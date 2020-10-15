Orhan Yeğin kimdir? Orhan Yeğin nerelidir?

10 Ekim Ankara Garı saldırısıyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, merak edilen isimlerden oldu. Peki, Orhan Yeğin kimdir? Orhan Yeğin nerelidir? Orhan Yeğin'in konuşması büyük ilgi topladı.

10 Ekim Ankara Garı saldırısıyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasıyla ilgi toplayan Orhan Yeğin, "Dayanışma ve kararlılık, teröre vereceğimiz en büyük, en anlamlı karşılık olacaktır" dedi. Peki, Orhan Yeğin kimdir, nerelidir? Orhan Yeğin'in konuşması...

ORHAN YEĞİN KİMDİR?

Orhan Yegin 1978 yılında doğan Orhan Yeğin, ilk, orta ve lise tahsilini Ankara'da tamamladı. 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim dalında başladığı Yüksek Lisans tahsiline halen devam etmektedir.

Siyasi hayatı Ak Parti ile başladı. Kuruluş aşamasında Genel Merkez Gençlik Kolları yönetiminde bulundu ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2005 yılında gerçekleştirilen İl Gençlik Kolu Kongresinde Ankara İl Gençlik Kolu Başkanlığına seçildi.

2006 yılında gerçekleştirilen 2. olağan büyük kongrede Ak Parti MKYK (Merkez Karar Yönetim Kurulu) üyeliğine seçildi. 2009 yılında gerçekleştirilen 3. olağan büyük kongrede yeniden seçildi.

Orhan Yegin 11 Ocak 2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak göreve başladı.

Gıda sektöründe ticaretle uğraşmaktadır.Orhan Yegin, evli ve 1 çocuk babasıdır.

ORHAN YEĞİN'İN KONUŞMASI

Orhan Yeğin konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Kıymetli milletvekilleri, maalesef, bugün başkent oluşunun yıl dönümünü de kutladığımız bu anlamlı ve güzel şehrimizde 10 Ekim 2015 tarihinde kana bulayan ve tüm ülkeyi, hepimizi, ayrıştırmadan yasa boğan hain bir terör saldırısıyla hep beraber büyük bir acı yaşadık. Tren garı yakınlarında düzenlenen mitingde, DEAŞ terör örgütü mensuplarının bombalı saldırılarında 100'ü aşkın vatandaşımız yaşamını yitirmiş ve 391 vatandaşımız da yaralanmıştı ve bunun üzerine ulusal yas ilan edilmişti.

"BİR YERDE ACI VARSA ONU BERABER YAŞAMAYA GAYRET EDERİZ"

Kıymetli milletvekilleri, çok açık ve net konuşalım: Kaynağı, söylemi, amacı, adı ne olarak tanımlanırsa tanımlansın, ne olarak belirtilirse belirtilsin her türlü terör eyleminin ve terör örgütünün karşısındayız ve hep birlikte karşısında durmak zorundayız. Geçmişte askerimize, polisimize, korucularımıza, kamu görevlilerimize ve masum vatandaşlarımıza karşı yapılan terör saldırıları ile Ankara Tren Garı'nda sivil ve savunmasız vatandaşlarımızı hedef alan saldırı arasında bir fark yoktur. Terörün dini, mezhebi, ırkı ve düşüncesi olmaz. Terör, vahşiliktir; terör, caniliktir; zulmün en açık hâlidir terör. Bir yerde bir terör saldırısı varsa bu saldırıyı, zulmü kimin yaptığına bakmadan onun karşısına dikiliriz. Bir yerde bir acı varsa biz o acının sahibi hangi siyasi görüşten, hangi renkten, hangi desenden, hangi tenden olursa olsun ona bakmadan o acıyı en derinden paylaşır, onunla beraber yaşamaya gayret ederiz.

"TAVRIMIZI HEP BERABER ORTAYA KOYMALIYIZ"

Millet olarak, özellikle de biz siyasiler ve siyasi partiler olarak, sivil toplum kuruluşları ve medya olarak tüm terör saldırıları karşısında aynı duyarlılıkla, aynı samimiyetle, aynı insani ve ahlaki duruşla tavrımızı hep beraber ortaya koyarız ve koymalıyız da. Kıymetli milletvekilleri, bazı hatiplerin suçlayıcı konuşmalar yaptığına şahit olduk az önce; acıları kategorize ettiğine, örgütlerin korunduğuna, kollandığına ilişkin konuşmalar yaptığına; aslı arkası olmayan şüphelerle bizi, bizleri, hepimizi suçladığına tanık olduk. Grup Başkan Vekilimiz gerekli cevabı verdi.

"TERÖRÜN SEVİNCİNİ GÖMMEYE GAYRET ETMELİYİZ"

Kıymetli milletvekilleri, değerlerimizi, canlarımızı kayıp verdiğimiz ve acılar çektiğimiz bu ve benzeri durumlarda göstereceğimiz dayanışma ve kararlılık, teröre vereceğimiz en büyük, en anlamlı karşılık olacaktır. Bu doğrultuda herkesin sorumlu davranmaya, dikkatli konuşmaya ve hareket etmeye ve terörün amaçladığı gibi birbirini suçlayarak ayrıştırmaya değil, terörün karşısında kenetlenerek, birbirine daha da sarılarak terörün sevincini gömmeye tartışmasız gayret etmesi gerekir.

"MÜCADELEMİZİ DAHA KAPSAMLI SÜRDÜRECEĞİZ"

Milletimizin huzurunu, ülkemizin güven ve istikrar ortamını bozmayı amaçlayan hain terör saldırılarında hayatlarını kaybeden asker, polis, memur, zengin, fakir, işçi, esnaf, resmî, sivil, hiçbir şekilde ayırt etmeksizin, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve acılarını paylaştığımız ve ateşin düştüğü yeri yaktığı, belki acılarını onlar kadar anlayamadığımız kederli ailelerine ve sevenlerine saygıyla, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Birlik ve beraberliğimize, ülkemizin huzuruna kasteden bu ve benzer menfur saldırıları da onları amaçlayanları da bu saldırıları planlayanları da yapanları da ve bu saldırılardan keyif alanların da hepsini en görkemli ifadelerle, en kuvvetli ifadelerle lanetliyoruz. Tüm terör örgütleriyle mücadelemizi daha kapsamlı sürdüreceğimizi ve bu topraklarda terörün hedeflerine ulaşmasına devlet-millet el ele izin vermeyeceğimizi ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum."