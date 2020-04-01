Nijerya'ya meteor mu düştü? Meteor nedir? Nijerya hakkına bilgi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Gündem ›› Nijerya'ya meteor mu düştü? Meteor nedir? Nijerya hakkına bilgi - Haber
Nijerya, Dünya, Güncel

Nijerya'ya meteor mu düştü? Meteor nedir? Nijerya hakkına bilgi

Nijerya meteor düştü paylaşımlarıyla gündem haline geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan Nijerya'ya meteor düştü videolarının ardından gerçek çok başka çıktı. Peki, Nijerya'da meteor mu düştü? Meteor nedir? Bölgede meydana gelen bir maden kazası sonrası videolarda görünen çukur oluştu. Nijerya hakkında bilgi haberimizde.

01.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:23
Nijerya'ya meteor mu düştü? Meteor nedir? Nijerya hakkına bilgi

Nijerya son dakika meteor haberi ile sosyal medyada en çık konuşulanlar arasına girdi. Göktaşı olarak biinen meteorlar, genellikle yeryüzüne ulaşamadan atmosfer içinde yok olurlar. Fakat atmosfer içerisinde yok olmadan yeryüzüne ulaşan az da olsa meteor vardır. Nijerya'ya da düştüğü söylenen meteor değil, aslında maden kazasından kaynaklanan dev bir çukur olduğu belirtildi.

NİJERYA'DA METEOR MÜ DÜŞTÜ?

Sosyal medyada hızla yayılan Nijerya'ya meteor düştü içerikleri sonrası olayın çok farklı olduğu ortaya çıktı. Nijerya'ya meteor düşmedi, bölgede bulunan bir maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle açılan büyük çukur, sosyal medyadaki videoların kaynağı oldu. Nijerya'nın Ondo eyaletinde bulunan Akure şehrinde maden ocağında kaza yaşandığı ve patlama sonucunda dev çukur oluştuğu bildirildi.

Nijerya'ya meteor mu düştü? Meteor nedir? Nijerya hakkına bilgi

METEOR NEDİR?

Gök taşı ya da meteorit olarak bilinen uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya Dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

NİJERYA HAKKINDA BİLGİ

Ülkenin ismi Nijer Nehri'nden gelir, Nijer nehri ifadesinin Tuareg dilinde karşılığı olan ghir n-igheren kelimesi nehirlerin nehri anlamını taşır ve bu kelime Arapça'da Nahr al-anhur olarak Latince'de ise Niger olarak kullanılmıştır.

Nijerya 923.768 km²'lik bir yüz ölçümüne sahip olup, kuzey-güney yönündeki genişliği 1.100 km, batı-güney yönündeki genişliği ise 1.200 km'dir. Ülkenin toplamda sahip olduğu 4.477 km'lik kara sınırından 809 km'si Benin, 1.975 km'si Kamerun, 1.608 km'si Nijer ve 85 km'si Çad ile oluşurken, ülkenin ayrıca Benin Körfezi'ne 853 km'lik sahil şeridi bulunuyor. Ülkenin en yüksek noktasını Chappal Waddi oluşturuyor, dağın zirvesi 2.419 m yüksekliktedir. Ülkenin deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 380 m düzeyindedir.

Yaklaşık 100 km kadar iç bölgeye giren kıyı bölgesi, hemen hemen 36.000 km² lik geniş bir deltaya ve mangrov ağaçlarıyla dolu bataklıklara sahiptir. Bölgede yüzlerce nehir ve kolları mevcuttur. Nijerya toprakları, kıyılardan itibaren tedricen kesilmiş ve dağlık arazilerle kırılmış, hafif ondüleli bir yayla görünümündedir. Lagos'tan Kamerun sınırına kadar olan şerit, ekvatoral ormanlık araziyle örtülüdür.

Nijerya'nın ikinci ormanlık bölgesi, Savana bölgesidir. Ülkeyi baştan başa (yaklaşık 320 kilometreyi aşkın bir mesafede) kateden Nijer Nehrinin batı bölgesi, dağlık bir arazidir. Bu yüksek dağlar arasında Adamawa Dağları yaklaşık 80 km uzunluğundadır. Ülkenin güneydoğusunu ise Kamerun Dağlarının batı yamaçları örter ve bütün güneydoğu sınırı boyunca uzanırlar. Bu dağlar, ortalama 1500 m yüksekliğinde olup, bazı yerleri 2000 metreye ulaşır. Kuzey Nijerya ise nispeten yarıçöl olup Büyük Sahra Çölünün güneye doğru bir devamı şeklindedir.

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu Haber
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia Haber
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi Haber
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart Haber
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart
Soylu, Yavaş ve İmamoğlu'nun yardım kampanyasını neden durdurduğunu canlı yayında anlattı Haber
Soylu, Yavaş ve İmamoğlu'nun yardım kampanyasını neden durdurduğunu canlı yayında anlattı
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Haluk Canatar: Vedat Muriqi için transfer görüşmesi yapıyoruz
Haluk Canatar: Vedat Muriqi için transfer görüşmesi yapıyoruz
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz...
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul'da erkek hemşire 'Erkekten hemşire mi olur' denilerek otobüsten indirildi
İstanbul'da erkek hemşire "Erkekten hemşire mi olur" denilerek otobüsten indirildi
İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı
İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok
ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok
Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı
Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı
Usta oyuncu Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Usta oyuncu Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 180 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 180 milyon TL'yi aştı
Fatih Altaylı, 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı yapan ünlülere sitem etti
Fatih Altaylı, "Hayat Eve Sığar" paylaşımı yapan ünlülere sitem etti
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı
Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kalben Guido Senia Acun Ilıcalı Hazar Ergüçlü
Spor Tamer Tuna Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Wuhan Polis Nisan
Şu an buradasınız: Nijerya'ya meteor mu düştü? Meteor nedir? Nijerya hakkına bilgi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 09:48:21. #1.14#
title