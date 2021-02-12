Öküz yılı ne demek, Instagram'da öküz yılı ne demek? Çin öküz yılı ne zaman başlıyor?

Öküz yılı ne demek, Instagram'da öküz yılı ne demek soruları kullanıcılar arasında yayılmış durumda. Sosyal medyada büyük tartışma konusu olan Instagram'da öküz yılı ne demek? Öküz yılı nedir? Çin öküz yılının özellikleri nedir? Çin takviminde öküz yılına dair ayrıntılar...

Öküz yılı ne demek, Instagram'da öküz yılı ne demek?Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı bugün Instagram hikayelerinde şaşırtan görsel ve isim ile karşılaştı. Hikayeye tıkladığında ise takip ettiği kişilerin öküz yılına yönelik paylaşımlarını gördü. Peki öküz yılı nedir? Instagram'da öküz yılı hikayesi ne demek, ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte öküz yılı hakkında merak edilenler...

ÖKÜZ YILI NE DEMEK?

12 Şubat 2021, Öküz Yılı'nın başlangıcıdır. 12 farklı hayvanla temsil edilen 12 yıllık Çin burç takvimini duymuş olsanız da, aslında çok daha karmaşıktır.

Bir yıl sadece burç hayvanına göre kategorize edilmez. Ayrıca karmaşık bir cinsiyet döngüsü de var - 10 göksel gövdeden biri ve 12 dünyevi daldan birinin birleşimidir.

Örneğin, 12 Şubat , cinsiyet döngüsüne göre xin chou yılının başlangıcını işaret ediyor . "Xin" metal elementinin göksel sapını temsil ederken "chou" öküzün dünyasal dal sembolüdür ve onu Metal Öküz Yılı yapar.

"Xin chou yılı, yin metal elementine güçlü bir vurgu yapacak" diyor. "Metal element, mücevherden şırınganın iğnesine kadar ışıltılı her şeyi temsil ediyor. Bu nedenle, 2021'de metalle ilgili endüstrilere daha büyük bir vurgu görebiliyoruz.

"Çin kültüründe öküz, çalışkan bir burçtur. Genellikle hareketleri ifade eder, bu yüzden umarım dünya geçen yıla göre daha az durgun olacak ve yılın ikinci yarısında tekrar hareketlenecektir."

Pek çok insan 60 yıllık takvimi çok ciddiye alıyor ve her kişinin kendi doğum işaretinin yılın göksel gövdesi ve dünyevi dallarından farklı şekilde etkileneceğine inanıyor. Bu nedenle takvim, evlenmeleri mi yoksa bir iş kurmaları mı gerektiği gibi önümüzdeki yıl için büyük yaşam kararları vermede önemli bir rol oynar.

Bir panda yavrusu, Çin'in Sichuan eyaletindeki Wolong Giant Panda Reserve'de, muhafazasının içinde öküz süsleriyle oynuyor.

Bir panda yavrusu, Çin'in Sichuan eyaletindeki Wolong Giant Panda Reserve'de, muhafazasının içinde öküz süsleriyle oynuyor.

Takipçiler, Çin burçlarının her biri için şansın büyük ölçüde Tai Sui'nin - Jüpiter'in tam karşısındaki yıldızların - pozisyonlarına bağlı olacağına inanıyor.

Zodyak burcunuz Tai Sui - diğer adıyla Jüpiter Büyük Dükü - ile belirli bir yılda çakışırsa, kendinizi kesintilerle başa çıkarken bulabilirsiniz.

Chow, "Öküz Yılı'nda doğan insanlar, kendi burç yılınız olan 'Ben Ming Nian'larıyla karşı karşıya kalacaklar," diyor. "Dolayısıyla genel olarak daha fazla değişiklik ve istikrarsızlık olacak."

Birkaç başka burç da Tai Su ile çeşitli şekillerde çatışacak, diye ekliyor. Ejderhalar zorlu arkadaşlıklarla başa çıkabilirken, At ve Köpek yıllarında doğan insanlar daha fazla dedikodu ve beklenmedik meselelerle uğraşabilir.

Chow, Keçi Yılında doğan insanlar bu yıl Tai Sui (Ying Tai Sui) ile karşı karşıya gelecekler, "önlerinde büyük bir değişiklik olması gerektiği anlamına geliyor" diyor Chow.

Bununla birlikte, takipçiler şansınızı artırmanın yolları olduğuna inanıyor.

Chow, "Bazı insanlar, Tai Sui ile çatışmalarını, evlenmek veya olumlu etkinliklere daha fazla katılmak gibi kutlamalara katılarak çözecekler" diyor.

Ancak feng shui ustası, bunun yılın her zodyak hayvanı için ne anlama geldiğine dair yalnızca genel bir bakış olduğunu bize hatırlatmakta gecikmedi. Çin coğrafyasında, her bir kişinin doğum günü haritası, doğumlarının günü ve saati gibi çok çeşitli unsurlardan oluşur, yani yılla biraz farklı şekilde etkileşime girebilirler.

ÖKÜZ YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Öküz Yılı 12 Şubat 2021 tarihinde başlıyor, 31 Ocak 2022 tarihinde sona eriyor.

ÖKÜZ BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Burcun özellikleri; Sabırlı, Cesur, Sadık, Vefalı, TutucuÇin takvimine göre Öküz yılında doğan insanın çok sabırlı birisi olduğu bilinir. Aynı zamanda çok sıkı ve güçlü bir çalışma tempoları vardır. Bunlara bir katır kadar inatçı ve azimkar demek de doğru olur. Eğer, hoşlandıkları bir konu olursa bitap düşene kadar çalışırlar. Bunların felsefesine göre başkalarının eğlenmek için geldikleri dünyaya onlar çalışmak için gelmişlerdir! Bu insanların bazı olaylar karşısında kayıtsız oluşuna bakıp durgun zannetmek yanlıştır. Başkalarının fark etmeyecekleri kadar zeki ve akıllı kişilerdir.

Yaşamda hedefe ulaşmak için önce güvenilir olmak ve sonra da çalışmak gerektiğine inanırlar. Bu insanlar ihtiraslı ve duygulu sözcükler kullanarak sevgilerini açıklayamazlar. Onlardan tutkulu aşk mektupları yazmaları beklenmemelidir. Bununla beraber karşı cinse karşı büyük çekicilik duymaları izlenebilir. Yine de bu insanların ihtiraslarını kolayca uyandırmak mümkün değildir. İlk bakışta aşık olmaları da beklenmemelidir. Bunlar, erkek veya kadın yaşamlarını paylaştıkları kişilere sadık olurlar. İçlerinde eşini aldatan pek az kişi çıkar. Öküz yılında doğanların en başarılı ilişki kuracakları insanlar Koyun yılında doğanlardır. Bundan başka Horoz yılında doğanlar ile başarılı ilişkiler kurabilirler. Köpek ve Kaplan yılında doğanlar ile dikkatli beraberlik kurmalıdırlar.

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