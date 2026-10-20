İstanbul'daki selin faturası ağır! Vali Gül rakamı açıkladı

İstanbul’u geçen hafta etkisi altına alan selin ekonomik bilançosu ortaya çıktı. Vali Davut Gül, selin yol açtığı zararın 10 milyara yaklaştığını açıkladı.

"10 MİLYARA YAKIN ZARAR SÖZ KONUSU"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Marmara Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı’nda konuşan Gül, selin maddi ve manevi kayıplara yol açtığını belirterek şunları söyledi:

"Dolayısıyla da maddi manevi kayıplarımız var. Sadece bu son selde yaklaşık 10 milyara yakın doğrudan ve dolaylı bir zarar söz konusu ve vefat eden hemşehrilerimizin zaten parayla pulla ölçülmez acıları var. Onu ayrıca değerlendiriyoruz."

"500 YILDA BİR GÖRÜLEBİLECEK YAĞIŞ"

Selde 500 yılda bir karşılaşılabilecek bir yağış miktarıyla karşı karşıya kalındığını belirten Gül, selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Gül, "Durduk yerde sel olmadı. Aslında hemşehrilerimiz olarak, vatandaşlarımız olarak, idareciler olarak bu şehirde yaşayan herkesin az ya da çok bu selin olmasında kusuru var" dedi.

Selin ardından yıkılan binaların dere yatağına yapılmış, ruhsatsız ve depreme dayanıksız yapılar olduğunu söyleyen Gül, bu yapılara zamanında müdahale edilmemesinde belediyeler ve devletin tüm kademelerindeki idarecilerin de payı olduğunu vurguladı.

"BİR MİLAT OLMASI LAZIM"

Gül, "Bu aşamadan sonra nasıl 17 Ağustos depremi bir milat olduysa, geçen hafta yaşadığımız taşkınlar da İstanbul’umuz başta olmak üzere Marmara için bir milat olması lazım. Bütün rakamlar değişti. Bütün beklentilerimiz değişti" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haberler.com