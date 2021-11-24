Nazili Meslek Yüksek Okulu bahçesinde kafatası ve kemik parçaları bulundu

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, eski Sümerbank Basma Fabrikası içerisindeki Nazilli Meslek Yüksek Okulu bahçesinde patlayan su borusunu tamir eden işçiler, insana ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları buldu.

Eski Sümerbank Basma Fabrikası'nın bulunduğu ve içerisinde Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksek Okulu'nun aktif olarak hizmet verdiği kampüsün içerisinde, bugün, içme suyu şebekesi borusu patladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Daire Başkanlığı (ASKİ) ekipleri, patlağı tamir etmek için çalışma başlattı. Yapılan kazı çalışmasında insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası ve kemik parçaları bulundu. Ekipler, polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kafatası ve diğer kemik parçaları tek tek toplanıp, muhafaza altına alındı. Kazı bölgesi ise polis ekiplerince güvenlik şeridi ile kapatıldı. Kemikler ve kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.