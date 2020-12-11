Nazım Hikmet Ran şiirleri ve eserleri nelerdir? Nazım Hikmet Ran kimdir, nereli? Nazım Hikmet hayatı ve biyografisi!

Dünyaca ünlü yazar ve şairlerimizden birisi Nazım Hikmet Ran'dır. Nazım Hikmet'in onlarca şiiri vardır. Peki Nazım Hikmet Ran'ın en güzel şiirleri ve eserleri nelerdir? Nazım Hikmet Ran kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Nazım Hikmet Ran'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler sizlerle...

Nazım Hikmet'in birçok şiiri günümüzde Türkücü ve şarkıcılar tarafından bestelenmiş ve söylenmiştir. Peki Nazım Hikmet Ran'ın tüm şiirleri nelerdir, şiirlerinde konusu nedir, ne anlatmaktadır?

NAZIM HİKMET RAN KİMDİR?

Nâzım Hikmet Ran (d. 15 Ocak 1902; Selanik, Osmanlı İmparatorluğu - ö. 3 Haziran 1963; Moskova, SSCB), Türk şair ve yazar. "Romantik komünist" ve "romantik devrimci" olarak tanımlanır. Siyasi düşünceleri yüzünden defalarca tutuklanmış ve yetişkin yaşamının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirmiştir. Şiirleri elliden fazla dile çevrilmiş ve eserleri birçok ödül almıştır.

Yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er adlarını da kullanmıştır. İt Ürür Kervan Yürür kitabı Orhan Selim imzasıyla çıkmıştır. Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerindendir. Uluslararası bir üne ulaşmıştır ve dünyada 20. yüzyılın en gözde şairleri arasında gösterilmektedir.

Şiirleri yasaklanan ve yaşamı boyunca yazdıkları yüzünden 11 ayrı davadan yargılanan Nazım Hikmet, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın süre yattı. 1951 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı; ölümünden 46 yıl sonra, 5 Ocak 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile bu işlem iptal edildi. Mezarı Moskova'da bulunmaktadır.

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NAZIM HİKMET RAN ŞİİRLERİ

"BENCE ŞİMDİ SEN DE HERKES GİBİSİN" ŞİİRİ

Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor

Onlardan kalbime sevda geçmiyor

Ben yordum ruhumu biraz da sen yor

Çünkü bence şimdi h

..........

"BEN SENDEN ÖNCE ÖLMEK İSTERİM" ŞİİRİ

Ben

senden önce ölmek isterim.

Gidenin arkasından gelen

gideni bulacak mı zannediyorsun?

Ben zannetmiyorum bunu.

İyisi mi, beni yaktırırsın,

odanda ocağın üstüne korsun

içinde bir kavanozun.

Kavanoz camdan olsun,

şeffaf, beyaz camdan olsun

ki içinde beni görebilesin...

Fedakârlığımı anlıyorsun:

vazgeçtim toprak olmaktan,

vazgeçtim çiçek olmaktan

senin yanında kalabilme

..........

"ANLAYAMADILAR" ŞİİRİ

Biz ince bel, ela göz, sütun bacak için sevmedik güzelim

Gümbür gümbür b

..........

"SENİ DÜŞÜNMEK" ŞİİRİ

Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey.

Dünyanın en güzel sesind

..........

"SEVİYORUM SENİ" ŞİİRİ

Seviyorum seni

ekmeği tuza banıp yer gibi

Geceleyin ateşler içinde uyanarak

ağzımı dayayıp musluğa su içer gib

..........

"AĞLAMAK MESELESİ" ŞİİRİ

Nasıl etmeli de ağlayabilmeli

farkına bile varmadan?

Nasıl etmeli de ağlayabilmeli

ayıp

.........

"MAVİ GÖZLÜ DEV" ŞİİRİ

O mavi gözlü bir devdi.

Minnacık bir kadın sevdi.

Kadının hayali minnacık bir evdi,

bahçesinde ebruliii

hanımeli

açan bir ev.

Bir dev gibi seviyordu dev.

Ve elleri öyle büyük işler için

hazı

..........

"YİNE SANA DAİR" ŞİİRİ

Sende; ben, kutba giden bir geminin sergüzeştini,

Sende; ben, kumarbaz macerasını keşiflerin,

Sende uzaklığ

..........

"CEVİZ AĞACI" ŞİİRİ

Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz,

ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda,

budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz.

Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.

Ben bir ceviz ağacı

..........

"KARLI KAYIN ORMANINDA" ŞİİRİ

Karlı kayın ormanında

yürüyorum geceleyin.

Efkârlıyım, efkârlıyım,

elini ver, nerde elin?

Ayışığı renginde kar,

keçe çizmelerim ağır.

İçimde çalınan ıslık

beni nereye çağırır?

Memleket mi, yıldızlar mı,

gençliğim mi daha uzak?

Kayınların arasında

bir pencere, sarı sıcak.

Ben ordan geçerken biri:

'Amca, dese, gir içeri.'

Girip yerden selâmlasam

hane içindekileri.

Esk

..........

NAZIM HİKMET RAN ŞİİRLERİ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

NAZIM HİKMET RAN ESERLERİ

Şiirleri:

Dağların Havası (Osmanlıca baskı, 1925)

835 Satır (1929)

Jokond ile Sİ-YA-U (1929)

Varan 3 (1930)

1 + 1 = 1 (1930)

Sesini Kaybeden Şehir (1931)

Benerci Kendini Niçin Öldürdü? (1932)

Gece Gelen Telgraf (1932)

Portreler (1935)

Taranta Babu'ya Mektuplar (1935)

Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı (1936)

Şeyh Bedreddin Destanına Zeyl (1936)

Kuvayi Milliye (1968)

Saat 21-22 Şiirleri (1965)

Dört Hapishaneden (1966)

Rubailer (1966)

Yatar Bursa Kalesinde (1929-1951)

Memleketimden İnsan Manzaraları (1966-1967)

Yeni Şiirler (1951-1959)

Son Şiirleri (1959-1963)

Oyunları:

Kafatası (1932)

Bir Ölü Evi (1932)

Unutulan Adam (1935)

Fatma, Ali ve Diğerleri (1952)

İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu? (1954)

Ferhad ile Şirin (1965)

Sabahat (1965)

İnek (1965)

Yolcu (1965)

Enayi (1965)

İstasyon (1965)

Ocak Başında (1966)

Bu Bir Rüyadır (1966)

İnsanlık Ölmedi Ya (1967)

Allah Rahatlık Versin (1967)

Evler Yıkılınca (1967)

Yusuf ile Menofis (1967)

Demokles'in Kılıcı (1974)

Tartüf-59 (1990)

Kadınların İsyanı (1990)

Yalancı Tanık (1990)

Kör Padişah (1990)

Her Şeye Rağmen (1990)

Romanları:

Kan Konuşmaz (1965)

Yeşil Elmalar (yedi yazardan derleme) (1965)

Yaşamak Hakkı (1966)

Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim (1967)

Öteki Defterler

Orası

Zeytin ve Üzüm Adası

Öyküleri:

Orman Cücelerinin Sergüzeşti (1932)

Sevdalı Bulut (1968)