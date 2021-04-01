Neşet Ertaş Sözleri | En Güzel Neşet Ertaş Sözleri, Kısa, Uzun, Resimli Neşet Ertaş Sözleri

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2012 yılında kaybettiğimiz halk ozanı Neşet Ertaş'ın dokunan birbirinden etkileyici sözlerini derledik. Neşet Ertaş sözleri

NEŞET ERTAŞ SÖZLERİ

Türk ozanlık geleneğinin son temsilcisi , UNESCO tarafından dünya kültür mirası olarak kabul edilen , Büyük Halk Ozanı , bir sanatçı olmaktan öte bir bilge ve bir filozof olduğunu gösteren sözleri ;

''Aşk biterse yorulur insan, ben ne zaman ölürsem Neşet yoruldu desinler.''

''Ne söyleyim şu dünyanın haline dağlar ayrı ayrı, çöl ayrı ayrı, şu insanlar bölüşmüşler dünyayı Hudut ayrı ayrı yol ayrı ayrı.''

''Biz doğduğumuzdan beri yoksulduk. Varlığı görmedik ki yoksulluktan şikayet edelim.''

''Ne söyleyim şu dünyanın haline dağlar ayrı ayrı, çöl ayrı ayrı, şu insanlar bölüşmüşler dünyayı hudut ayrı ayrı yol ayrı ayrı.''

''Güneşe gülle at, karartır mı hiç? Allah sevmediğini yaratır mı hiç? İnsan olan insan darıltırmı hiç? Haksızlık haksızın özünden olur.''

''Uyku girmez gözüne , gönlü viran olanın.''

''Namerde muhtaç olmayacak ve ömrünü tamamlayacak şekilde bir ekmek parası lazım. Bunun fazlası, fazladır. İnsan tam ömre göre ölçmeli onu. Bugün son ekmeğini yeyip ölmeli, artan bir şey kalmamalı. Eğer ben öldüğümde bir çuval unum kalmışsa, ben suç işledim demektir…''

''İnsanları birbirinden ayıran mezhepçilere karşıyım, mezheplere değil.''

''Hak bildiğim yoldan ayrı gitmedim, koğular getirip gıybet etmedim, gönülleri kırıp can incitmedim, bir garip sazımı çaldım giderim.''

"Şeytanca hiçbir şey çalmadım, hırsızlamadım. Ne aldımsa, ne verdimse aşk ile aldım, aşk ile verdim karşımdakine."

''Özü gülmeyenin yüzü güler mi?''

''Kalpten kalbe bir yol vardır . Gözünen görünmez sırdır.''

''Ben diyorum ki, insan ve insanoğlu var. Ayrımcılığın sonu kavgadır, kavganın karı var mı?''

''Bir de şu var; Gönlün'ün eşini bulan garip değildir.''

''Denizi seyretmek gibidir bozkırda gökyüzünü seyretmek.''

''Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz.''

''Gönül kimi severse, aşk onda güzeldir.''

Nerde bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur!…

''Ulu arıyorsan, Analar ulu Sevmişiz Gönülden, Olmuşuz Kulu Analar insandır, Biz İnsanoğlu."

''İlimsizlik bilgisizlik yüzünden. Cehalet ho?tlayıp çıkar mı çıkar. Sevgisizlik saygısızlık yüzünden İnsan insandan bıkar mı bıkar.''

''Darda kaldım diye umutsuz olma, Yok iken dünyayı var eden vardır.''

''İnsanın sevdigini kaybetmesi,Dişini kaybetmesi kadar ilginçtir.Acısını o an yaşar, yokluğunu ömür boyu.''

''Kalpten kalbe bir yol vardır…Görülmez..''

''Can yakıp da kalp kırma. Senin de gül benzin solacak bir gün. Her canlının kalbi Allah'a bağlı. Herkes ettiğini bulacak bir gün.''

''İsterim ki bu dünyada, Hiç kimse cahil kalmasın , Okusun ilmin kitabın, Cahilden akıl almasın ''

" İnsanın derdi ne kadar büyük olursa gülüşü o kadar sıcak olurmuş, o dert güzelleştirirmiş onun yüreğini. öyle derler, bizim buralarda. o derdin büyüklüğü neye göre ölçülür biçilir bilmem ben. fakat birinin gülüşünün sıcaklığını hissettim mi, anlıyorum ki derdi çok. güzelleşmiş derdiyle."

"Hepimiz devletin sanatçısıyız. Bu sıfat ayrımcılık gibi geliyor." diye reddeder.

''Kusur görenindir.''

''Gurbette olanların hiç biri mutlu değil ben mutluyum diyene rastlayamassın. Neden?Gurbet herkesin içinde taş gibidir.''

''Sevgi dünyasına yalan girmez.Gönülden sevmeyen hakka eremez.''

''Akordu bozuk sazdan , ağzı bozuk kızdan , Menfaati için seni silen dosttan hayır gelmez.''

''Ağaçtan düşen yaprak nasıl kurumaya mahkumsa, Gönülden düşen insan da unutulmaya mahkumdur.''

"Bir ulusun türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür."

''Sen beni gülünce, mutlu mu sandın, Yalandan yüzüme gülen dünyada..''

''Birisi var etti beni , birisi yar etti beni ''

''Halden anlamayanı kendi haline bırak, Zaman ona halini anlatır kurban olduğum...''

''İnsana lazım olan iki sokum ekmek ve yatacak bir yer fazlası haramdır''

''Gölgeye Girenin Gölgesi Olmaz''

''Aşkınan Çalışan Yorulmaz''

''Sadık bir yâr bulup yaşa, Onun dışındakiler boşa, El aklıyla gezen başa, Bin bir türlü hâl gelir.''

''İnsan değer verdiği şeylere gözüyle bakar, yüreğiyle taşır''

''İncinmiş olanın ahı, nereye gitse bulur sahibini''

''Dikenine katlanamadığın gülü incitme, zorluğuna göğüs geremediğin yari sevme''

''Dünyada hiçbir şey bizim değil, bizim olan verdiğimiz emektir''

NEŞET ERTAŞ KİMDİR?

Neşet Ertaş (1938; Akpınar, Kırşehir - 25 Eylül 2012; İzmir), Türk halk ozanı, abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi. "Bozkırın Tezenesi" olarak tanınır.

1950'li yıllardan itibaren yaptığı plaklarla özellikle Orta Anadolu türkülerini ve bozlakları kayıt altına aldı. 1960'lı yıllardan itibaren bizzat kendisinin yazdığı türküleri seslendirdi. "Garip" mahlasını kullandı. 1970'li yıllarda türküleri Türkiye'de dönemin bir çok sanatçısı tarafından yorumlandı ve çok popüler oldu. 2009 yılında UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazineleri envanterine girmeye değer görüldü.

Hatırası

Sanatçının hayatı ve eserleri Erol Parlak tarafından iki ciltlik kitap yayımlanmıştır.

Hayatı, ilk olarak 1999'da Bilge Tokel danışmanlığından hazırlanan ve TRT'de yayımlanan "Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş" adıyla belgesel filme konu oldu. Ardından Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan "Bir Yudum İnsan-Neşet Ertaş" (2001) adlı belgesel, Can Dündar tarafından hazırlanan "Garip-Neşet Ertaş" (2005) adlı üç bölümlük belgesel, Cengiz Özkarabekir'in "Tek Başına-Neşet Ertaş Belgeseli" (2010) çekildi.

Neşet Ertaş'ın adı Kırşehir'deki caddelerde, okullarda bulunmaktadır, ayrıca babası Muharrem Ertaş'la birlikte bir de anıtı bulunuyor. Adil Çelik tarafından yapılmış Android heykeli Kırşehir Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'ndedir. Yaşamı, Neşe Dert Aşk adıyla oyunlaştırıldı

Eserleri

Tek parçalar

1957-1979 Yılları arasında Kendisinin bile bilmediği birçok plak albüm yapmıştır. Bazıları şunlardır;

Çoban

Hareli Gelin

Diloylu Halay Havası

Varıp Bir Kız On Yaşına Değince

Şeytanın Atına Binip Yeldirme

Bir Leyla Misali

Yardan Tatlısı Bulunmaz

Engeller Koymuyor Yar Sana Varsam

Ceylan

Vefasız Yar Aşkına (vay bana vah bana)

Kıbrıs Destanı (Kıbrıs Barış Harekâtından Sonra Yazmış Olduğu Türküsü)

Giyindim Kuşandım Gittim Düğüne

Aşk Elinden Ağlayan

Sar Leyla Leyla (ayrıldığı karısına yazmıştır)

Hasta Düştüm

Tor Şahin Misali

Uyma Sakın

Yolcu (Bu dünyaya gelen yolcu)

Albümleri

1957 - Neden Garip Garip Ötersin Bülbül

1960 - Gitme Leylam

1979 - Türküler Yolcu

1985 - Sazlı Oyun Havaları

1987 - Türkülerle Yaşayan Efsane Deyişler Bozlaklar Türküler

1988 - Gönül Ne Gezersin Seyran Yerinde

1988 - Kendim Ettim Kendim Buldum

1988 - Kibar Kız

1989 - Hapishanelere Güneş Doğmuyor

1989 - Sazlı Sözlü Oyun Havaları

1990 - Gel Gayri Gel

1992 - Şirin Kırşehir

1993 - Kova Kova İndirdiler Yazıya

1995 - Seçmeler 2

1995 - Seçmeler 3

1995 - Seher Vakti

1995 - Altın Ezgiler 3

1995 - Benim Yurdum

1997 - Nostalji 1

1998 - Ölmeyen Türküler 2

1999 - Ölmeyen Türküler 3

1998 - Gönül Yarası

Neşet Ertaş Külliyatı (15 serilik)

1999 - Zülüf Dökülmüş Yüze 1 Kayıt tarihi:1969-1974

1999 - Gönül Dağı 2 Kayıt tarihi: 1969-1974

1999 - Mühür Gözlüm 3 Kayıt tarihi: 1969-1974

1999 - Zahidem 4

1999 - Neredesin Sen

2000 - Garibin Dünyada Yüzü Gülemez 5 Kayıt tarihi: 1969-1974

2000 - Niye Çattın Kaşlarını 6 Kayıt tarihi: 1969-1974

2000 - Çiçekdağı 7 Kayıt tarihi: 1969-1974

2000 - Ayaş Yolları 8

2000 - Sevsem Öldürürler 9 Kayıt tarihi: 1974-1986

2000 - Ağla Sazım 10 Kayıt tarihi: 1974-1986

2000 - Hata Benim 11

2001 - Dostlara Selam 12

2001 - Sabreyle Gönül 13

2002 - Yar Gönlünü Bilenlere 14

2002 - Vay Vay Dünya 15

2003 - Gurban Olduğum

2008 - Neşet Ertaş 2008

Belgesel