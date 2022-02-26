'Ölen kızlarımız yeniden doğdu'! Bu hikayeyi öğrenenlerin gece gözüne uyku girmiyor

Reenkarnasyon kavramına günümüzde inananlar kadar inanmayanlar da var. Özellikle Hatay'ın Antakya ve Samandağ bölgesinde oldukça inanılan reenkarnasyon kavramı, dünyanın başka ülkelerinde de ciddi şekilde karşılık buluyor. "Dünyaya yeniden gelme" olarak adlandırılan bu durumla ilgili en dikkat çeken hikayesi ise Pollock İkizlerinin hikayesi...

1957'Lİ YILLARA DAMGA VURAN OLAY

"Suçlu incelemesi" adlı sosyal medya hesabı, söz konusu olayı yeniden gündeme getirdi. Hikayeye göre John ve Florence Pollock, 1957 yılında iki kızlarını da feci bir araba kazasında kaybetti. Acı bir şekilde öldürülen kızlarının yasını atlattıktan sonra Florence yeniden hamile kaldı. Ancak çift, yeni doğan ikizlerinin ölen kızlarının reenkarnasyonları olabileceğinden habersizdi.

AYNI BİLİNÇ, FARKLI BEDENDE CANLANDI

Reenkarnasyon, aynı ruhun farklı bedenlerde canlanması anlamına geliyor. Çoğunlukla spiritüalistlerin inandığı bu kavrama göre öldükten sonra aynı bilincin, kişiliğin farklı bir bedende canlanması mümkün.

İSLAM'DA KABUL EDİLMİYOR

İslam gibi çoğu dinde reenkarnasyon kabul edilmez. Dine aykırı olduğu için de bu kavram, bugüne kadar birçok tartışmaya yol açtı, hiçbir zaman bilimsel kanıt bulunamadığı için de inançtan öteye gidemedi.

KİLİSİYE DOĞRU YÜRÜMEYE BAŞLADILAR

Ancak ABD Teksas'ta 1950'li yıllarda yaşanan bir olay, bugüne kadar reenkarnasyonun en büyük kanıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Her şey, Pollock ailesi için 5 Mayıs 1957'ye kadar kusursuz bir şekilde ilerliyordu. O gün 11 yaşındaki Joanna ve onun 6 yaşındaki kız kardeşi Jacqueline, arkadaşları Anthony ile birlikte yaşadıkları Hexham'da bulunan kiliseye doğru yürümeye başlamışlardı.

ÖLÜMLERİ, AİLELERİNİ DERİN ÜZÜNTÜYE SOKTU

Daha sonra sinir hastası olduğu öğrenilen bir kadın, arabayı bu üç küçük çocuğun üzerine sürerek onların feci bir şekilde can vermesine sebep oldu. Joanna ve Jacqueline'in olay yerinde, Anthony'nin de ambulansta ölmesine yol açan bu kaza hakkındaki detaylar son derece çarpıcıydı. Kazayı yapan kadının kendi çocuklarının zorla elinden alındığı, bu sebeple de bir sürü antidepresan kullandığı ve çocukları bilerek öldürdüğü ortaya çıktı. Tahmin edebileceğiniz üzere, Joanna ve Jacqueline'in ölümü Pollock ailesini derin bir üzüntü içerisine soktu.

YENİDEN ÇOCUK SAHİBİ OLACAKLARINI ÖĞRENDİLER

İkizlerini kaybeden John ve Florence birkaç yılın ardından tekrar çocuk sahibi olmak istedi ve Florence, kısa bir süre içerisinde hamile olduğunu öğrendi. Florence'in yeniden hamile kalması, aile içinde bir takım sorunlara yol açmıştı. John, son derece dindar bir katolik olmasına rağmen Florence'in ikiz kızlara hamile olduğunu ve bu kızların da Joanna ve Jacqueline'in reenkarnasyonları olacağına inanıyordu. Florence ise doktorun de "tek doğum" öngörüsüyle birlikte John'un söylediklerini reddediyordu ve durum o kadar ciddi bir hal almıştı ki çift, boşanma davası açtı.

ABLASININ YARASIYLA DOĞDU

Kısa bir süre içerisinde aralarındaki ilişkiyi yeniden rayına oturtan çiftin, tıpkı John'un da tahmin ettiği gibi ikiz kızları oldu. Gillian ve Jennifer adını verdikleri bu bebeklerde birtakım ilginç detaylar vardı. Jennifer'ın sol kalçasında, Jacqueline'in de aynı yerde sahip olduğu bir doğum lekesi vardı ve bebek, Jacqueline'in kazada yüzünde oluşan yarayla son derece benzeyen bir doğum lekesi daha taşıyordu.

ÖLDÜKLERİ YERE DÖNMEYE KARAR VERDİLER

Florence 3 aylık hamileyken çift Hexham'dan Whitley Körfezi'ne taşınmıştı. Ancak doğumdan sonra kızlarının küçük bir kasabada büyümesini istemeyen Florence ve John, önceki kızlarını kaybettikleri yere, yani Hexham'a geri dönmeye karar verdi. İşler, Hexham'a geri döndükten sonra daha da garipleşti. Gillian ve Jennifer, 4 yaşında Hexham'a geldiklerinde bu yer hakkında en ufak ayrıntıları bile biliyordu.

ABLALARININ OYUNCAKLARININ İSİMLERİNİ BİLE BİLİYORLARDI

Manastır, Joanne ve Jacqueline'in ölmeden önce oynadıkları park, okudukları okul gibi yerleri elleriyle gösterip neresi olduklarını söyleyebiliyorlardı. İki kızın da bu detayları bilmesi imkansızdı ancak her geçen gün anlattıkları şeylerle John ve Florence çiftini hayrete düşürmeyi başarıyorlardı. Bu olaylardan en ilginci, ikiz kardeşlerin ölen ablaların oyuncaklarının isimlerini bile biliyor olmasıydı.

HİÇBİR ZAMAN KABULLENMEDİLER

Bu sırada John, tıpkı hamilelikte olduğu gibi Gillian ve Jennifer'ın ölen kızlarının reenkarnasyonları olduğunu söyleyip duruyordu. Kızların bu kadar fazla detayı bilmesi de John'un bu iddialarını güçlendirmişti ancak Florence hiçbir zaman bu olasılığı kabullenmedi.

ARABALARDAN KORKAR OLDULAR

Hatırlayacağınız üzere Joanne ve Jacqueline, feci bir araba kazası sonucunda hayatlarını kaybetmişlerdi. Ne gariptir ki Gillian ve Jennifer da büyüdükçe arabalara yaklaşamaz oldu.

"SANA ARABANIN ÇARPTIĞI YER ORASI"

Florence, bir defasında kızların oyun odalarına sessizce yaklaştığını ve Gillian'ın Jennifer'in suratındaki yara izini işaret ederek "Gözlerinden kan geliyor. Sana arabanın çarptığı yer orası" dediğine şahit oldu. Biri sokakta araba motorunu çalıştırdığı zaman her iki kız da birbirine sarılarak korkudan ağlamaya başlar, dehşet içerisinde "Araba bizi almaya geliyor" diye bağırmaya başlarlarmış.

ÇOĞU KİŞİ BU OLASILIĞA İNANMAYA BAŞLADI

Pollock ailesi, kızları 5 yaşına gelene kadar gerçekten de garip olaylar tanıklık etmişler. Florence her ne kadar reddetse de hem John hem de Hexway'deki çoğu kişi, Gillian ve Jennifer'ın gerçekten de ölen ablalarının reenkarnasyonları olduğunu düşünüyorlarmış.

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