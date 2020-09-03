Öğretmenler COVİD-19'a karşı önlem almak için üretime geçti Öğretmenler COVİD-19'a karşı önlem almak için üretime geçtiTÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında okullarda 21 Eylül tarihi itibarıyla yüz yüze eğitime geçilmesi planlanırken, öğretmenler okullarda öğrencilerin sağlıklı...

Öğretmenler COVİD-19'a karşı önlem almak için üretime geçti

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında okullarda 21 Eylül tarihi itibarıyla yüz yüze eğitime geçilmesi planlanırken, öğretmenler okullarda öğrencilerin sağlıklı ve güvende eğitim görmesi için üretime geçti. Öğretmenler atık malzemelerden yaptıkları dezenfektan stantlarıyla hem bu malzemeleri değerlendiriyor hem de harcamaları azaltıyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitim sürecinin 21 Eylül 2020 tarihinde başlatılması planlanıyor. Bu sürece kadar Milli Eğitim Bakanlığı okullarda koronavirüse karşı gerekli önlemlerin alınması istedi. Bu kapsamda Düzce'nin Beyciler Mahalllesi'nde bulunan Beyciler İlk ve Ortaokulu öğretmenleri öğrencilerin okulda daha sağlıklı ve güvenli şekilde eğitim görmesi için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Öğretmenler 1 metre mesafe kuralına uyulması için okul içinde işaretlemeler yaparken bir yandan da dezenfektan aparatlarını atık malzemeden yaparak öğrencilerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Öğretmenler atıl sıra ve tamiratlardan arda kalan atık tahtaları dezenfektan kutusu haline getirdi. Öğretmenler, projeyi geliştirerek öğrencilerin elleriyle dokunmadan ayakla basabilecekleri dezenfektan standı yaptı.

'BÜTÇE GEREKTİRMEYEN MALZEMELERİ KULLANDIK'

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Beyciler İlkokulu Müdür Yardımcısı Cemil Çiftçi "Covid-19 nedeniyle okullarda alınan tedbirler kapsamında bizde okulumuzla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. Okulumuzda teknoloji, tasarım ve ahşap atölyesi kurulmuştu. Böyle bir atölye olunca okulumuzda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Akgül hocamız mobilya işinden anladığı için çeşitli fikirler geliştirdi. Dezenfektan dokunma ve basma aparatları düşündük. Çocukların kullanımın kolay olmasını sağlamaya çalıştık. Önce el aparatı yaptık daha sonra geliştirerek ayak basmalı hale getirdik. Bunların seri üretimini yaparak katlara monte edeceğiz. Çocuklarımızın okulda daha güvenli ve sağlıklı eğitim görmesi için tedbirleri almaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı çok özledik okullar açılsın diye dört gözle bekliyoruz. Biz de bu kapsamda gerekli tedbirleri kendi çapımızda, atık malzemeleri kullanarak, fazla bütçe gerektirmeyen malzemeleri kullanarak alıyoruz" dedi.

Müdür Yardımcısı Çiftçi "Bu ayak basma aparatın kullanılmayan ve atıl halde olan sıralardan yaptık. İlk testini yaptık. Fazla masraf gerektiren parçalar değil. Ahşap, kullanılmayan yada basit tahtaların kullanılarak yapıldığı çocukların sağlık ve güvenle kullanacağı aparatlar ürettik. Bunların tamamını sınıfların bulunduğu katlara montajını yaparak kullanılır hale getireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA