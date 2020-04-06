Müzik Cumhuriyetine Doğmuş Bir İsim: Umur Sungurlu Müzik sektöründe 44 yıllık bir firmanın 3.kuşak temsilcisi Umur Sungurlu; Zuhal Müzik Pazarlama Direktörü ve 3.kuşak marka temsilcisi olarak dedesinin açmış olduğu bu yolda emin adımlarla ilerliyor.

Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan ve yaklaşık 6 yıldır bu sektörde görev yapan Sungurlu, "Türkiye'de sanat ve müziği ileri taşımaya çalışan Zuhal Müzik'in bir parçası olmak umut dolu, keyifli ve gurur verici!" diyor. Gelin Zuhal Müzik'i, sektörü ve sosyal sorumluluk projelerini kendisinden dinleyelim…

Röportaj: Bengü Arslan

Zuhal Müzik'i diğerlerinden farklı kılan başlıca özellikler nelerdir?

Zuhal Müzik yönetimi ve tüm Zuhal çalışanları içindeki müzik tutkusunu, profesyonel iş hayatı ile birlikte sürdürebilmektedir. Bundan dolayı hayal kurmayı, müzik ve müzisyen çerçevesinde düşünmeyi hala sürdürüyoruz. Hayallerimizi finansal denklemlerle ve profesyonel iş hayatının gerekililikleri ile örtüştürebiliyoruz ki, bu çok önemli ve bizi herkesten farklı kılan bir durum. Bir de aile şirketi olmanın avantajını da gözardı etmemek gerek, herkesin kendi işi olduğu için hepimiz işimize tutkuyla sarılmış durumdayız. Kan bağına sahip aile bireylerin dışında da tüm personelimizde ailemizin bir ferdi ve bir çoğu ile uzun yıllardır yollarımız kesişiyor. Bu da hepimiz için büyük bir motivasyon…

Farklı bir bakış açısıyla AVM içinde çok özel bir konsept mağaza yaptınız. Bu fikir nasıl oluştu?

Gitmek istediğimiz, içinde zaman geçirmek istediğimiz mağazayı tasarlamaya çalıştık. Bizimle beraber herkesin keyifli zaman geçirebileceği, yeni hobiler edinebileceği, yeni insanlar ile sosyalleşebileceği bir yaşam alanı oluşturmak istedik. Özellikle yaşam alanı diyorum, çünkü burası mağazadan çok yaşayan bir yer… Her köşesinde farklı bir etkinlik veya deneyimleyebileceğiniz bir sürprizle karşılaşıyorsunuz ve bir bakmışsınız ki içeride saatlerinizi geçirmişsiniz… 'Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir deneyime hazır mısın?' mottosuyla çıkmış olduğumuz bu yolculukta, müzik enstrümanları dışında müzikle örtüşen farklı kültür ve sektörleri tek çatı altında toplamak istedik ve ortaya 2600 metrekarelik kocaman bir dünya çıktı… Enstrümanlar, kayıt prova stüdyoları, etkinlik sahnesi, müzik eğitimi sunan Zuhal Akademi, harika lezzetleri ve etkinlikleri ile Tamirane, dijital platformlarda tasarım ürünleriyle çığır açan Hipicon, uçsuz bucaksız kitap seçkisine sahip Kırmızı Kedi Kitabevi,usta ellere sahip dövme sanatçılarından oluşan ekibiyle Negatif Tattoo, evcil hayvanlar içi rengarenk tasarımlara sahip ZeeDog, çocukların yaratıcılarını geliştirmek üzere var olan Imagineer Kids, kaykaylar, motorsikletler ve daha sayamadığım çok daha fazla şey hepsi bu dünyanın bir parçası….

İstanbul Marketing Awards kapsamında iki ayrı dalda ödül aldınız. Neydi bu ödüller?

Pazarlama dünyasının profesyonellerinden oluşan ve İstanbul Marketing Awards kapsamında bir araya gelen jüri tarafından layık görüldüğümüz ödüller, bizim için oldukça önemli! İstanbul Akasya AVM'de bulunan Zuhal Konsept Akasya mağazamızla beraber 'Yeni Satış Noktası Geliştirme' ödülü ve yarışma kapsamında var olan tüm marka projelerinden en yüksek puanı alarak 1.lik ödülü olan 'Stars' ödülüne sahip olduk. Ödül töreni genelinde bulunan birçok global marka temsilcisi ile ajanssız bir şekilde aynı masaya oturup, farklı bir dille oluşturduğumuz bu proje ile ön plana çıkmak bizim için oldukça gurur verici olmakla beraber bir şeyleri doğru yaptığımızın sembolü…

Sosyal sorumluluk projelerine yaklaşımınız nasıl?

