Okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2019 açıklandı mı? (YÖK Atlas tercih robotu)
YKS sonuçları açıklanması ile üniversite adayları, puanlarına göre girmek istedikleri bölümleri, üniversiteleri araştırmaya başladı. Okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2019 da merak edilenler arasında yer alıyor. YÖK Atlas tercih robotu ile okul öncesi öğretmenliği taban puanları, okulların kontenjanları gibi birçok bilgi edinebilirsiniz.
Okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2019, YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında araştırılmaya başlandı. Üniversite sınav sonuçları ÖSYM tarafından dün gece duyuruldu. Öğrenciler, müjdeli haber ile birlikte aldıkları puanlara göre tercih etmek istedikleri bölümlerin kontenjanlarını ve taban puanlarını araştırmaya başladı. YÖK Atlas tercih robotu ile aşağıdaki linkten okul öncesi öğretmenliği bölümü için üniversitelerin taban puanları, kontenjanlarını tek tek inceleyebilirsiniz.
OKUL ÖNCESİ TABAN PUANLARI 2019 - YÖK ATLAS PUANI
Yukarıdaki linke tıkladığınız zaman, okul öncesi öğretmenliği bölümü olan üniversitelerin listesi karşınıza çıkacak. Herhangi bir üniversite seçeneğine tıkladığınız zaman ise aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacak. Bu sayfada bölüme dair geçen seneye ait taban puanları, kontenjanları görebilirsiniz.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2018
Biruni Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ466.234410
Boğaziçi Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ429.0512,300
Orta Doğu Teknik Ü.AnkaraOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ423.3113,100
Bahçeşehir Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ421.8173,350
Ted Ü.AnkaraOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ415.0444,710
Hacettepe Ü.AnkaraOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ408.5166,410
İstanbul Sabahattin Zaim Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ405.8917,240
İstanbul Ü.-CerrahpaşaİstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ404.6197,630
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ401.7608,670
Ege Ü.İzmirOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ400.7019,060
Yıldız Teknik Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ398.16510,100
Hasan Kalyoncu Ü.GaziantepOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ396.59410,800
Marmara Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ395.80811,100
Dicle Ü.DiyarbakırOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ394.89211,600
Gazi Ü.AnkaraOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ394.78011,700
Anadolu Ü.EskişehirOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ391.79413,300
Ankara Ü.AnkaraOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ391.63613,300
Dokuz Eylül Ü.İzmirOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ390.59513,900
Başkent Ü.AnkaraOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ390.47414,000
Bursa Uludağ Ü.BursaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ389.71014,500
İstanbul Medipol Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ389.42414,600
Çukurova Ü.AdanaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ387.68015,700
İstanbul Aydın Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ387.48415,800
İstanbul Kültür Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ387.45215,800
Eskişehir Osmangazi Ü.EskişehirOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ386.12116,700
Akdeniz Ü.AntalyaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ385.48917,100
İnönü Ü.MalatyaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ385.31717,200
Necmettin Erbakan Ü.KonyaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ384.15118,100
Ondokuz Mayıs Ü.SamsunOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ384.12618,100
Maltepe Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ384.01618,200
Mersin Ü.MersinOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ383.41518,600
İstanbul Okan Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ382.96418,900
Adıyaman Ü.AdıyamanOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ382.16219,500
Kocaeli Ü.KocaeliOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ380.93320,500
Van Yüzüncü Yıl Ü.VanOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ380.83820,500
Fırat Ü.ElazığOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ379.71421,500
Pamukkale Ü.DenizliOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ379.19421,900
Sakarya Ü.SakaryaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ378.99122,100
Balıkesir Ü.BalıkesirOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ378.58322,400
Çanakkale Onsekiz Mart Ü.ÇanakkaleOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ378.50022,500
Aydın Adnan Menderes Ü.AydınOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ377.75623,100
İstanbul Medeniyet Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ377.54223,300
Niğde Ömer Halisdemir Ü.NiğdeOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ377.55423,300
Atatürk Ü.ErzurumOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ376.74724,000
Bursa Uludağ Ü.BursaOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ376.78024,000
Bolu Abant İzzet Baysal Ü.BoluOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ376.54124,200
Muğla Sıtkı Koçman Ü.MuğlaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ376.37224,300
Trabzon Ü.TrabzonOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ376.28624,400
Kilis 7 Aralık Ü.KilisOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ374.91725,600
İzmir Demokrasi Ü.İzmirOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ374.79025,800
Kütahya Dumlupınar Ü.KütahyaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ374.60125,900
