"Online oyun grubu" ilk mezunlarını verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Online oyun grubu" ilk mezunlarını verdi

İBB'nin pandemi süreci nedeniyle eve kapanmak zorunda kalan çocuklara yönelik geliştirdiği, "Online Oyun Grubu", ilk mezunlarını verdi.

15.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:44

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dilek İmamoğlu'nun geliştirdiği ve koordinatörlüğünü üstlendiği proje kapsamında, pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan çocuklara yönelik online oyun etkinlikleri düzenledi. Proje kapsamında, "Yuvamız İstanbul online oyun grupları projesi", 22 Nisan-12 Haziran 2020 tarihleri arasında, toplam 8 hafta boyunca uygulandı. 25 Yuvamız İstanbul öğretmeninin görev aldığı oyun gruplarından, toplam 370 çocuk faydalandı. Öğretmenler, proje süresince, hafta içi her gün, ortalama 8 çocuktan oluşan 3'erli gruplar ile buluşup etkinlikler yaptı. 30 dakika süren etkinlikler, telekonferans yöntemiyle çevrimiçi oturumlar şeklinde gerçekleştirildi. Etkinlik içerikleri, Yuvamız İstanbul müfredatıyla uyumlu olarak hazırlandı. Müfredat, katılım sağlayan 63 grubun tamamında aynı içeriklerle uygulandı. Uygulama boyunca, öğretmenler ve Yuvamız İstanbul koordinasyon ekibi, düzenli olarak çevrimiçi toplantılar yaparak, deneyim paylaşımında bulundu. Uygulamanın son haftasında; çocuklara, velilere ve öğretmenlere soru formları iletilerek, süreç değerlendirmesi için veriler toplandı.

ŞUBADAP ŞARKILARIYLA COŞTULAR

Eğitim çalışmalarını 12 Haziran itibariyle tamamlayan minikler için düzenlenen mezuniyet toplantısı da sanal ortamda gerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen "Online Oyun Grubu Mezuniyet Töreni"ne, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve projenin koordinatörlüğünü üstlenen Dilek İmamoğlu ile 35 katılımcı öğrenci katıldı. Dilan Bektaş Çoban'ın sunuculuğunu üstlendiği mezuniyet töreni, Şubadap müzik grubunun bestelediği çocuk şarkılarının çalınmasıyla başladı. Şubadap çocuk şarkılarıyla dans edip, eğlenen öğrenciler ve aileleri, daha sonra Ekrem ve Dilek İmamoğlu ile sanal ortamda bir araya geldi.

EKREM İMAMOĞLU: "ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE, BU TARZ EĞİTİM UYGULAMALARI ÇOK DAHA ÖNEMLİ OLACAK"

Projeyi, pandemi sürecini çocuklar adına etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için hazırladıklarını belirten Dilek İmamoğlu, "Mezuniyete hak kazanan 370 çocuğumu, yürekten, gönülden kucaklıyorum" dedi. Katılımcı çocuklar, Dilek İmamoğlu'nun sözlerine, elleriyle kalp yaparak karşılık verdi. Önünde keyifli bir ekran gördüğünü belirten Ekrem İmamoğlu ise duygularını, "Tabi bütün çocukların olması, mümkün olamadı. 35 çocuğumuz ve ailesi burada. 370 öğrenci ve aileyi, buradan sevgiyle kucaklıyorum. Ama hiçbirisi üzülmesin. Eşimle şimdi konuştuk; Kemerburgaz'da çok güzel bir ormanımız var, havalar güzelleşti, pandemi süreciyle ilgili uygulamalarda da bir rahatlama var. Orada, tedbirleri alarak çocuklara pandemi sürecine uygun oyunları da kurgulayarak, güzel bir gün geçirmeleri için bir hazırlık yapacağız. Sizi haberdar edeceğiz, çok vakit geçirmeden. Sizi Kemerburgaz'da misafir edeceğiz. Güzel, eğlenceli bir gün geçirmenizi sağlayacağız eşimle beraber. Bu başarınızı orada sergilemek istiyoruz. Bir başka boyutu; bu başarıyı bütün İstanbul'un duymasını istiyoruz. Önümüzdeki süreçte, bu tarz eğitim uygulamaları çok daha önemli olacak" sözleriyle dile getirdi.

RENKLİ ANLAR YAŞANDI

İmamoğlu çiftinin konuşmalarının ardından, katılımcı öğrencilerden Nehir Kaya söz aldı. Bu sırada İmamoğlu çiftinin kızları Beren de anne-babasına katıldı. Nehir Kaya'nın, "Biz, evde en çok saklambaç oynuyoruz. Siz ne oynuyorsunuz" sorusu, renkli anların yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu, bu soruyu, "Seninle Kemerburgaz'da kısa da olsa saklambaç oynayalım" şeklinde yanıtladı. Dilek İmamoğlu da Nehir Kaya'ya, "8 haftalık bir eğitimi tamamladın çok başarılı bir şekilde. Bundan sonra bu eğitimin devam etmesini istiyor musun" sorusunu yöneltti. Minik öğrencinin bu soruya yanıtı, "Evet" oldu. Nehir'den beklediği yanıtı alan Dilek İmamoğlu, "Online çalışmalarımız devam edecek daha etkili ve daha verimli bir şekilde. İnşallah Nehir gibi çok güzel kızlarımızın katılımını sağlayacağız" bilgisini paylaştı.

EMİR ALİ'DEN BAŞKAN İMAMOĞLU'NA: "EVDE HANGİ OYUNLARI OYNUYORSUNUZ"

Nehir Kaya'nın ardından minik öğrencilerden Emir Ali Gökçe söz aldı. Emir Ali de İmamoğlu Ailesi'ne, "Evde hangi oyunları oynuyorsunuz" sorusunu yöneltti. Soruyu yanıtlayan Başkan İmamoğlu, "Evde, kızımla kovalamaca oynuyoruz. Bir de uyumaya giderken, omuzlarıma binmek istiyor. Sırtımda taşıyorum onu. Sırtta taşımaca oynuyoruz" ifadelerini kullandı. Emir Ali'nin "Biz de körebe oynuyoruz. Ekrem İmamoğlu, Çağla'da (Şikel) çıkıyordun sen" yanıtları, gülüşmelere neden oldu. Miniklerin ardından anneler adına Canan Kaya, babaları temsilen de Emre Batur, duygularını dile getiren birer konuşma yaptı ve proje nedeniyle İmamoğlu çiftine teşekkürlerini iletti. Torunlarına bakan nineler ve dedeleri temsilen ise katılımcı öğrencilerden Yaman'ın babaannesi Nurhan Taşdöndüren, kısa bir konuşma gerçekleştirdi. "Bizi bu zor günlerimizde meşgul ettiniz" diyen Taşdöndüren, "Çocuklarımızı nasıl oyalayacağımızı bilemez bir haldeydik. Ama bu program sayesinde, çocuklarımı hem eğitimlerine devam ettiler hem de becerilerini geliştirdiler. Çok mutlu olduk. Bu programın, diğer çocukları da dahil ederek genişlemesini arzu ediyoruz. Temennimiz ve dileğimiz budur. Çok seviyoruz sizi" dedi.

DİLEK İMAMOĞLU: "HEYECANINIZI BİZ DE PAYLAŞIYORUZ"

Dilek İmamoğlu da duygularını, "Sizin heyecanınızı biz de paylaşıyoruz. Çünkü, ilk defa biz de böyle bir programın, projenin sonuçlarını alıyoruz. Zaten planladığımız, istediğimiz buydu; çocukların bu süreci, mutlu ve etkili bir şekilde geçirmesiydi. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Hedeflediğimize ulaştık. O yüzden ben çok mutluyum" sözleriyle dile getirdi. Kendisinin de projenin sonuçları nedeniyle mutlu olduğunu vurgulayan Başkan İmamoğlu, konuşmasını, bütün katılımcı çocukların isimlerin okuyarak sonlandırdı.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Haber
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi Haber
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar
Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Model Didem Soydan, kendisine 'Pornocu' diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: "Online oyun grubu" ilk mezunlarını verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 11:45:05. #1.14#
title