Müzik bizim için insanları birleştiren, insanların kendilerini ifade edebilmelerini sağlayan, çevremizi ve ülkemizi daha ileriye götürebilecek evrensel bir dil. Sanat ve müziğin iyileştiri gücünden dolayı bizim misyonumuzda müzik aletleri herkes için daha ulaşılabilir hale getirmek. Bu bağlamda her sene işlerimizde ilerledikçe daha fazla kişiyi müzikle tanıştırmak için sosyal sorumluluk projelerimizi arttırıyoruz… Son zamanlarda neler yaptınız diye sorarsanız; Akıllı Baykuş, Gülsin Onay ve Ataşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapmış olduğumuz 'Genç Müzisyenlere Müzik Odaları Kuruluyor' projesi kapsamında riskli bölgede bulunan bir devlet okuluna müzik odası yaparak, öğrencilerin hayallerine kavuşturduk. Hala devam etmekte olan bir diğer proje ise; tüm geliri kanser tedavisi gören çocuklara umut olmak üzere Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlanan 'Bi Notaya da Sen Bas!' projesi kapsamında ritim atölyeleri düzenliyoruz.

Zuhal Müzik olarak yaptığınız sponsorluklar var mı?

O kadar çok sponsorluk talebi geliyor ki artık değerlendirmeye yetişemiyoruz diyebilirim. Amacına, içeriğine ve sonucuna inandığımız projelerin bir çoğuna sponsor oluyoruz. Mesela senelerdir istikrarlı bir şekilde devam eden ve Aya İrini Kilisesinde gerçekleşen İstanbul Night Flight Konser Serisinin sahne sponsoruyuz. Bu bazen bir konser, festival, müzikal, tiyatro, yarışma veya Youtube projesi de olabiliyor. Çünkü müzik hayatımızın heryerinde ve sen müziği değiştirirsen, dünya da değişir…

Müzik enstrümanı mağazası olarak ürün seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Her şeyden önce bir müzik aleti çalınabilir olmalıdır. Bir müzik aleti doğru kondisyonlara sahip değil ise, en yetenekli kişiler bile o enstrümanı çalamaz, daha doğrusu enstrüman kendini çaldırmaz. Maalesef bir çok kez ilk defa müzik aleti alırken yanlış enstrüman seçimi yapmış, düşük kalitede ya da doğru kondisyonlarına sahip olmayan bir müzik aleti ile müziğe başlamaya çalışan ama daha sonra çalamayıp, benim yeteneğim yok ya da bu iş çok zormuş ben beceremedim diyerek, müzik aleti çalmaktan vazgeçen insanlar görüyoruz. Halbuki bir müzik enstrümanı öğrenebilecek iken, hatta belki de ünlü bir müzisyen olacakken, bu hayalinden vaz geçenler oluyor. Bir enstrümanın teknik özelliklerinden bile önce, ilk dikkat ettiğimiz şey; o enstrümanın çalınabilir ilkesi. Bu konuda çok hassasız! Daha sonrasında ise; bizce 2. önemli husus o enstrümanı çalacak kişinin enstrümanı beğenerek, gönlüne göre renkte ve özellikte alabileceği seçeneklerin bulunmasıdır. Bu durumda çok önemli çünkü müzik duygulara dayanır ve tutku ister. Eğer bir ürünü beğenerek alırsanız, onunla daha fazla pratik yapmak isterseniz. Sizi heyecanlandıracak bir enstrüman seçimi yapmak, çalmanın yarısını başarmak demek…

Online ticarette de öncü bir firma olarak başka platformlara ürün veriyor musunuz?

Açıkcası marka içerisinde kendimizi en acımasızca eleştirdiğimiz konu online ticaret. Kendimizi bu konuda eksik hissediyorduk ve 2020 yılı içerisinde e-ticarete daha fazla önem vererek, bu tarafa daha çok yatırım yapma kararı aldık. İstanbul Akasya AVM ve Adana 01 Burada'ki yeni konsept mağazalarımız perakende sektörü için ne kadar ilgi çekici ve devrimsel ise, online ticaret tarafında da bu devrimi yapacak, Zuhal'in yenilikçi tavrını ileri taşıyacak projelerimiz yola çıkmak için hazırlanıyor. Şuan için Türkiye genelinde Zuhal'e ait 10 farklı mağaza, e-ticaret platformumuz www.zuhalmuzik.com ve 240 farklı satış noktasında bulunmaktayız.