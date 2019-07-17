Okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2019 açıklandı mı? (YÖK Atlas tercih robotu)

Okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2019, YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında araştırılmaya başlandı. Üniversite sınav sonuçları ÖSYM tarafından dün gece duyuruldu. Öğrenciler, müjdeli haber ile birlikte aldıkları puanlara göre tercih etmek istedikleri bölümlerin kontenjanlarını ve taban puanlarını araştırmaya başladı. YÖK Atlas tercih robotu ile aşağıdaki linkten okul öncesi öğretmenliği bölümü için üniversitelerin taban puanları, kontenjanlarını tek tek inceleyebilirsiniz.

OKUL ÖNCESİ TABAN PUANLARI 2019 - YÖK ATLAS PUANI

Yukarıdaki linke tıkladığınız zaman, okul öncesi öğretmenliği bölümü olan üniversitelerin listesi karşınıza çıkacak. Herhangi bir üniversite seçeneğine tıkladığınız zaman ise aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacak. Bu sayfada bölüme dair geçen seneye ait taban puanları, kontenjanları görebilirsiniz.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2018

Biruni Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ466.234410

Boğaziçi Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ429.0512,300

Orta Doğu Teknik Ü.AnkaraOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ423.3113,100

Bahçeşehir Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ421.8173,350

Ted Ü.AnkaraOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ415.0444,710

Hacettepe Ü.AnkaraOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ408.5166,410

İstanbul Sabahattin Zaim Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ405.8917,240

İstanbul Ü.-CerrahpaşaİstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ404.6197,630

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ401.7608,670

Ege Ü.İzmirOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ400.7019,060

Yıldız Teknik Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ398.16510,100

Hasan Kalyoncu Ü.GaziantepOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ396.59410,800

Marmara Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ395.80811,100

Dicle Ü.DiyarbakırOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ394.89211,600

Gazi Ü.AnkaraOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ394.78011,700

Anadolu Ü.EskişehirOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ391.79413,300

Ankara Ü.AnkaraOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ391.63613,300

Dokuz Eylül Ü.İzmirOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ390.59513,900

Başkent Ü.AnkaraOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ390.47414,000

Bursa Uludağ Ü.BursaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ389.71014,500

İstanbul Medipol Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ389.42414,600

Çukurova Ü.AdanaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ387.68015,700

İstanbul Aydın Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ387.48415,800

İstanbul Kültür Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ387.45215,800

Eskişehir Osmangazi Ü.EskişehirOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ386.12116,700

Akdeniz Ü.AntalyaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ385.48917,100

İnönü Ü.MalatyaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ385.31717,200

Necmettin Erbakan Ü.KonyaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ384.15118,100

Ondokuz Mayıs Ü.SamsunOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ384.12618,100

Maltepe Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ384.01618,200

Mersin Ü.MersinOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ383.41518,600

İstanbul Okan Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ382.96418,900

Adıyaman Ü.AdıyamanOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ382.16219,500

Kocaeli Ü.KocaeliOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ380.93320,500

Van Yüzüncü Yıl Ü.VanOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ380.83820,500

Fırat Ü.ElazığOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ379.71421,500

Pamukkale Ü.DenizliOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ379.19421,900

Sakarya Ü.SakaryaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ378.99122,100

Balıkesir Ü.BalıkesirOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ378.58322,400

Çanakkale Onsekiz Mart Ü.ÇanakkaleOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ378.50022,500

Aydın Adnan Menderes Ü.AydınOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ377.75623,100

İstanbul Medeniyet Ü.İstanbulOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ377.54223,300

Niğde Ömer Halisdemir Ü.NiğdeOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ377.55423,300

Atatürk Ü.ErzurumOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ376.74724,000

Bursa Uludağ Ü.BursaOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ376.78024,000

Bolu Abant İzzet Baysal Ü.BoluOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ376.54124,200

Muğla Sıtkı Koçman Ü.MuğlaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ376.37224,300

Trabzon Ü.TrabzonOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ376.28624,400

Kilis 7 Aralık Ü.KilisOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ374.91725,600

İzmir Demokrasi Ü.İzmirOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ374.79025,800

Kütahya Dumlupınar Ü.KütahyaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ374.60125,900

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü.NevşehirOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ374.30326,200

Trakya Ü.EdirneOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ373.37227,100

Muş Alparslan Ü.MuşOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ372.42828,000

Kırıkkale Ü.KırıkkaleOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ372.05828,400

