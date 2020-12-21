Noel ne zaman? Noel nedir? Noel ve yılbaşı arasındaki fark ne? En güzel, resimli, anlamlı Noel mesajları ve sözleri!

Noel ile Yılbaşı ayrımını merak edenler, Noel ne zaman kutlanır, yılbaşı ne zaman kutlanır gibi soruların yanıtını merak ediyor. Hz İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel ile yılbaşı kutlaması arasında farkı merak edenler için Noel endir ve yılbaşı nedir komlarını mercek altına aldık. Yılbaşı ne zaman, Noel ne zaman kutlanır?

Hz İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel, yılbaşının yaklaşması ile vatandaşların merak konusu oldu. Yılbaşı ile Noel aynı mı Noel nedir, Noel ne zaman ve Noel ve Yılbaşı ne farkı var gibi soruların arttığı bu günlerde, Noel hakkında aramalar yapılıyor. Noel nedir? Noel ne zaman kutlanır?

NOEL TARİHÇESİ

Noel kutlamalarının saf dinî inanca sonradan katılan bir gelenek olduğu iddia edilir. Bu iddialara göre antik çağlardan beri kutlanagelen Pagan kış festivalleri ile Roma'da yayılmış Mitraizm'in kış festivalleri Yule ve Saturnalia'daki uygulamalar Noel'in kökenini teşkil etmektedir. Roma İmparatorluğu'nda ise 25 Aralık, güneş tanrısının doğum günü olarak kabul ediliyordu. Roma halkı Hristiyanlıktan önce büyük oranda putperestti.

NOEL NEDİR, NOEL NE ZAMAN KUTLANIR?

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır.

YILBAŞI NEDİR, YILBAŞI NE ZAMAN KUTLANIR?

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve bir sonraki yılın başlangıcı. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır.

Dünyada yılbaşı

• 1 Ocak: Dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan miladi takvime göre yılın ilk günü.

• Hicrî takvimde yılbaşı muharrem ayının 1'inde gerçekleşir. Hicrî takvim bir kamerî takvim olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca hicrî takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.

• Roş Aşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı'ndan 163 gün sonra kutlanır.

• Doğu Ortodoks Kilisesi'nde yılbaşı 1 Ocak'ta, İsa'nın doğum günü ise 7 Ocak'ta kutlanır. Ancak en büyük 12 Doğu Ortodoks Kilisesinin sekizi, iki tarihin aynı güne geldiği güncellenmiş Jülyen takvimini benimsemiştir (Bulgaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır, Polonya, Romanya, Suriye, Türkiye ve Yunanistan). Gürcistan, İsrail, Rusya ve Sırbistan Ortodoks Kiliseleri ise Jülyen takvimi kullanmaya devam ederler.

• Çin yılbaşı her yıl ilk kamerî ayın yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin'de yılın en önemli bayramı konumundadır.

• Celali takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).

• Tayland, Kamboçya ve Laos'ta yılbaşı 13 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar kutlanır. Özellikle Tayland'da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.

NOEL MESAJLARI

"Bir umut mevsimi, bir sevgi mevsimi, bir bereket mevsimi. Noel'in ilahi ışığı bu sezon hayatınızda parlasın. Mutlu Noeller ve mutlu yıllar. "

Bu günü bir kalple kutlayın, mutluluk, huzur ve sevgi dolu. Nimetleri başkalarıyla paylaşın çünkü bu Noel'in gerçek anlamıdır.

"Bu Noel rüzgarın fısıltılarını dinleyin. Sizin için sevgi, barış, umut ve mutluluk mesajı taşırlar. Mutlu Noeller dilerim."

Geçmişi unutup yeniden başlayalım, bu Noel'i görmek dileğiyle!

Büyülü ve keyifli bir tatil dileğiyle! Mutlu Noeller…

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle. İyi Yıllar..

Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu yıllar...

Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Bu Noel zamanı daha iyi yaşamınızın başlangıcı olsun. İyi ve mübarek bir tatil geçirin!

Noel Baba'ya sana ne vereceğini söyleyebilseydim,Mutluluk ve barış olurdu. Sadece bu Noel değil, ama tüm yıl boyunca…

Ateşiniz sıcak olsun ve eviniz aydınlık olsun. Mutlu Noeller ve mutlu yıllar.

Mutluluk armağanını aç ve bu Noel'i sev

Ve mutlulukları başkalarıyla paylaş.

Noel günü birlikte olmayabiliriz, ama kalbim ve ruhum hep seninle olacak.

Belki mil ötedeyim, ama sen her zaman kalbimde olacaksın. Seninle Noel'i kutlayamayabilirim, Ama bunu daima seninle bir kalple kutlayacağım. Mutlu Noeller ve mutlu yeni yıl, canım.

Bu yılki Noel şimdiye kadarki en iyi Noel olsun. Size ve ailenize en içten dileklerimle.

NOEL VE TÜREVLERİ

Noel sözcüğünün kökeni Latince Natalis (doğum) kelimesidir[. Türkçeye Fransızca Noël sözcüğünden geçmiştir.

CHRİSTMAS VE TÜREVLERİ

Günümüzde başta İngilizce konuşan coğrafya olmak üzere bazı batılı ülkelerde Noel anlamında kullanılan Christmas ve benzeri diğer kelimeler ise Yunanca Khristos (Mesih) ve avam Latincesindeki messa (Efkaristiya ayini) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.[6] Messa sözcüğünün kökeni ise yine Latince "missa" (yollama, gönderme) sözcüğüdür ve muhtemelen ayin sonunda cemaatin dağılmasına işaret eder.

WEİHNACHTEN

Almancada Noel anlamında kullanılan Weihnachten sözcüğü "kutsal geceler" anlamına gelir.

YULE

Eski İngilizcede Noel anlamında kullanılanır. Yule sözcüğü muhtemelen Nors dili kökenli jol sözcüğünden gelir. jol, Paganların 12 gün boyunca kutladığı kış gündönümü bayramıydı. Hristiyanlık yayılınca Noel anlamında kullanılmaya başlandı.