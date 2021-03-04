O kocaya, hakimden 'Çay doldurmak için çaydanlığı eşinin boyunca mı kaldırdın?' sorusu

KONYA'da, sabah kahvaltı için uyandırdığı eşi Rukiye Ay (23) ile kızı Eylül'ü (1,5) üzerlerine kaynar su dökerek, haşlayan ve olaydan sonra tutuklanan Ali Ay'ın (28) yargılanmasına başlandı.

KONYA'da, sabah kahvaltı için uyandırdığı eşi Rukiye Ay (23) ile kızı Eylül'ü (1,5) üzerlerine kaynar su dökerek, haşlayan ve olaydan sonra tutuklanan Ali Ay'ın (28) yargılanmasına başlandı. Ay'ın, savunmasında suyun kazara döküldüğünü söylemesi üzerine hakim Ali Kaya, "Madem kazara oldu; neden eşinin sadece sırtında yanıklar var? Çay doldurmak için çaydanlığı eşinin boyunca mı kaldırdın?" diye sordu. Ali Ay da "Kazara oldu, benim elimde de yanıklar var" dedi.

Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde oturan, 6 yıllık evli Rukiye Ay, iddiaya göre, 9 Ocak'ta kahvaltı yapmak için eşi Ali Ay'ı uyandırdı. Buna sinirlenen Ali Ay, yaşanan tartışmanın ardından çaydanlıktaki kaynar suyu eşinin üzerine döktü. Bu sırada sıcak su, kızları Eylül'ün de ayaklarına sıçradı. Kızını kucağına alıp, komşularının evine sığınan Rukiye Ay, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Ay, Cumhuriyet Başsavcılığı ve eşinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklu sanık Ali Ay hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından bugün yargılanmasına başlanan Ay, cezaevinden SEGBİS ile hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya Rukiye Ay ve avukatları, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve partililer katıldı. Duruşma, Ay'ın ifadesiyle başladı.

'KAZARA OLDU' SAVUNMASINA HAKİMDEN TEPKİ

Tutuklu sanık Ali Ay, mahkemedeki savunmasında, olayın kazara olduğunu öne sürdü. Ay, "Kahvaltı sofrasına oturduktan sonra tartıştık. Bana 'Sen erkek misin?' diye hakarette bulundu. Sonra çaydanlıktan kendi bardağıma çay dolduracağım esnada eşim elime saldırdı. Dökülmemesi için çaydanlığı havaya kaldırdım. Bu esnada sıcak su kendi sol elime ve eşimin sırt kısmına döküldü. Olay nedeniyle panik yapıp, babamı aradım. Çocuğumun üzerine su döküldüğünden haberim olmadı. Kasıtlı olarak eşim ve kızımın üzerine kaynar su dökmedim" dedi.

Hakim Ali Kaya da "Madem kazara oldu; neden eşinin sadece sırtında yanıklar var? Çay doldurmak için çaydanlığı eşinin boyunca mı kaldırdın?" diye sordu.

Ali Ay ise "Kazara oldu, benim elimde de yanıklar var" diye yanıtladı.

?SAVCIDAN 'NEDEN BABANI ARADIN' SORUSU

Bu kez de cumhuriyet savcısı Hatice Akkan, "Madam kazara oldu; neden ambulansı değil babanı aradın?" diye sordu. Sanık Ay da "Babamın evi yakın; gelip, arabayla götürsün, diye aradım" dedi.

'GECELERİ UYUYAMIYORUM'

Duruşmaya katılan Rukiye Ay ise hala yaşadığı olayın şokunu atlatamadığını ve geceleri uyuyamadığını belirtti. Ay, "Kahvaltı hazırlarken, eşimi uyandırdım. 'Ben sabaha kadar uyumadım. Beni niye uyandırıyorsun?' diye bağırdı. Biz kızımla kahvaltı yaparken, 'Ne olacaksa olsun artık çocuğu alıp tekmeyi basacağım' diyerek çaydanlıktaki kaynar suyu, boynumdan aşağı döktü. Kurtulmak istiyordum, izin vermedi. Kendime geldiğimde banyoya sürüklüyordu. Çaydanlığın altında kalan suyu bile arkamdan döktü. Komşumuzun evine sığındım. Şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. Geceleri uyuyamıyorum" diye konuştu.

'CANAVARCA HİSLE KASTEN YARALAMA' MADDESİ EKLENDİ

Sanık ve mağdurun ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısı Akkan, 'kasten yaralama' suçunun 'canavarca his' ile işlendiğine değinerek, 'canavarsa hisle kasten yaralama' suçundan savunma hazırlanmasını istedi.

Hakim ise Ay'dan buna yönelik savunma istedi. Bunun üzerine Ay, "Ben kasten veya canavarca hisle yapmadım. Olayda kastım yoktu. Yaralanınca dolaptan yoğurt alıp sürdüm" dedi.

Tanık olarak dinlenen Rukiye Ay'ın olaydan sonra sığındığı komşusu Ahmet D. de "Rukiye bizim eve sığındığında, sırtını bize gösterdi. Yaralarının üzerinde yoğurt yoktu" diye konuştu.

SANIK AVUKATINDAN 'MÜVEKKİLİM GEREĞİNİ YAPARDI' SAVUNMASI

Duruşmada savunmalar sırasında söz alan Ali Ay'ın avukatı Volkan Kara ise olayda kasıt olmadığını belirterek, "Müvekkilimin olayı gerçekleştirirken bir kastı yoktur. Mağdurun ve ailesinin hakaretleri karşısında böyle bir şey yapacak olsaydı gerekeni yapardı" dedi.

Savunmaların ardından savcı Akkan, sanığın eylemiyle eyleme iten sebep arasındaki orantısızlık, sanığın tehlikeliliği göz önünde bulundurularak, tutukluluk halinin devamını talep etti. Hakim Ali Kaya da Ali Ay'ın tutukluluk halinin devam etmesine, mağdur Rukiye Ay'ın yaralanması ve yaralarının derecesinin belirlenmesi için rapor isteyip duruşmayı erteledi.

'SADECE RUKİYE'NİN DEĞİL ŞİDDET GÖREN TÜM KADINLARIN DAVASI'

Davanın ardından adliye binası önünde açıklama yapan, duruşmayı izleyen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, davanın, bütün şiddet gören kadınların davası olduğunu belirtti. Nazlıaka, "Bu dava sadece Rukiye Ay'ın davası değil şiddet gören tüm kadınların davası. Bu davadan çıkacak olan karar, adil olduğu koşulda başka şiddet uygulayanları, cesaretlendirmekten uzak olacak. Rukiye'nin halen yanıkları var ve istediği kıyafetleri giyemiyor. Bugün duruşmada gördük ki sanık olay esnasında Rukiye'nin acısını hafifletecek hiçbir şey yapmamış. Hatta kapıyı kilitlemiş hatta komşuya gitmesine izin vermemiş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