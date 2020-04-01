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Ali Bolat, Eskişehir, Türkiye, Bolat, Güncel

Onlar da tüm tedbirlere uyuyor

Uluslararası Öğrenci Dernekler Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, Korona virüs salgını sürecinde, okumak için dünyanın dört bir tarafından ülkemize gelen uluslararası öğrencilerin son durumunu anlattı.

01.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:58
Onlar da tüm tedbirlere uyuyor

Uluslararası Öğrenci Dernekler Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, Korona virüs salgını sürecinde, okumak için dünyanın dört bir tarafından ülkemize gelen uluslararası öğrencilerin son durumunu anlattı.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Korona virüs bilançosu devam ediyor. Korona virüs nedeniyle dünyanın her yerde gerekli önlemler almaya devam ederken ülkemizde de gerekli tedbirler alındı. Bu kapsamda, okumak için Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenciler de alınan kararlara uyarak bu zor süreci atlatmayı çalışıyor. Bir kaç gün önce uluslararası öğrencileri ziyareti için Eskişehir'e bulunan ve Türkiye geleninde kalan tüm yabancı öğrencilerden haberdar olan UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, Korona virüs salgının bu dönemde uluslararası öğrencileri hem öğrencilerin zorlukları ve sağlık durumu hem de UDEF olarak alınan tedbirlerini anlattı.

Başkan Bolat, "Karantinanın ilan edilmesinin ardından gerek öğrenci evlerinde gerek yurtlarda, keyfi giriş-çıkışlar kısıtlandı ve belli saatlere bağlandı. Bunun dışında, bireysel ve toplu temizlik de daha kapsamlı hale getirildi. Hem ortak kullanım alanlarında, hem de kişisel temizlikte gösterilen özen daha da arttırıldı. Öğrencilerimizin kaldıkları evleri sürekli havalandırmalarını tembih ediyoruz. Bunun yanı sıra uluslararası öğrencilerimizin kaldıkları öğrenci evlerine ve yurtlara ; sabun ve el dezenfektanları gibi gereçler temin ediyoruz" diye konuşmaya başladı.

"Çoğunluk Türkiye'de kaldı"

UDEF Başkanı Dr. Bolat, salgının ilk günlerden kendileriyle ilgili gerekli tedbirler alan öğrenciler virüs nedeniyle ülkelerine dönmediği ve Türkiye'yi güvenerek buradaki yetkililer tarafından alınan önlemlere güven duyduğu dile getirdi.

Dr. Bolat, "Bize ulaşan bilgiler kadarıyla, özellikle bu süreçten önce memleketine gittiği halde dönemeyen olmadı fakat sürecin getirdiği bir takım zorluklar yaşandı. Öğrenci olmaları hasebiyle de Türkiye'ye dönüşleri sağlandı. Zaten süreç başladığında eğitim dönemi içerisindeydik bu yüzden ö öğrencilerimizin büyük çoğunluğu okullarındaydı. Çok az bir sayıda öğrencinin sadece ülkesine döndüğünü biliyoruz fakat büyük bir çoğunluk Türkiye'de kaldı, bunun altında ülkemizin bu mücadele kapsamında aldığı ciddi önlemler yatıyor uluslararası öğrencilerimiz her zaman olduğu gibi Türkiye'ye büyük bir güven duyuyor" diye anlattı.

"Test sonucu pozitif çıkan öğrencilerimiz var"

Başkan Dr. Bolat, uluslararası öğrencilerin sağlık durumunu anlatırken arasında Kovid-19 test sonucu pozitif olan öğrencilerin olduğu ancak onların sağlık durumu problemli gözükmediği belirtti.

Dr. Bolat, "Özellikle sağlık alanında öğrenim gören öğrenciler, durumlarını hem bireysel, hem de kurumları ile birlikte takip edebiliyorlar. Test sonucu pozitif çıkan öğrencilerimiz var. Takip ediyoruz şuan karantina altındalar. Fakat herhangi bir problem yok. Allah tez zamanda şifa verir, inşallah. Ayrıca öğrenciler arasında korku veya panik durumundan ziyade, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ve özelinde uluslararası öğrencilerimizde de az da olsa bir tedirginlik sözkonusu. Sürecin getirdiği belirsizliğin kattığı şaşkınlık var. Birçok öğrenci eğitim-öğretim sürecinin nasıl devam edeceğini, okullarının uzayıp uzamayacağını merak ediyorlar. Bizde yaşanan gelişmeler üzerine uluslararası öğrencilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Fakat şöyle de bir gerçek var ki ; öğrencilerimiz Türkiye'nin sürecin başından itibaren aldığı sıkı tedbirleri güven ile takip ettiğini görüyoruz" dedi.

"Bir yer zaman onların yanındayız"

Başkan Bolat, içinde bulunduğumuz Korona virüs salgının bu zorluk süreçte daha önce de olduğu gibi her zaman öğrencilerin yanında olduklarını da dile getirdi.

Dr. Bolat konuşmasını şöyle devam etti:

"Bu süreçte özel yurtlarda kalan öğrencilerimizin bazıları yurtlarının kapatılmasından dolayı barınma talebinde bulundu bu ihtiyaçlarını karşıladık. Evlerinde kalan yurtlarında kalan diğer öğrencilerimize de erzak yardımı, temizlik malzemesi yardımlarında bulunduk. Uluslararası öğrencilerimiz süreç içerisinde kendi eğitimlerine odaklandıkları için, genel talepleri de bu yönde oldu. Örneğin, Türkçe ve İngilizce derslerimizin aksamamasını talep ettiler ve bizler de bu dersleri videolu eğitim platformlarına taşıdık ve oradan sürdürüyoruz. Sürekli telefondan arayarak mesaj atarak kendilerine hal hatır soruyoruz ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Birçok üniversite uzaktan eğitime başladı. Online olarak derslerini takip ediyorlar biz de derneklerimiz vasıtası ile gerçekleştirdiğimiz dil kursları, teknik kurslar, sohbetler, seminerler, bilgi yarışmaları gibi faaliyetlerimizi internet aracılığı ile online ortama taşıdık bunun yanı sıra öğrenci kardeşlerimize kitap okuma grupları için gönderdiğimiz kitapların okunmasını tavsiye ettik." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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