlü, "Kitaplarda islam alimleri yazmışlar ve buyuruyorlar ki, "Allahu tealanın yarattığı sistemde boşluk olmaz". Efendim ben tarlayı boş bıraktım bu sene hiçbir şey ekmeyeceğim. Bir şey olmayacak otlar biter. Çocuğa da biz rabbimizin dinini öğretmezsek, İslamiyeti doğru olarak öğretmezsek o çocuğun kalbi boş kalmaz. Birileri doldurur bunu. Mutlak mı kesin o. Hatta İslam alimlerinin büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani hazretleri bir talebesine hitaben mektubat isimli kitabında buyuruyor ki, "Yavrum vakit keskin bir kılıç gibidir. Yarına çıkacağımız belli değildir. Mühim işleri bugün yapmalı, mühim olmayanları yarına bırakmalıdır" çünkü peygamber efendimiz "helekel müsevvifun" ileride sonra yaparım diyen helak olmuştur buyuruyor. Dolayısıyla öncelikle anne babalar, eğitimciler, devlet erkanı, topyekün milletin hepsi. Bu işten sorumlu muyuz? Evet sorumluyuz. Beşiktaş'ta meftun bulunan Yahya efendi var. Kanuni Sultan Süleyman ile süt kardeşidir bu zat. Yaşça büyük olduğu için de Kanuni Sultan Süleyman Han buna abi diyor. Bir gün aynı şekilde mektup yazıp gönderir. Diyor ki efendim bu devlet bizde baki kalır mı? O da yazmış kağıda "Neme lazım" diyor ve gönderiyor. Okuyor anlamıyor kendisi geliyor. Diyor ki "Efendim bir sual sorduk cevap vermemişsiniz". "Verdik ya" buyuruyor Yahya Efendi. "O zaman diyor biz anlamadık. Neyi murad ediyorsunuz" buyurdular. "Başta sen olmak üzere; senin tayin ettiklerin ve bu milletin her bir ferdi, "Bana lazım değil. Beni ilgilendirmez derse, neme lazımcılık başlarsa ne devlet, ne millet ne toprak kalır" ifadelerini kullandı.

"Saldım çayıra mevlam kayıra şekliyle sokağa bırakılırsa sokak o boşluğu doldurur"

Anne ve babaların çocukları ile ilgilenmeleri gerektiğine vurgu yapan Osman Ünlü, "Anne baba da 'ileride kendi öğrenir, saldım çayıra mevlam kayıra' şekliyle sokağa bırakırsa sokak o boşluğu doldurur. Bu çocuğa bir şey vermeyince o kalp boş kalmaz. Mutlaka birileri alır ve onu kendine göre eğitir; her türlü zehiri ona içirir, ona ticaretini de yaptırır. Okullar açıldığı zaman öğretmen bir iki ay boyunca durmadan ders anlatır. Ondan sonra çocuğu yazılı yapar, soru sormaya başlar. Sen bu çocuğa bir şey vermedin ki. "Yavrum yapma!". "Bunu yapmayayım da neyi yapayım"diye sorarsa ne diyeceksin? Burada anne babalar mesul, öğretmenler mesul, devlet erkanı bütün birimleriyle beraber hepimiz mesuluz. Dolayısıyla o çocuğu biz boş bırakınca çocuk her türlü zehire bulaşabilir mi, bulaşabilir. Kullanabilir mi, kullanabilir. Biz çocuğu anne babanın şefkatiyle ve merhametiyle dinini doğru olarak öğretsek, vatanına milletine sağlam karakterli bir eleman yetiştirmiş olsaydık bu çocuk oraya kaymazdı. Öyle insanlar da kendisine arkadaş edinmezdi" dedi.

"Dinimizi doğru anlatmak şartıyla burada din adamlarının da çok büyük sorumluluğu var"

Anne babalara ve din görevlilerine büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Ünlü, "Çocuğu anne baba şefkatinden mahrum bırakmışsın, dinini doğru olarak öğretmemişsin. Ondan sonra saldım çayıra mevlam kayıra şekliyle sokağa bırakmışsın. Sokaktakiler de aynı şekilde alır. Bir iki defa beraber olunca bizde bir atasözü vardır, 'Kör ile yatan şaşı kalkar' derler. Çocuk da onlarla yatıp kalkınca, onlarla görüşünce bu zehire müptela olması gayet tabii ve normaldir. Onun için öncelik anne ve babalara, din görevlilerine ve dinimizi doğru anlatmak şartıyla burada din adamlarının da çok büyük sorumluluğu var. Çünkü, öğrendiği şeyi doğru öğrenecek, hayatına geçirecek, yaşayacak. İnsanlar sadece lafa bakmaz yaşayışını da bakar. Bu adam Allah rızası için mi yapıyor bu işi yoksa para için mi yapıyor, ona bakar. Allah rızası için yapılan iş tesirli olur" diyerek sözlerini tamamladı.