Necmettin Erbakan Ü.KonyaOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ372.11028,400

Amasya Ü.AmasyaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ371.24229,300

Afyon Kocatepe Ü.AfyonOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ370.99229,500

Aksaray Ü.AksarayOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ371.01229,500

Düzce Ü.DüzceOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ370.75529,800

İnönü Ü.MalatyaOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ370.22830,400

Uşak Ü.UşakOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ370.24030,400

Sivas Cumhuriyet Ü.SivasOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ370.10330,500

Alanya Alaaddin Keykubat Ü.AntalyaOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ369.86330,800

Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü.BurdurOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ369.80230,900

Ordu Ü.OrduOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ369.71431,000

Kırşehir Ahi Evran Ü.KırşehirOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ369.58031,100

Erzincan Binali Yıldırım Ü.ErzincanOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ369.29031,500

Zonguldak Bülent Ecevit Ü.ZonguldakOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ368.75132,100

Ağrı İbrahim Çeçen Ü.AğrıOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ367.93633,000

Aydın Adnan Menderes Ü.AydınOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ367.46133,600

Tokat Gaziosmanpaşa Ü.TokatOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ367.05734,100

Çanakkale Onsekiz Mart Ü.ÇanakkaleOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ366.63234,600

Giresun Ü.GiresunOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ366.53234,700

Kafkas Ü.KarsOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ366.28435,000

İstanbul Sabahattin Zaim Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İnd.SÖZ365.99335,300

Kastamonu Ü.KastamonuOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ365.96435,400

Yozgat Bozok Ü.YozgatOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ365.37136,100

Balıkesir Ü.BalıkesirOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ364.95236,600

Karamanoğlu Mehmetbey Ü.KaramanOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ364.87936,600

Sinop Ü.SinopOkul Öncesi ÖğretmenliğiÖrgünSÖZ364.87036,700

Başkent Ü.AnkaraOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İnd.SÖZ364.65636,900

Sakarya Ü.SakaryaOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ363.80038,000

Biruni Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İnd.SÖZ363.65838,100

Kütahya Dumlupınar Ü.KütahyaOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ363.27838,600

Atatürk Ü.ErzurumOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ363.16138,800

Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü.BurdurOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ361.93540,400

Giresun Ü.GiresunOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ360.45742,500

Kastamonu Ü.KastamonuOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ360.39642,600

Yozgat Bozok Ü.YozgatOkul Öncesi Öğretmenliğiİ.Ö.SÖZ359.53743,800

Doğu Akdeniz Ü.GazimağusaOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ353.37853,500

Yakın Doğu Ü.LefkoşaOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ352.15855,600

Lefke Avrupa Ü.LefkeOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ348.27862,800

Uluslararası Kıbrıs Ü.LefkoşaOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ347.68064,000

Başkent Ü.AnkaraOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ345.53268,300

Maltepe Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İnd.SÖZ345.30168,800

Uluslararası Final Ü.GirneOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ344.08771,400

Girne Amerikan Ü.GirneOkul Öncesi ÖğretmenliğiBursluSÖZ343.99671,600

Hasan Kalyoncu Ü.GaziantepOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ342.14975,600

İstanbul Sabahattin Zaim Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ339.86880,800

Lefke Avrupa Ü.LefkeOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İnd.SÖZ337.69186,100

Hasan Kalyoncu Ü.GaziantepOkul Öncesi Öğretmenliği%25 İnd.SÖZ333.06598,000

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ328.117112,200

İstanbul Medipol Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ327.994112,600

Maltepe Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ322.441130,200

Yakın Doğu Ü.LefkoşaOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İnd.SÖZ320.481136,700

Ted Ü.AnkaraOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ317.977145,400

İstanbul Aydın Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ308.916181,200

Uluslararası Kıbrıs Ü.LefkoşaOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İnd.SÖZ302.336210,700

Girne Amerikan Ü.GirneOkul Öncesi Öğretmenliği%75 İnd.SÖZ299.920222,600

Başkent Ü.AnkaraOkul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretliSÖZ295.330246,300

İstanbul Kültür Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ293.866254,100

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%25 İnd.SÖZ290.313274,200

İstanbul Okan Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ286.990293,700

Bahçeşehir Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%50 İnd.SÖZ286.144299,000

İstanbul Kültür Ü.İstanbulOkul Öncesi Öğretmenliği%25 İnd.SÖZ285.868300,000