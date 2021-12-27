Öğrencisini döven ögretmen için yeni iddia: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da öğrencisi T.K.'yi (10) darbedip, boğazını sıktığı gerekçesiyle hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen Ali Rıza Y.'nin (40), 2004 ile 2007 yılları arasında görev yaptığı Sakarya'da da öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürüldü. CİMER'e yapılan şikayetlerde; Ali Rıza Y.'nin lise düzeyinde soru sorup bilmeyenlere şiddet uyguladığı, öğrencileri masa altına sokup çoraplarını koklattığı ve 'sen bir çöpsün' diyerek çöp kutusunun üzerine oturttuğu iddia edildi.

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Erkek öğrenci T.K.'ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görevden uzaklaştırdığı Ali Rıza Y. hakkında idari soruşturma başlattı.

Avukat Şahin, Ali Rıza Y.'nin mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasını itiraz edip, tutuklanmasını talep edeceklerini söyledi.