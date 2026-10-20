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Fenerbahçe 14 yıl sonra aynı kabusu yaşadı

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Fenerbahçe 14 yıl sonra aynı kabusu yaşadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 14 yıl sonra bir ilki yaşadı. İşte detaylar...

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. haftasında sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşan Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamayarak 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrıldı. İki farklı üstünlüğe rağmen kaçan galibiyet, sarı-lacivertlilere Avrupa kupaları tarihinde uzun yıllar sonra bir ilki yaşattı.

14 YIL SONRA AYNI ŞEY YAŞANDI

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 14 yıl sonra ilk kez iki farklı öne geçtiği bir karşılaşmayı kazanamadan tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, benzer bir senaryoyu son olarak 2012 yılında Marsilya ile oynanan mücadelede yaşamıştı. 2-0'lık avantajı koruyamayarak maçı beraberlikle tamamlayan Kanarya, hem grupta kritik bir puan kaybetti hem de 14 senelik olumsuz istatistiği tekrarlamış oldu.

SIRADAKİ RAKİP LIVERPOOL

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki rakibi Liverpool olacak. Mücadele Kadıköy'de oynanacak. 

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