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü.NevşehirOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ374.30326,200
Trakya Ü.EdirneOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ373.37227,100
Muş Alparslan Ü.MuşOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ372.42828,000
Kırıkkale Ü.KırıkkaleOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ372.05828,400
Necmettin Erbakan Ü.KonyaOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ372.11028,400
Amasya Ü.AmasyaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ371.24229,300
Afyon Kocatepe Ü.AfyonOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ370.99229,500
Aksaray Ü.AksarayOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ371.01229,500
Düzce Ü.DüzceOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ370.75529,800
İnönü Ü.MalatyaOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ370.22830,400
Uşak Ü.UşakOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ370.24030,400
Sivas Cumhuriyet Ü.SivasOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ370.10330,500
Alanya Alaaddin Keykubat Ü.AntalyaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ369.86330,800
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü.BurdurOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ369.80230,900
Ordu Ü.OrduOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ369.71431,000
Kırşehir Ahi Evran Ü.KırşehirOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ369.58031,100
Erzincan Binali Yıldırım Ü.ErzincanOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ369.29031,500
Zonguldak Bülent Ecevit Ü.ZonguldakOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ368.75132,100
Ağrı İbrahim Çeçen Ü.AğrıOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ367.93633,000
Aydın Adnan Menderes Ü.AydınOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ367.46133,600
Tokat Gaziosmanpaşa Ü.TokatOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ367.05734,100
Çanakkale Onsekiz Mart Ü.ÇanakkaleOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ366.63234,600
Giresun Ü.GiresunOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ366.53234,700
Kafkas Ü.KarsOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ366.28435,000
İstanbul Sabahattin Zaim Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İnd.SÖZ365.99335,300
Kastamonu Ü.KastamonuOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ365.96435,400
Yozgat Bozok Ü.YozgatOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ365.37136,100
Balıkesir Ü.BalıkesirOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ364.95236,600
Karamanoğlu Mehmetbey Ü.KaramanOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ364.87936,600
Sinop Ü.SinopOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ364.87036,700
Başkent Ü.AnkaraOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İnd.SÖZ364.65636,900
Sakarya Ü.SakaryaOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ363.80038,000
Biruni Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İnd.SÖZ363.65838,100
Kütahya Dumlupınar Ü.KütahyaOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ363.27838,600
Atatürk Ü.ErzurumOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ363.16138,800
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü.BurdurOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ361.93540,400
Giresun Ü.GiresunOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ360.45742,500
Kastamonu Ü.KastamonuOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ360.39642,600
Yozgat Bozok Ü.YozgatOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ359.53743,800
Doğu Akdeniz Ü.GazimağusaOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ353.37853,500
Yakın Doğu Ü.LefkoşaOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ352.15855,600
Lefke Avrupa Ü.LefkeOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ348.27862,800
Uluslararası Kıbrıs Ü.LefkoşaOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ347.68064,000
Başkent Ü.AnkaraOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ345.53268,300
Maltepe Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İnd.SÖZ345.30168,800
Uluslararası Final Ü.GirneOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ344.08771,400
Girne Amerikan Ü.GirneOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ343.99671,600
Hasan Kalyoncu Ü.GaziantepOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ342.14975,600
İstanbul Sabahattin Zaim Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ339.86880,800
Lefke Avrupa Ü.LefkeOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İnd.SÖZ337.69186,100
Hasan Kalyoncu Ü.GaziantepOkul Öncesi Öğretmenliği%25 İnd.SÖZ333.06598,000
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ328.117112,200
İstanbul Medipol Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ327.994112,600
Maltepe Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ322.441130,200
Yakın Doğu Ü.LefkoşaOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İnd.SÖZ320.481136,700
Ted Ü.AnkaraOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ317.977145,400
İstanbul Aydın Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ308.916181,200
Uluslararası Kıbrıs Ü.LefkoşaOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İnd.SÖZ302.336210,700
Girne Amerikan Ü.GirneOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İnd.SÖZ299.920222,600
Başkent Ü.AnkaraOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretliSÖZ295.330246,300
İstanbul Kültür Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ293.866254,100
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%25 İnd.SÖZ290.313274,200
İstanbul Okan Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ286.990293,700
Bahçeşehir Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ286.144299,000
İstanbul Kültür Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%25 İnd.SÖZ285.868300,000