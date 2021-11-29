Neslihan Atagül'ün Dubai'deki ödül töreninde giydiği elbise takipçilerini ikiye böldü
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Ünü ülke sınırı aşan Neslihan Atagül, Dubai'de düzenlenen bir ödül töreninde Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu ödülünü kazandı. Oyuncunun özel tasarım elbise ve tacı ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Bu yıl 5. düzenlenen DİAFA Ödül Töreni, muhteşem bir davetle sahiplerini buldu. Gecede oynadığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Neslihan Atagül de ödül aldı.
KIRMIZI HALIDA BOY GÖSTERDİ
Atagül, düzenlenen törende Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu Ödülü'nü aldı. Geceye Burak Sanuk stylingi ile hazırlanan Atagül; giydiği Özgür Masur tasarımı elbise ile kırmızı halıda boy gösterdi.
TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Oyuncunun kırmızı halıda tercih ettiği özel tasarım elbisesi sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Bir kısım Atagül'ün tarzını çok beğenirken bir kısım da elbisenin oyuncunun yaşına uygun olmadığını söyledi.
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