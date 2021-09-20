Nazan Şoray: Eğer ağlayacaksam orada bir omuz olmalı

? Ablanızda da sizde de... Nereden bu kaşın-gözün temeli: Annenizin Selanik genleri mi, babanızın Çerkes kökenleri mi?

Babamızın Çerkes genleri.

? Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

Fakir ve güzel doğmak.

? Eyüpsultan'daki memur ailesi... Kız kardeşlerden büyük olmak mı, küçük olmak mı daha avantajlıydı?

Küçük olmak her zaman avantajlı. Ben de onu kullanabildiğim kadar kullandım tabii.

? Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi, babanız mı etkilidir?

Annem.

? 5 Ocak, Oğlak kadını... Nesi daha zor: Dışarıdan mesafeli görünmek mi, ilişkilerde güvensizlik mi?

Kabul, dışarıdan biraz mesafeli görünebilirim lakin sıcacık bir kadınım. İş ilişkiye gelince başka bir Nazan Şoray çıkar karşına.

? 30 filmin ardından sonra müziğe geçtiniz. Sizce sizi ilk kez tanıyacak biri sahnedeki mi, ekrandaki halinizi mi görmeli?

Bilemedim ki şimdi... Kariyerimde sinema ilk adımdı. Ama içimde hep bir müzik aşkı da vardı. Matineden sonra konsere gelse?

? Müzik kariyerinizde hangisi daha önemli adım: İlk çıkışınızı yaptığınız Selami Şahin şarkısı "Sana Merhaba Dedim" mi, Barış Manço şarkısı "Hal Hal" mı?

Selami Şahin'in "Sana Merhaba Dedim" şarkısı hayatımdaki ilk hit'im. O yüzden heyecanı, yeri ayrı tabii. Ama "Hal Hal" kariyer yolculuğumu perçinleyen şarkıdır.

? Ara verdiğiniz müziğe döndünüz, en son "Adrese Teslim" teklisi geldi. Neden "adrese teslim"? Elde kalmış mektuplar mı var, nokta atışı yeni bir mesaj mı?

Adrese teslim bir mesaj var. (Gülüyor)

ÖNCE UNUT SONRA AFFET

? Mantık mı, içgüdü mü?

Mümkün mertebe "mantıklı olanı tercih" diyelim buna... (Gülüyor)

? Zorla güzellik olur mu, olmaz mı?

Zorla ne güzellik olur ne de başka bir şey.

? Affetmek mi, unutmak mı?

Bir kere önce unutmak. Sonra zamanı gelince de affetmek...

? Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?

Baktığı fark edildiğinde göz kaçıran biri, her zaman daha heyecan verir.

? Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?

Şimdi düşünüyorum da... (Gülüyor) Evet, beyaz yalan bazen tolere edilebilir!

? Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

Baharın hastasıyım. Bence daha romantik.

? Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

Aslında hiç ağlamamak ve ağlatmamak... Ama eğer ağlayacaksam da orada bir omuz olmalı.

? Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere aşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

Kimseye aşık olmamak daha korkunç bence. Ne o öyle?

? Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

Bak, nefret de bir tepkidir! Kayıtsız kalmayı tercih ederim.

? Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?

Ne münasebet! Asla çantada keklik olmam.

GÜNDELİK HALLER

Yıldız'la ev arkadaşı olmak isterdim

? Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

İyi bir roman tabii ki.

? Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?

Uykusuz kalırım.

? Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?

Öyle dururum. Kasılır kalırım. Uyanmasını beklerim hiç kımıldamadan.

? Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

Bence hepsi bir arada "ev hali" demek. Biraz o var; biraz şu, biraz da şundan...

? Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

Karşımdaki üzülmesin diye vakit kazanıp kim olduğunu anlamaya çalışırım.

? Hangisiyle ev arkadaşı olmak daha şamatalı olurdu: Çatlak Şanzel mi, Yıldız Tilbe mi?

Yıldız'la ev arkadaşı olmak isterdim. (Gülüyor)

POPÜLER ŞEYLER

Nazım hem memleket sevdalısı hem de aşk adamı

? Cem Karaca mı, Barış Manço mu?

Barış Manço.

? Nazım Hikmet mi, Orhan Veli mi?

Nazım Hikmet. Hem bir memleket sevdalısı hem de aşk adamı.

? Lorel mi, Hardy mi?

Ne bileyim, Lorel bana hep daha sempatik geliyor.

? Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?

Ediz Hun.

? Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?

Kıvanç.

? Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?

İkisine de bayılıyorum.

? Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?

Külkedisi.

? Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?

Kesinlikle Brigitte Bardot.

? Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

İkisine de böğüre böğüre gülüyorum. Asla ayıramam.

? Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

Ajda bence.

HAYAT BİLGİSİ

Güzel, dingin bir sofrada geveze hiç çekilmez

? 25 yaşınıza dönmek mi, Dolmabahçe Sarayı mı?

25 yaşında sarayı da alsam... Öyle olmuyor mu?

? Para saadet getirir mi, getirmez mi?

Saadet getirir mi bilemem ama parasız da saadet olmaz.

? Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?

Güzel, dingin bir sofrada geveze hiç çekilmez. Öbürünün zararı kendine.

? Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?

Yılandan.

? İstanbul'un... Kokuları mı, sesleri mi?

İstanbul'un sesleri.

? Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?

İkisinin de ayrı lezzeti var.

? O zaman şöyle sorayım: Hangisinin manzarası daha güzel: Anadolu Yakası'ndan Avrupa'nın mı, Avrupa'dan karşının mı?

Avrupa'dan Anadolu'ya bakmak daha keyifli tabii.

? En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?

E kendi teknem.

? Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

Geleceğe gitmek isterdim ama öyle bir mucize olabilseydi geçmişe dönüp Atatürk ile de tanışmak isterdim.

? İmkan olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?

Her ne kadar müzikle uğraşsam da bütün sporları yapabilmeyi tercih ederim.

? Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

Şu kadarını söyleyeyim: Ben kendi hatırım için hiç kimseden, hiçbir şey istemem.

KÜÇÜK KEYİFLER

Sosyalleşmek için Instagram'ı daha aktif kullanıyorum

? ABD Cleveland'da 1 milyon dolarlık bir göl evi aldınız. Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

Evet ya, göl... Beni hep dinlendirmiştir.

? Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

Rakı-balık-Ayvalık.

? Kedi mi, köpek mi?

İkisi de.

? O zaman şöyle sorayım: Kurt mu, Doberman mı?

Haa, kurt.

? Tekir mi, sarman mı?

Tekir.

? Twitter mı, Instagram mı?

Twitter ama sosyalleşmek için nedense Instagram'ı daha aktif kullanıyorum.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

? Bodrum mu, Çeşme mi?

Bodrum.

? Gündoğumu mu, günbatımı mı?

Günbatımı.

? Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

Kırmızı.

? Gurmelerden... Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?

Yaşin.

? Tavla mı, satranç mı?

Satranç.

? Mangal partisinde köfteleri beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

Köpeğe.

? Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

İskender.

Hürriyet - Magazin Haberleri