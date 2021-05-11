Orta ve Doğu Karadeniz'de "tam kapanma" sessizliği sürüyor
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Orta ve Doğu Karadeniz'de "tam kapanma" sessizliği sürüyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta geçmişe göre sakin bir gün geçiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta geçmişe göre sakin bir gün geçiyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanmanın 12. gününde Trabzon'da sokak ve caddeler kısmen sakin.

Şehir merkezinde Atatürk Alanı, Meydan Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak'ta kısmi hareketlilik yaşanıyor.

Vatandaşlar, evlerine yakın bölgelerdeki market, kasap ve balıkçılardan alışveriş yapıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, uygulama noktalarında denetimlerine devam ediyor. Sürücüler ile dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol eden ekipler, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uyguluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise şehir merkezinin önemli kısmını kapsayan altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de yeşil alanların bakım ve düzenlenmesi işlerine devam ediyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nda ise araç trafiğinde hareketlilik olduğu görüldü.

Ordu

Ordu'da bazı caddeler ile sokak, meydan ve sahil kesiminde sakinlik yaşanıyor.

Kentin işlek noktaları Süleyman Felek, Sırrıpaşa ve İsmetpaşa caddelerinde ise az sayıda insan haraketliliği görüldü.

Güvenlik güçleri, cadde ve sokaklar ile uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Giresun

Giresun'da da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Vatandaşların tam kapanma tedbirlerine uyduğu kentte, emniyet ve jandarma ekipleri oluşturulan noktalarda denetimlerine devam ediyor.

Giresun Belediyesi ve ilgili kurumlar, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için belirli noktalara mama ve yem bırakıyor.

Artvin

Artvin'de cadde, sokak ve parklardaki sakinlik devam ediyor.

İnsan hareketliliği bakımından yoğun yerlerden İnönü, Şehit Dursun Acar ve Fevzi Çakmak caddeleri ile Atapark ve Çoruhpark gibi sosyal yaşam alanları başta olmak üzere kent genelinde sessizlik hakim.

Polis ekipleri, şehir merkezinde 5 farklı yerde oluşturdukları kontrol noktalarında, sürücülerin izin belgelerini denetliyor.

Öte yandan, vatandaşlar, kurallara uyarak evlerine yakın marketlerden alışveriş yapıyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de normal günlerde yoğunluğun olduğu Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda zaman zaman kısmi hareketlilik yaşanıyor. Polis ekipleri, kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

İftar saatine yakın fırın önleri ve marketlerde yoğunluğun engellenmesi için ekipler, kent genelinde devriye görevi yürütüyor.

Ekipler, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini araç girişine zaman zaman kapatıp, kimlik ve izin belgesi sorgulaması yapıyor.

Bayburt

Bayburt'ta Cumhuriyet, Ozulu, Velişaban caddeleri ile Tarihi Saat Kulesi çevresinin yanı sıra Ulu Cami çevresi, Bayburt Kalesi gibi tarihi mekanlarda sessizlik hakim oldu.

Hem yaya devriyesi hem de kentin farklı yerlerinde oluşturulan kontrol noktalarındaki polis ekipleri, araçları durdurarak denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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