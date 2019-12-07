: Nefis tatlılar! Lokma tarifi, kadayıflı muhallebi tarifi, rulo pasta tarifi, bisküvili pasta tarifi

07.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:23

Özel günlerde tatlı ikramı yapmak istiyorsanız Lokma tarifi, kadayıflı muhallebi tarifi, rulo pasta tarifi, bisküvili pasta tarifi gibi özel seçenekleri değerlendirebilirsiniz. İşte ikramlarınızda kullanabileceğiniz nefis Lokma tarifi, kadayıflı muhallebi tarifi, rulo pasta tarifi, bisküvili pasta tarifi…

LOKMA TARİFİ/ ÇITI ÇITIR EV YAPIMI LOKMA TARİFİ

Son dönemin trend tatlısı lokma ile özel bir tatlı seçeneğine sahipsiniz. İşte en güzel lokma tarifi…

LOKMA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Şerbeti İçi;

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Hamur Malzemesi ;

1 çay kaşığı şeker

1 yemek kaşığı sirke

2 bardak ılık süt

1 paket kuru maya

3 su bardağı un

Yarım çay kaşığı tuz

1 litreye yakın sıvı yağ (kızartmak için)

EV YAPIMI LOKMA TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle lokmanın şerbeti için şekeri ve suyu bir tencereye alıp, kaynamaya başladığında kısık ateşte 20 dakika kaynatıyoruz ve ılıması için bir kenara bırakıyoruz. Şerbet ılıdıktan sonra buzdolabına soğuması için koyuyoruz. Hamur için bütün malzemeleri bir kaba alıp mikser ile çırpıyoruz. Sonrasında mayalanması için yarım saat kenara alıyoruz. Yağı tencereye alıp yüksek ayarda kızdırıyoruz. Hamurun kaşığa yapışmaması için küçük bir kaseye sıvı yağ koyuyoruz. Mayalanmış hamuru avucumuza alıp yumruk yaparak zeytin büyüklüğünde parçalar yapıyoruz. Yaptığımız lokmaları tencereye alıp pişiriyoruz. Lokmalarımızı tencereye atarken kaşığı yağa batırıp atıyoruz. Lokmalar altın sarısı olana kadar pişiriyoruz. Pişen lokmaları yağdan alıp, soğuk şerbete alıyoruz. Afiyet olsun.

EV YAPIMI LOKMA TARİFİ YAPILIŞI/ PRATİK LOKMA TATLISININ TARİFİ

Pratik lokma tatlısının tarifini denediğinizde aniden gelen tatlı krizlerinizi kolaylıkla yatıştırabileceksiniz.Halk arasında küre şeklinde bilinen lokma tatlısının asıl adı "saray lokmasıdır". Kaynağı Osmanlı Sarayına dayanmakla birlikte lokma tatlısı tarifinin yapımı halk arasında yaygınlaşmıştır. Lokma tatlısı tarifi özellikle İzmir kültürünün vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu yüzden İzmir Lokması olarak da bilinir. İzmir'de dini öneme sahip günlerde her köşe başında pişirilen lokma tatlısının halka ücretsiz dağıtıldığı görülebilir.Pratik lokma tatlısının tarifini öğrenmek için sabırsızlanıyorsanız, sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz lokma tatlısının tarifine göz atabilirsiniz.

Lokma tatlısının tarifi

Malzemeler

- 2 su bardağı un

1 su bardağı süt tozu (pasta ve hamur işlerinde kullanılandan olacak)

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

1 paket kabartma tozu

Yarım çay bardağı toz şeker

Şerbet için

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Kızartmak için;

Bolca sıvı yağ

1.adım: İlk olarak şerbeti hazırlayalım bir tencereye şekeri ve suyu alıp ocağa kaynamaya bırakalım.

2. adım:5-10 dakika kaynatalım altını kapatmaya yakın yarım limon suyu sıkıp altını kapatıp soğumaya bırakalım.

3. Adım: Bir kap içine unu süt tozunu ve kabartma tozunu eleyelim.Daha sonra ayrı bir kap içinde bir adet yumurta sıvıyağ toz şeker ve suyu ilave edip kaşıkla güzelce karıştırıp, un ve süt tozu karışımına ilave edip iyice bir birine yedirelim.

