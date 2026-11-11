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Boşanmak için servet harcamış! Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates'in ada sırrı

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Boşanmak için servet harcamış! Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates'in ada sırrı
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Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile 27 yıllık evliliğini 2021'de sonlandıran Melinda French Gates'in boşanma sürecinde yaptığı dudak uçuklatan harcama yeniden dikkat çekiyor. Melinda Gates'in, çocuklarıyla birlikte gözlerden uzak kalabilmek için Karayipler'de geceliği 132 bin dolar olan özel bir adayı kiraladığı ortaya çıktı.

Dünyanın en zengin çiftlerinden biri olarak gösterilen Bill Gates ve Melinda French Gates'in 2021 yılında sona eren evliliğinin perde arkasında dikkat çekici bir ayrıntı bulunuyor. Melinda Gates'in, boşanma sürecinde çocuklarını basının yoğun ilgisinden korumak amacıyla Karayipler'deki lüks bir adayı kiraladığı öğrenilmişti.

GECELİĞİ 132 BİN DOLAR OLAN ADAYI KİRALADI

Melinda Gates, Grenada'daki Calivigny Adası'nı geceliği 132 bin dolara kiraladı. Tamamı özel kullanıma ayrılan adada ailesiyle birlikte vakit geçirmeyi planlayan Gates'in, boşanma açıklamasının ardından oluşacak medya ilgisinden uzaklaşmak istediği belirtildi.

BILL GATES'İ ADAYA DAVET ETMEDİ

Melinda Gates'in adaya üç çocuğu Jennifer, Rory ve Phoebe ile çocuklarının partnerlerini davet ettiği, ancak eski eşi Bill Gates'i davet etmediği öne sürüldü. Haberde, aile üyelerinin boşanma kararından önceden haberdar olduğu ve ayrılık sürecinin gergin geçtiği iddia edildi.

27 YILLIK EVLİLİK SONA ERMİŞTİ

1994 yılında evlenen Bill Gates ve Melinda French Gates, Mayıs 2021'de boşanma kararı aldıklarını kamuoyuna duyurdu. Çiftin boşanması aynı yılın ağustos ayında kesinleşti. Melinda Gates, ilerleyen yıllarda yaptığı açıklamalarda ayrılık sürecinin kendisi için oldukça zor geçtiğini anlattı.

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