Mutfakta ihracatta rekor beklenti

09.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:27

Mutfak sektörü, 2020 yılı için ihracat hedefini 3.3 milyar dolar olarak belirledi.



Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği'nin (EVSİD) düzenlediği ve tüm dünyadan alıcıları Türk mutfak sektörü ile buluşturduğu Invitation Only etkinliğine bu sene rekor bir katılım gerçekleşecek. Etkinliğe, 50 farklı ülkeden 81 alıcı firma katılacak.



EVSİD Başkanı Burak Önder, Invitation Only'de tüm dünyadan alıcılarla Türk mutfak sektörünü İstanbul'da buluşturacaklarını belirterek, "2018 yılındaki organizasyonumuz çok başarılı geçmiş ve birçok firmamız farklı ülkelere ihracata başlamıştı. Bu başarı ağızdan ağıza yayıldı ve böylece Türk katılımcı sayımız 2018'e göre yüzde 50 artarak 58'e ulaştı. Salonumuzun kapasitesini doldurduğumuz için maalesef artık yeni başvuru da alamıyoruz. Diğer taraftan 50 farklı ülkeden 81 alıcı firma iş görüşmelerine katılmak için kayıt yaptırdı. Bu rakamlar ülkemizde düzenlenen fuarlarda bile görmediğimiz çeşitlilikte alıcıların etkinliğimize katılacağını gösteriyor" dedi.



Ticaret Bakanlığının desteklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Önder, "Sektörümüzün ihracatının gelişimi için Invitation Only projemizi çok önemsiyor ve 2020 yılında daha da büyütebilmek için Ticaret Bakanlığımız ile görüşmelerde bulunmayı planlıyoruz. Bu konuda Ticaret Bakanlığımızın çok yerinde destekleri mevcut ancak bir şekilde bugüne kadar sektörümüz bu desteklerden yeterince faydalanamamış" ifadelerini kullandı.



Kuruldukları günden bugüne oldukça fazla ülkede B2B iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini ve zaman içerisinde büyük tecrübe kazandıklarını anlatan Önder, şöyle devam etti:



"Geçtiğimiz yıl Kolombiya'da gerçekleştirdiğimiz proje Ticaret Bakanlığımız tarafından en iyi uygulama örnekleri arasına seçildi. Tüm bunlar bizim gibi genç bir dernek için çok anlamlı ancak biz sürekli kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. 2020 yılında Invitation Only etkinliğini Avrupa, Latin Amerika ve Asya'ya taşımayı planlıyoruz. Ayrıca Güney Kore, Kanada, Kenya ve ABD pazarına yönelik de faaliyetler kurguladık. Invitation Only konsepti ile hedef ülkelerden ziyade hedef bölgeler olarak faaliyetlerimizi planlamaya başladık. Örneğin Avrupa pazarı için Polonya merkezli bir çalışma ile sadece Polonya değil çevre 15 ülkeden alıcıları tek bir noktada toplamayı düşünüyoruz. Benzer uygulamayı Latin Amerika ve Asya'da da gerçekleştirmeyi planlıyoruz.



ABD ve İngiltere gibi uzun vadeli stratejilere ihtiyaç duyduğumuz pazarlar için farklı düşüncelerimiz var. Bu pazarlar için sadece bir defalık organizasyonlardan ziyade fuar katılımları, alım heyetleri, iş görüşmeleri gibi farklı aktiviteleri ortak bir platformda gerçekleştirecek bir yapı üzerinde çalışıyoruz".



2020 hedefi 3.3 milyar dolar



Sektörün ihracat rakamları ile ilgili olarak da bilgi veren Önder, 2019'un bir toparlanma yılı olduğunu ve 2018 yılında 2.5 milyar dolar olan ihracatın 2019 sonu itibarıyla yüzde 15 artışla 2.9 milyar dolara çıkacağını söyledi. Önder, 2020 yılı için ihracat hedefini de 3.3 milyar dolar olarak belirlediklerini kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA