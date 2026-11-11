6 kıta 102 ülkeden liderler Antalya’da

Dünyanın en büyük zirvesinin gerçekleştirildiği Antalya'da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde COP31 Liderler Zirvesi düzenlenecek. Zirveye BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra 95 ülkeden 102 lider katılacak. Açılış programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra BM Genel Sekreteri Guterres ve COP31 Başkanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum birer konuşma yapacak. Programda Anadolu Ateşi Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunlarını tek bir koreografide sergileyecek. Türkiye'nin baştan bu yana söylediği "UYGULAMA COP'U" mesajı dünyaya etkili bir filmle anlatılacak. Zirvenin şarkısı "Let's COP" da liderlerin beğenisine sunulacak.

Türkiye ilk kez, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapıyor. 9-20 Kasım arasında Antalya'daki COP31 Alanı'nda düzenlenecek zirve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiriyor. COP31'in en önemli etkinliği olan COP31 Liderler Zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde Antalya'daki COP31 Alanı'nın Mavi Bölgesindeki en büyük genel kurul salonu olan Anadolu'da gerçekleştirilecek. Zirveye 6 kıta 95 ülkeden 102 liderin katılımı bekleniyor. Saat 12.00'de başlaması beklenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un yanı sıra BM Genel Sekreteri Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albenese, Brezilya Devlet Başkanı ve COP30 Başkanı Lula da Silva birer konuşma gerçekleştirecek.

Anadolu Ateşi ve Sıfır Atık sahnede

Programda Türkiye'nin COP31 için hazırladığı videolar ve özel klipler izletilecek. Anadolu Ateşi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin halk oyunlarını tek bir koreografide birleştiren bir gösteri sunacak. Gösteri, Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini "birlik içinde çokluk" mesajıyla dünya liderlerine tanıtacak. Gösteri, ev sahibi Antalya'nın bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nin Teke yöresi oyunlarıyla açılıp tüm bölgelerin halayda buluşmasıyla kapanacak. Gösteri, Liderler Zirvesi'nin ilk gününün teması olan Sıfır Atık'ı anlatacak Seremonide COP31'in resmi şarkısı "Let's Cop" dinletilecek.

Hangi ülkeler lider düzeyinde katılıyor?

COP31'e, lider düzeyinde, Avusturya, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu'dan katılım olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı