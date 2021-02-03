Ne zaman emekli olurum? Emekli maaşı hesaplama! 2021 ne kadar emekli maaşı alırım?

Ne zaman emekli olabilirim sorusunu emeklilik için gün sayanlar ya da çalışma hayatının ne zaman biteceğini merak edenler tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, emeklilik tarihini online emeklilik sorgulama hizmetleri ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini öğrenebiliyor. Peki, ne zaman emekli olurum? Emekli maaşı hesaplama! 2021

Uzun yıllar süren çalışma hayatını noktalayacakları ve emekli aylıklarını alacakları tarihi iple çeken milyonlarca vatandaş 'Ne zaman emekli olurum?' sorusuna yanıt arıyor. Herhangi bir devlet dairesine gitmeden internetten online olarak emekliliğiniz için gerekli prim/yaş şartını ve emekli olacağınız tarihi öğrenebilirsiniz. İşte, ne zaman emekli olurum? Emekli maaşı hesaplama! 2021

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

SGK'nın resmi internet sayfasından "Ne zaman emekli olurum?" sorgulaması yapılabiliyor. Ancak bağlı bulunduğunuz sigorta koluna göre sorgulama yapmalısınız.

EMEKLİLİK SORGULAMA EKRANI

-4A eski adı ile SSK'lı ne zaman emekli olur?

https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ linkine adres çubuğunuza kopyaladıktan sonra sorgulama sayfası karşınıza çıkacak. Bu sayfada cinsiyet, doğum tarihi gibi kişisel bilgilerinizde hizmete başlama tarihiniz, askerlik gün sayınız gibi sigortalılık bilgilerinizi de doldurmalısınız. Boşlukları doldurduktan sonra "gönder" butonuna tıklayın. Açılan sayfada emekliliğiniz hangi yılda gerçekleşeceğini görebilirsiniz. Unutmayın bu tip online ortamda yapılan sorgulamalar sadece fikir vermek içindir. Emeklilik hesaplamanızı kesin olarak görmek için SGK'nın bağlı olduğunuz şubesine başvurmalısınız.

-4B eski adı ile Bağkurlu ne zaman emekli olur?



https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTARWEB/hakKazanma.do linkini adres çubuğunuza yerleştirin ve 'enter'a basın. Açılan sayfada emeklilik türü, cinsiyetinizi, doğum tarihinizi, varsa maluliyetinizi, maluliyet derecesiniz ve yine varsa yurt dışı borçlanma durumunuzu belirtmelisiniz. Tüm boşlukları doldurduktan sonra "tamam" butonuna basarak 4B'den ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?



-4C yani eski adı ile Emekli Sandığı'ndan ne zaman emekli olunur?

https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ linkini adres çubuğunuza yerleştirin ve 'enter'a basın. Açılan sayfada doğum tarihi, 4A bilgisi, başlangıç ve bitiş tarihi, hizmet türü sorulur. Boşlukları doldurduktan sonra en altta "hesapla" butonuna tıklayın. Açılan sayfada yaş ve emeklilik sürenizi görebilirsiniz.

4C emeklilik hizmet ve yaş hesabını yapacağınız bu sorgulama sayfasıunda size yaş hesabında dikkat edilecek hususlardan da söz edilir. Bu hususlar;

"- Doğum tarihinizi yazıp, cinsiyetinizi seçiniz.

4/c (Devredilen Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmetlerinizi, başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olarak belirtiniz.

Görevden ayrılıp yeniden göreve başlamışsanız her biri için başlangıç ve bitiş tarihlerini "Ekle" butonunu kullanarak belirtiniz.

- 4/a (Devredilen SSK),4/b (Devredilen Bağ-Kur) ve diğer(506 SK/20.Md tabi geçen) hizmetleriniz varsa ilgili alandan hizmetlerinizi ekleyiniz.

- 4c'ye(Devredilen Emekli Sandığı) tabi emeklilik yaş hesabınız tamamen girdiğiniz bilgiler esas alınarak yapılmakta olup bilgilendirme amaçlıdır. Resmi bir işlemde kullanılamaz.

- Hiçbir surette resmiyet arzetmemektedir.

- Aynı tarihlere rastlayan hizmetleriniz varsa, çakışan sürelerden bir tanesi dikkate alınacaktır.

- 18 Yaş altı hizmetleriniz, ancak Kaza-i Rüşt kararı ve/veya 18 yaş öncesi yaş tashihi geçerliliği durumunda dikkate alınacaktır.

- Fiili hizmet zammı süresinden yararlanan kişilerde bu tablo uygulanmamaktadır."

Prim gün sayısı nasıl belirlenir?

Prim gün sayısı emeklilik statüsüne ve sosyal güvenlik sistemine dahil olduğunuz güne göre değişiklikler gösterir. Farklı durumlar için doldurulması gereken farklı prim gün sayıları bulunduğundan durumunuza özel olan prim gün sayısını yukarıdaki emeklilik hesaplama aracımız yardımıyla kolayca tespit edebilirsiniz.

Kimler 4/a statüsünde sigortalı olabilir?

Bir hizmet sözleşmesi ile, bir yahut birden fazla işverenin yanında çalıştırılanlar, 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendi (SSK) kapsamında sigortalı sayılırlar.

Kimler 4/b statüsünde sigortalı olabilir?

Kanuna göre, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Kendi işyeri olan avukat, doktor, mimar gibi ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, şirket ortakları, tarımsal faaliyette bulunan çiftçiler, eski adıyla Bağkur yeni adıyla 4/b kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

Kimler 4/c statüsünde sigortalı olabilir?

Kamu idarelerinde; 4/a'lı (SSK) olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/a (SSK) kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 4/A ve 4/B'li olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/a kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, 4/c'li sigortalı sayılmaktadır. Hesaplama aracımızla SSK emeklilik sorgulama işlemi kolayca yapılabilmektedir.

SGK emeklilik işlemlerinde 1 yıl kaç gün olarak sayılır?

Normalde bir yıl 365 gün olduğu halde, uygulamada her ay 30 tam gün olarak dikkate alındığından, 1 yıl da 360 gün olarak dikkate alınır.

Emeklilik yaşı nasıl belirlenir?

Şartlar, ülkeden ülkeye değişiklikler gösterir. Birçok ülkede kadınlar er­keklere göre daha erken yaşta emekli olurlar. 1986'da İngiltere, Avustralya, Belçika ve Yunanistan'da emeklilik yaşı kadınlar için 55, erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Türkiye'de ise yaş devlet tarafından farklı statülere ve farklı koşullara göre kanunla belirlenmektedir. 8 Eylül 1999 tarihine kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında aylığa bağlanabiliyorlardı. O tarihten sonra koşullar ağırlaştırıldıkça, yaş ve prim ödeme gün sayısı da yükseltildi. Kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 1 Ocak 2048 tarihi itibariyle 65 olarak uygulanacak. Değişik durumlar için farklı şartlar bulunduğundan durumunuza özel olan şartları yukarıdaki hesaplama aracı yardımıyla tespit edebilirsiniz.