4. adım: Yumuşak ele yapışan bir hamur olacak hamurun üstünü örtüp yarım 20 dakika dinlendirelim.

5. adım: Hazırladığımız hamurdan cevizden biraz küçük parçalar alıp elimizi yağlayıp küçük yuvarlaklar yapıyoruz.

6. adım:Derin bir tencereye sıvıyağ konulur ve ocağa alınarak ısıtılır ve ocağın altı kısılır yuvarlak hamurlar yağın içine atılır.

7. adım: ve çevirerek kızartıp soğuk şerbetin içine atılarak şerbeti çekmesi için bekletilir şerbeti çekince servis yapılır

Lokma

LOKMA TARİFİ/ SOKAK TRENDİ: ÇİKOLATALI LOKMA

Sokak lezzet trendlerini en özel seçeneğini evde yapmak ister misiniz? Pratik şekilde yapacağınız çikolatalı lokma ile evinizde lezzetli anlar yaşayabilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı ılık süt

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı toz maya

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı şeker

Kreması için: 2,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı şeker, 1 adet yumurta sarısı, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta

Üzeri için: 2 paket beyaz veya bitter çikolata

Hamuru yapmak için bir kaba ılık süt, şeker ve kuru mayayı alıp karıştırıp beklemeye alın.Beklettiğiniz hamurun üzerine yumurta, tuz ve unu ekleyip karışımı pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırın.

Bir tencereye sıvı yağ koyun. Mayalanmış hamurdan elinizle sıkarak elde ettiğiniz hamurları kaşık yardımıyla kızartın.

Krema için tencereye sütü alın ve içine yumurta sarısı, un, şeker, nişasta ekleyip karıştırarak pişirin. Karışım kıvam almaya başlayınca altını kapatın.Kremayı krem torbasına alıp lokmaların içine sıkın.

Çikolatayı benmari usulü eritip lokmaların üzerine dökün. Son olarak renkli şekerlemeler ve fındıklarla lokmaları süsleyip servis edebilirsiniz.

KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ

Özel bir tatlı olan ve misafirlerinizin çok seveceği kadayıflı muhallebi tarifi ile özel bir tatlı seçeneğine sahipsiniz. İşte en güzel kadayıflı muhallebi tarifi…

KADAYIFLI MUHALLEBİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

350 g kadar tel kadayıf

3 yemek kaşığı tereyağ

5 yemek kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı dövülmüş ceviz

Muhallebisi için:

1 lt süt

4 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 adet yumurta sarısı

1 paket sıvı krema(200ml)

kadayıflı muhallebi tarifi

KADAYIFLI MUHALLEBİ HAZIRLANIŞI

Kadayıfı ince ince kırın(kolay kırılması için 2 saat kadar derin dondurucuda bekletebilirsiniz). Teflon tencereye ya da genişçe bir teflon tavada tereyağını eritin ve şekeri, kadayıfı ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun.

Son olarak cevizi ilave edin ve bir süre daha kavurup ocaktan alın. (Kadayıfları ocaktan aldıktan sonra tencerede bırakırsanız kızarmaya devam edecektir o nedenle ya karıştırmaya devam edin ya da bir kaba alarak soğumasını sağlayın) Muhallebinin hazırlanışı; krema ve vanilya hariç tüm malzemeleri tencereye alarak karıştırarak pişirin.

Muhallebi kaynadıktan 3 dakika kadar sonra ocaktan alarak 10-15dk soğumaya bırakın. Daha sonra vanilya ve sıvı kremayı ilave edin ve mikser yardımı ile pürüzsüz bir görüntü alana kadar 4-5 dakika boyunca çırpın. Yaklaşık 30cm çapında bir borcama kızartmış olduğunuz kadayıfların yarısını dökün ve borcamın tabanına güzelce yayın.

Üzerine hazırladığınız kremayı dökün ve en üste kalan kadayıfları serin. Tatlıyı soğuyana kadar bekletin ve buzdolabına kaldırın. Borcam seçimini yaparken daha büyük boy dikdörtgen borcam da kullanabilirsiniz. Kreması kalın olsun istiyorsanız verdiğim ölçüdeki borcam uygun geliyor.

RULO PASTA TARİFİ

Pratik şekilde yapılan ve leziz bir tarifi olan rulo pasta tarifi ile özel tatlı ikramları yapabilirsiniz. İşte en güzel rulo pasta tarifi…

RULO PASTA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 tane yumurta (Sarı ve akları ayrılacak), 4 yemek kaşığı sıcak su, 160 gr şeker, 160 gr un, yarım çay kaşığı kabartma tozu

Kreması için :

2 paket krema, 1 paket krem santi, damla çikolata

Rulo pasta

RULO PASTA YAPILIŞI:

Yumurtaları sarılarından ayırıp aklarını çırpma kabına alıp içine 4 yemek kaşığı sıcak su ekleyip çırpalım. Sonra şekeri yavaş yavaş ilave ederek çırpmaya devam edelim. Çatal yardımı ile yumurta sarilerini ayrı bir kapta karıştırıp bu karışımı yumurta akının içine katalım ve yine çırpalım. Sonra kabartma tozunu unun içine katip bu karışımı elek yardımı ile yumurtalı karışıma eleyelim ve spatula yardımı ile hamuru alt üst yaparak bir güzel karıştırıp yumurtaların unla iyice karışmasını sağlayalım. Sonra bu karışımdan ayrı bir kaseye dört yemek kaşığı kadar alıp içine iki yemek kaşığı kakao katip karıştıralım. Kakaolu karışımı pasta sıkma aparatının içine koyup yağlı kağıt serilmiş tepsimizin içine resimdeki gibi desenler yapalım. Bu kısmı videolu izlemenizi tavsiye ederim. Desenlerimiz bittikten sonra üzerine sade hamuru dikkatlice döküp yayalım. güzelce düzlediğimiz tepsimizi önceden işitilmiş 225 dereceli fırında tam 8 dakika pişirip çıkartalım. Pastamızı fırından çıkarır çıkartmaz yağlı kağıt ile birlikte rulo yapıp saralım. Bir havlu ile sarıp soğumasını bekleyelim. Kekimiz soğurken biz iç kremasını yapalım. Kremalari çırpma kabımıza alıp çırpalım. İyice sertleşen kremanın içine 1 paket krem santi katip tekrardan çırpalım. Soğuyan kekimizi açıp içine dikkatlice krema sürelim ve üzerine damla çikolataları serpiştirip pastamızı yine rulo yapıp alu folio ile sarıp üç saat buzdolabında dinlendirdikten sonra çıkartıp dilimleyip servis yapalım

BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ/ Magnolia Tatlısı Tarifi

Hem mideyi hem de gözü doyuran magnolia tatlısı, sütlü bir tatlı olmasıyla sağlıklı bir lezzettir.

Biz çilekli mangolia tatlısı yapacağız. Siz damak tadınıza göre farklı meyveler kullanabilirsiniz.

Gerekli malzemeler: 3 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı nişasta, 5 su bardağı (1 lt) süt, 8 çorba kaşığı toz şeker, vanilin veya doğal vanilya, 1 kutu krema veya 1 paket krem şanti.

Üzeri ve arası için: Çilek, 1 paket bebe bisküvisi

Hazırlanışı: Tencereye sütü koyun. İçine unu, şekeri, vanilini, nişastayı ekleyip iyice karıştırın. Sonra tencereyi ocağa alın. Orta ateşte koyulaşana kadar karıştırın. Karışım muhallebi kıvamına gelince içine kremayı koyun. Tekrar kıvama gelene kadar karışımı pişirin. Sonra ocaktan alın. Puding hazır.

Sunum: Bisküvileri mutfak robotundan geçirip toz hale getirin. Çilekleri ortalarından ikiye ayırın. Sunum için kase, kupa veya tercihinize göre farklı seçimler yapabilirsiniz. Kasenin altına çilekler yanda olacak şekilde bisküvi tozunu ve çilekleri yerleştirin. Üzerine puding dökün. Üzerine aynı katmanı tekrar yapın. Kasenin büyüklüğüne göre katmanları 2, 3 ya da daha fazla artırabilirsiniz. Tüm kaseleri hazırladıktan sonra buzdolabına koyun. En az 2 saat beklettikten sonra dolaptan çıkarıp magnolia tatlınızı servis edebilirsiniz.

BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ/ Balkabaklı Muhallebili Pasta Tarifi

Kabak tatlısı tarifleri sonbahar ve kış sezonunun en güzel lezzetlerinden biridir. Balkabağı ile birçok tatlı yapabilirsiniz.Sizin için cheesecake'i andıran balkabaklı muhallebili pasta tarifi paylaştık. İşte balkabaklı muhallebili pasta tarifi...

Kabak tatlısı tarifleri, bu mevsim sezonunun en çok tercih edilen tatlı tariflerinden biri. Balkabağını ister sadece şerbet dökerek hazırlayın, isterseniz de pasta ve kekler elde edin. Balkabağı ile birçok tatlı yapabilirsiniz. Özellikle muhallebi ile balkabağının birleşimi, ortaya inanılmaz bir lezzet sunacaktır. Özellikle cheesecake'i çok sevenler için onu andıran mükemmel bir tarif paylaşıyoruz. Balkabaklı muhallebili pasta tarifini mutlaka denemelisiniz. Peki, kabak tatlısı tarifleri arasındayer alan balkabaklı muhallebili pasta nasıl yapılır?

Malzemeler:

Muhallebisi için;

-1 litre süt

-2 yemek kaşığı tepeleme un

-2 yemek kaşığı tepeleme mısır nişastası

-1 su bardağı toz şeker

-1 paket krema

-1 paket vanilin

Tabanı için;

-2 paket kremasız, yulaflı bisküvi

-125 gram margarin yada tereyağ

-Yarım su bardağı toz fındık

Balkabağı püresi için;

-1 kilo soyup dilimlenmiş balkabağı

-1,5 su bardağı toz şeker

-1 su bardağı su

Nasıl yapılır?

-1 kilo balkabağını soyup dilimleyin. Dilimlediğiniz balkabaklarını tencereye alın şekeri ve suyunu ilave edip yaklaşık 20-25 dk suyunu çekene kadar pişirin.

-Muhallebisi için krema ve vanilya harici bütün malzemeleri bir tencereye alın ve15-20 dakika kıvamı koyulaşana kadar pişirin.

-15-20 dakika daha sonra altını kapatıp krema ve vanilyayı ekleyip 5 dakika daha çırpın ve kenara alın.

-Pişen kabakları da püre olana kadar rondodan geçirin.

-Daha sonra bisküvileri de rondodan geçirin ve un haline getirin.

-Erittiğiniz tereyağını ve toz fındığı da karışıma ekleyin, güzelce karıştırın.

-Çelik kalıbın dibine yağlı kağıt serdikten sonra tabanı için bisküvilikarışımı yayın ve kaşığın arkasıyla ya da bardağın altıyla bastırarak iyice düzleyin.

-Hazırladığınız muhallebiyi üzerine dökün veonun üzerine de balkabağı püresini ilave edip eşit şekilde yayın.

-Bol cevizle üzerini süsleyin ve 2-3 saat buzdolabında dinlendirin.

BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ/ Çikolatalı Bisküvili Yaş Pasta

Petibör ile hazırlanan bu nefis yaş pasta nasıl yapılır videomuzla kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Artık bu tarz kolay tariflerimiz sayesinde mozaik pasta yapmak s izler için çocuk oyuncağı olacak çünkü ev yemeği tariflerinin hazırladığı videolar o kadar ayrıntılı ki bu bisküvili pasta yapımında olduğu gibi sizlere tarif hakkında hiç bir soru işareti bırakmıyor. Zaten bu tarifin yapımını öğrendikten sonra sizler için mozaik pasta yapmak çok kolay olacak özellikle üçgen şekli verilen mozaik pasta diğerlerine oranla daha da basit çünkü bisküvileri kırmakla bile uğraşmanıza gerek yok tek yapmanız gereken dizdiğiniz petbörlerin üzerine muzu koymak ve üçgen şekli vermek!

Malzemeler

300gr petibör (1.5 paket)

Kreması için

800ml süt

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kakao

2 adet muz

Yarım su bardağı fındık

Büyük boy buzdolabı poşeti

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