Ordu'da okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Ordu'da kar tatili ilan edildi mi?

ORDU (Haberler.com) - Mart ayına girilmesiyle bahar mevsiminin sinyalleri gelirken bazı iller ise halen kar yağışıyla mücadele ediyor. Yoğun kar yağışının olduğu illerde kar tatili ilan edildi. Peki, 4 Mart Cuma Ordu'da kar tatili ilan edildi mi? Ordu'da okullar tatil mi?

ISPARTA

Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara 1 gün daha sürecek. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar, buzlanma ve soğuk havanın yarın da etkisini sürdüreceği belirtildi. Açıklamada, "4 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Kentte kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti.

KARABÜK

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Ovacık İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Spor Lisemiz hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime Cuma günü ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimizin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

SAMSUN

Samsun'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, meteorolojik şartlara dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda Alaçam, Ayvacık, Canik, Havza, Ladik, Vezirköprü ve Yakakent ilçe geneli, Kavak ve 19 Mayıs'ta ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

SİNOP

Sinop'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yarın kar yağışının etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Yağış beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitime 3 Mart perşembe günü ara verileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkati olmaları istendi.

VAN

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edilirken, ilçede park halindeki araçların ise kara gömüldüğü görüldü. Meteorolojinin uyarılarından ardından ilçede kar yağışı yeniden başlarken, park halindeki araçlar kar altında kaldı. Başkale Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilçede eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 4 Mart 2022 Cuma (yarın) ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir" denildi. Van Büyükşehir Belediyesi Başkale Yol Bakım ve Onarım Dairesi'nden alınan bilgilere göre 69 yerleşim yerinin ulaşıma kapadığı belirtildi. Yoğun kar yağışının hakim olduğu Başkale'de yol açma çalışmaları aralıksız devam eden Başkale'de Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS

Bitlis merkez ile Mutki ve Tatvan ilçelerinde, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle il merkezi ile Tatvan ve Mutki'deki tüm eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ilçelerimizdeki okulların tamamında Fatsa, Perşembe, Çatalpınar ilçelerimizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu ve Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacak.

KONYA

Konya'da, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. Kar ve buzlanma nedeniyle Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar,Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Tuzlukçu, Sarayönü ve Yunak'ta yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. Ayrıca Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçelerinde ise bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

DENİZLİ

Denizli'nin bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada olumsuz hava koşullarının bazı ilçelerde etkisini sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturması nedeniyle Acıpayam, Çameli ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma yüz yüze eğitime ara verildiği eğitim ve öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi. Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.