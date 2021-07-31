Naz Aydemir Akyol kimdir? Naz Aydemir Akyol kaç yaşında, aslen nerelidir? Naz Aydemir Akyol evli mi? Naz Aydemir Akyol hangi mevkiide oynuyor?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Voleybol takımı pasör oyuncusu Naz Aydemir Akyol, en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Naz Aydemir Akyol kimdir? Naz Aydemir Akyol kaç yaşında, aslen nerelidir? Naz Aydemir Akyol evli mi? Naz Aydemir Akyol hangi mevkiide oynuyor?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları, B Grubu 4. maçında Arjantin'i 3-0 ile geçerek Çeyrek Final mücadelerine katılmaya hak kazandı. Galibiyet sonrası vatandaşlar tarafından oyuncuların hayatları merak edilmekte. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda pasör olarak görev alan Naz Aydemir Akyol internette en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Naz Aydemir Akyol ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz .

NAZ AYDEMİR AKYOL KİMDİR?

Naz Aydemir Akyol 14 Ağustos 1990 yılında, İstanbul'da doğan, Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Annesi ve babası eski voleybolcu Alev Aydemir ve Ali Aydemir'dir. Ayrıca, Türk kökenli Alman millî futbolcu İlkay Gündoğan ile kuzendir. 2011 yılı itibarıyla Red Bull firmasının Türkiye'de sponsorluk yaptığı 7 sporcudan biridir. Naz Aydemir 2010-11 akademik yılı bahar döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. 2013 yılında millî basketbolcu Cenk Akyol ile hayatını birleştirmiştir. Ve bu sene Montrö masters volley turnuvasında en iyi pasör seçilmiştir. Pamir adında bir oğlu vardır.

Naz Aydemir Akyol pasör olarak görev almaktadır. Okul takımları ve kulüp altyapısında dikkat çekmiş ve 15 yaşında kulübünün A Takımına yükselmiştir. 2005-06 sezonunda kulübünün A takımıyla şampiyonluk yaşayarak bunu başaran en genç pasör olmuştur. 2005-06 sezonunda oynadığı dört takımla Türkiye şampiyonluğu yaşamıştır. Kulübünün A takımı ile 2006-07 sezonunu da şampiyonlukla noktalamıştır. Kulübüyle 2007-08'de 3. şampiyonluğunu yaşamıştır.

3 Haziran 2009 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. 2009-10 sezonunda takımıyla birlikte Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarının yanı sıra CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi ikinciliğini elde etmiş, ayrıca 2009-10 Türkiye Ligi final serisinde 'En İyi Pasör' ödülünün sahibi olmuştur.

Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda, Türkiye Ligi ve Süper Kupa şampiyonluklarının yanı sıra FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu ve CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülüğünü elde etmiş, ayrıca 2010-11 Türkiye Ligi final serisinde 'En İyi Pasör' ödülüne bir kez daha layık görülmüştür.

2012 yılında VakıfBank SK'ya trasfer olmuştur. VakıfBank SK ile 2012-13 sezonunda Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluklarını kazanarak, sezonu 5 kupa ile noktalayarak tarihi bir sezona imza atmışlardır. 2019 senesinde tekrar Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

Millî takım

A, Genç ve Yıldız millî takımlarında da yer alan Naz Aydemir, 2007 Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Yıldız Millî Voleybol takımının kaptanlığını yapmıştır. genç millî takımla, 2008 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda 4'lüğe ulaşmış, aynı zamanda şampiyonanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilmiştir.

Pekin'de yapılan olan 2008 olimpiyatlarının, Ankara'da yapılan ön elemelerinde ilk defa A Millî kampına davet edilmiştir. Almanya'nın Halle kentinde yapılan elemelerde ise en iyi çıkış yapan oyuncular arasında gösterilmiştir. FIVB Dünya Grand Prix 6'lığı ile büyük başarıya imza atan A millî takımımızda görev almıştır.

2010 yılı millî takımlar döneminde CEV Avrupa Ligi'nde 3.lük ve FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dünya 6.lığı derecelerini elde eden Türk millî takımında yer almıştır. 2011 yılı millî takımlar döneminde Türk millî takımıyla birlikte CEV Avrupa Ligi 2.liğini elde etmiştir.

Millî takımın tarihinde ilk kez katıldığı ve 9 olarak noktaladıkları 2012 Londra Olimpiyatları kadrosunda yer almıştır.

Başarıları

Okul

Okullar Türkiye Şampiyonası (Bahçeşehir Koleji ve Özel Yüzyıl Işıl Lisesi)

Şampiyon (3): 2003, 2004, 2006

Kulüp

Bükreş'te düzenlenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi Final Four karşılaşmalarında yer alarak, üst üste 10. kez Final Four deneyimi yaşamış, bu alanda henüz 28 yaşında iken bir rekora sahip olmuştur. Millî voleybolcu, aynı zamanda bu kupanın tarihinde Final Four'da en fazla oynayan oyuncudur.

Eczacıbaşı

Küçük Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası

Şampiyon (2): 2002, 2004

İkinci (1): 2003

Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası

Şampiyon (4): 2003, 2004, 2005, 2006

Genç Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası

Şampiyon (1): 2006

İkinci (2): 2003, 2004

Üçüncü (1): 2005

Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi

Şampiyon (3): 2006, 2007, 2008

2003 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası En İyi Pasör

Fenerbahçe

Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi

Şampiyon (2): 2010, 2011

Türkiye Kupası

Şampiyon (1): 2010

Süper Kupa

Şampiyon (2): 2010, 2011

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi

Şampiyon (1): 2012

İkinci (1): 2010

Üçüncü (1): 2011

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Şampiyon (1): 2010

2010 Türkiye Ligi Final Serisi En İyi Pasör Ödülü

2011 Türkiye Ligi Final Serisi En İyi Pasör Ödülü

VakıfBank

Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi

Şampiyon (3): 2013, 2014, 2016,2018

Türkiye Kupası

Şampiyon (1): 2013,2018

Süper Kupa

Şampiyon (1): 2013,2018

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi

Şampiyon (2): 2012,2013, 2017,2018

İkinci (2): 2016,2010,2014

Üçüncü (2): 2011

Dördüncü (1): 2009

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Şampiyon (3): 2010, 2013, 2017

2014 Avrupa Şampiyonlar Ligi - Fair Play Ödülü

Millî takım