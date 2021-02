Orucu neler bozar? Orucu bozarsak ne olur? Oruç bozulursa ne yapmalıyız?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutma dönemi de başlamakta. Oruç tutacakların kafasında yine birtakım sorular oluşmakta. Her sene olduğu gibi bu sene de kafalarda aynı sorular var. Ramazan ayında diyanet işlerinin en çok cevapladığı sorular: Orucu neler bozar? Sigara içersem orucum bozulur mu? Sigara içmek neden orucu bozar? Kusmak orucu bozar mı? Banyo yapmak orucu bozar mı? Oruç bozulursa ne yapmalıyız? . Bütün bu soruların cevaplarını almak için haberimize göz atın.

ORUCU NELER BOZAR?

Her şeyden önce orucun ne olduğunu bir hatırlayalım. Oruç günün belli saatleri içerisinde; yiyecek, içecek veya her ikisinden de kaçınma eylemidir. Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

SİGARA İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre; sigara ve nargile gibi tütün ürünleri orucu bozmaktadır. Oruçluyken sigara içtiyseniz orucunuz bozulur. Bunu bilerek içtiyseniz orucunuzun kazasını yapmanız gerekmektedir. Bunun için Diyanet'in yayınladı bir fetva bulunmakta, yayınlanan fetvada yazılanlar şu şeklidedir;

"Orucun temel unsurunu; yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer."

Sigara içmek orucu bozar fakat sigara dumanı orucu bozmamaktadır. Lakin sigara içilen bir ortamda da bilerek durulmamalıdır.

Buna göre oruçluyken bilerek sigara içen kişinin orucu bozulur ve kazası gerekmektedir. Sigara dumanına maruz kalanın orucu bozulmadığı için bunun kazası gerekmez.

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Orucun bozulabileceği düşünülen konulardan biri de kusma eylemidir. Kusmak genellikle kendiliğinden olan bir durumdur. Elinde olmadan kusan kişinin orucu bozulur mu? İsteyerek kusarsam orucum bozulur mu? Gibi sorular akıllara gelmekte. Diyanet İşlerine göre yapılan resmi açıklama şu şekilde; Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, 'ağız dolusu' olması hâlinde, orucu bozar. Hz. Peygamber(sav), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur. Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir.

BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayının son yıllarda yaz dönemine denk gelmesiyle akıllarda daha fazla yer eden bir soru: Banyo yapmak orucu bozar? Özellikle havaların sıcak olduğu zamanlarda insanlar daha sık duş almakta. Oruçlu birinin duş alması orucunu bozar mı? sorusuna Diyanet İşleri'nin cevabı şu şekilde oldu; Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220).

Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir.

Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 222). Bir sahabî Resûlullah'a (s.a.s.), "Ey Allah'ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?" diye sormuş. Resûlullah (s.a.s.) da, "(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi." (Ebû Dâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir.

İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Orucun bozulması konusunda bir diğer merak edilen konu da iğne, aşı yaptırılmasının uygun olup olmadığıdır. Tıbbı gereksinimden doğan bu durumlar açısından orucun bozulması söz konusu değildir. Çünkü yapılan iğne, aşı bir besin değeri taşımaz. Bununla birlikte besin değeri taşıyan, takviye iğneler, serumlar, ağızdan alınan vitaminler, ağızdan alınan aşılar gibi durumlarda orucunuz bozulur. Tedavi gören birinin zaten oruç tutması kendi sağlığı açısından sakıncalıdır. Dolayısıyla tedavi süreci boyunca oruç tutmayacağı için gerekli takviye iğnelerini, vitaminlerini alabilir. Bununla birlikte oruç tutup tedavisine devam etmek isteyenler; sağlığı açısından bir engel teşkil etmeyecekse iftardan sonra gerekli iğnesini, aşısını, vitaminini alabilir.

ORUÇ BOZULURSA NE YAPMALIYIZ?

Orucunuz bir sebepten dolayı bozulduğunda yapmanız gereken şey kaza etmektir. Fakat bu her durum için geçerli olmasa da çoğu durumda kaza etmek yeterli olmaktadır. Diyanet İşleri'nin açıklamasına göre; "Yolculuk, hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kazası gerekir. Ayrıca, abdest alırken boğaza su kaçması gibi kasıt olmaksızın yemek-içmek; çiğ pirinç gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mûtat olmayan veya toprak gibi insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozup, sadece kazasını gerektirir. Ramazan'da bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır. Cinsel birleşme dışında tatmin, ağza giren yağmur, kar veya dolunun istemeyerek yutulması; abdest alırken, yıkanırken veya yüzerken suyun istemeyerek yutulması; kasten ağız dolusu kusulması orucu bozar ve bozulan orucun kaza edilmesini gerektirir. İmsak vaktinin girip girmediği konusunda şüphesi bulunan kimse yiyip içmeye devam ederken o esnada ikinci fecrin doğmuş olduğu ortaya çıksa, oruç bozulur ve kazâ edilmesi gerekir. Aynı şekilde güneşin battığını zannederek iftar ederken güneşin henüz batmadığı anlaşılsa yine kaza gerekir. Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla veya gece niyetlenemeyip gündüz niyetlendikten sonra, gündüz yapılan bu niyetin niyet sayılmayacağı zannıyla günün geri kalan kısmında bilerek bir şey yiyip içmek veya cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir."