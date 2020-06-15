"Online oyun grubu" ilk mezunlarını verdi İBB'nin pandemi süreci nedeniyle eve kapanmak zorunda kalan çocuklara yönelik geliştirdiği, "Online Oyun Grubu", ilk mezunlarını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dilek İmamoğlu'nun geliştirdiği ve koordinatörlüğünü üstlendiği proje kapsamında, pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan çocuklara yönelik online oyun etkinlikleri düzenledi. Proje kapsamında, "Yuvamız İstanbul online oyun grupları projesi", 22 Nisan-12 Haziran 2020 tarihleri arasında, toplam 8 hafta boyunca uygulandı. 25 Yuvamız İstanbul öğretmeninin görev aldığı oyun gruplarından, toplam 370 çocuk faydalandı. Öğretmenler, proje süresince, hafta içi her gün, ortalama 8 çocuktan oluşan 3'erli gruplar ile buluşup etkinlikler yaptı. 30 dakika süren etkinlikler, telekonferans yöntemiyle çevrimiçi oturumlar şeklinde gerçekleştirildi. Etkinlik içerikleri, Yuvamız İstanbul müfredatıyla uyumlu olarak hazırlandı. Müfredat, katılım sağlayan 63 grubun tamamında aynı içeriklerle uygulandı. Uygulama boyunca, öğretmenler ve Yuvamız İstanbul koordinasyon ekibi, düzenli olarak çevrimiçi toplantılar yaparak, deneyim paylaşımında bulundu. Uygulamanın son haftasında; çocuklara, velilere ve öğretmenlere soru formları iletilerek, süreç değerlendirmesi için veriler toplandı.

ŞUBADAP ŞARKILARIYLA COŞTULAR

Eğitim çalışmalarını 12 Haziran itibariyle tamamlayan minikler için düzenlenen mezuniyet toplantısı da sanal ortamda gerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen "Online Oyun Grubu Mezuniyet Töreni"ne, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve projenin koordinatörlüğünü üstlenen Dilek İmamoğlu ile 35 katılımcı öğrenci katıldı. Dilan Bektaş Çoban'ın sunuculuğunu üstlendiği mezuniyet töreni, Şubadap müzik grubunun bestelediği çocuk şarkılarının çalınmasıyla başladı. Şubadap çocuk şarkılarıyla dans edip, eğlenen öğrenciler ve aileleri, daha sonra Ekrem ve Dilek İmamoğlu ile sanal ortamda bir araya geldi.

EKREM İMAMOĞLU: "ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE, BU TARZ EĞİTİM UYGULAMALARI ÇOK DAHA ÖNEMLİ OLACAK"

Projeyi, pandemi sürecini çocuklar adına etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için hazırladıklarını belirten Dilek İmamoğlu, "Mezuniyete hak kazanan 370 çocuğumu, yürekten, gönülden kucaklıyorum" dedi. Katılımcı çocuklar, Dilek İmamoğlu'nun sözlerine, elleriyle kalp yaparak karşılık verdi. Önünde keyifli bir ekran gördüğünü belirten Ekrem İmamoğlu ise duygularını, "Tabi bütün çocukların olması, mümkün olamadı. 35 çocuğumuz ve ailesi burada. 370 öğrenci ve aileyi, buradan sevgiyle kucaklıyorum. Ama hiçbirisi üzülmesin. Eşimle şimdi konuştuk; Kemerburgaz'da çok güzel bir ormanımız var, havalar güzelleşti, pandemi süreciyle ilgili uygulamalarda da bir rahatlama var. Orada, tedbirleri alarak çocuklara pandemi sürecine uygun oyunları da kurgulayarak, güzel bir gün geçirmeleri için bir hazırlık yapacağız. Sizi haberdar edeceğiz, çok vakit geçirmeden. Sizi Kemerburgaz'da misafir edeceğiz. Güzel, eğlenceli bir gün geçirmenizi sağlayacağız eşimle beraber. Bu başarınızı orada sergilemek istiyoruz. Bir başka boyutu; bu başarıyı bütün İstanbul'un duymasını istiyoruz. Önümüzdeki süreçte, bu tarz eğitim uygulamaları çok daha önemli olacak" sözleriyle dile getirdi.

RENKLİ ANLAR YAŞANDI

İmamoğlu çiftinin konuşmalarının ardından, katılımcı öğrencilerden Nehir Kaya söz aldı. Bu sırada İmamoğlu çiftinin kızları Beren de anne-babasına katıldı. Nehir Kaya'nın, "Biz, evde en çok saklambaç oynuyoruz. Siz ne oynuyorsunuz" sorusu, renkli anların yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu, bu soruyu, "Seninle Kemerburgaz'da kısa da olsa saklambaç oynayalım" şeklinde yanıtladı. Dilek İmamoğlu da Nehir Kaya'ya, "8 haftalık bir eğitimi tamamladın çok başarılı bir şekilde. Bundan sonra bu eğitimin devam etmesini istiyor musun" sorusunu yöneltti. Minik öğrencinin bu soruya yanıtı, "Evet" oldu. Nehir'den beklediği yanıtı alan Dilek İmamoğlu, "Online çalışmalarımız devam edecek daha etkili ve daha verimli bir şekilde. İnşallah Nehir gibi çok güzel kızlarımızın katılımını sağlayacağız" bilgisini paylaştı.

EMİR ALİ'DEN BAŞKAN İMAMOĞLU'NA: "EVDE HANGİ OYUNLARI OYNUYORSUNUZ"

Nehir Kaya'nın ardından minik öğrencilerden Emir Ali Gökçe söz aldı. Emir Ali de İmamoğlu Ailesi'ne, "Evde hangi oyunları oynuyorsunuz" sorusunu yöneltti. Soruyu yanıtlayan Başkan İmamoğlu, "Evde, kızımla kovalamaca oynuyoruz. Bir de uyumaya giderken, omuzlarıma binmek istiyor. Sırtımda taşıyorum onu. Sırtta taşımaca oynuyoruz" ifadelerini kullandı. Emir Ali'nin "Biz de körebe oynuyoruz. Ekrem İmamoğlu, Çağla'da (Şikel) çıkıyordun sen" yanıtları, gülüşmelere neden oldu. Miniklerin ardından anneler adına Canan Kaya, babaları temsilen de Emre Batur, duygularını dile getiren birer konuşma yaptı ve proje nedeniyle İmamoğlu çiftine teşekkürlerini iletti. Torunlarına bakan nineler ve dedeleri temsilen ise katılımcı öğrencilerden Yaman'ın babaannesi Nurhan Taşdöndüren, kısa bir konuşma gerçekleştirdi. "Bizi bu zor günlerimizde meşgul ettiniz" diyen Taşdöndüren, "Çocuklarımızı nasıl oyalayacağımızı bilemez bir haldeydik. Ama bu program sayesinde, çocuklarımı hem eğitimlerine devam ettiler hem de becerilerini geliştirdiler. Çok mutlu olduk. Bu programın, diğer çocukları da dahil ederek genişlemesini arzu ediyoruz. Temennimiz ve dileğimiz budur. Çok seviyoruz sizi" dedi.

DİLEK İMAMOĞLU: "HEYECANINIZI BİZ DE PAYLAŞIYORUZ"

Dilek İmamoğlu da duygularını, "Sizin heyecanınızı biz de paylaşıyoruz. Çünkü, ilk defa biz de böyle bir programın, projenin sonuçlarını alıyoruz. Zaten planladığımız, istediğimiz buydu; çocukların bu süreci, mutlu ve etkili bir şekilde geçirmesiydi. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Hedeflediğimize ulaştık. O yüzden ben çok mutluyum" sözleriyle dile getirdi. Kendisinin de projenin sonuçları nedeniyle mutlu olduğunu vurgulayan Başkan İmamoğlu, konuşmasını, bütün katılımcı çocukların isimlerin okuyarak sonlandırdı.

Kaynak: Bültenler