Mustafa Sandal yüzüğü taktı, evliliğe ilk adımı attı! İşte ilk fotoğraflar - Haberler
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Mustafa Sandal yüzüğü taktı, evliliğe ilk adımı attı! İşte ilk fotoğraflar

Haberler.com, Servet Uzun - Magazin
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Şarkıcı Mustafa Sandal, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiçeği burnunda çift, akşam saatlerinde aile arasında sade bir törenle nişanlandı. Ancak Mustafa Sandal'ın giydiği kıyafet sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile dünyaevine girmek için bir engeli daha aştı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı.

O anları Instagram'dan paylaşan Sütşurup, "O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak" diye yazdı.

Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı atan Mustafa Sandal'ın kız istemeye tişörtle gitmesi ise sosyal medyanın gündemine düştü.

Mustafa Sandal yüzüğü taktı, evliliğe ilk adımı attı! İşte ilk fotoğraflar

Bir dönem genç kızların sevgilisi olan Sandal, evli olduğu Emina Jahovic ile üç yıl önce boşanmıştı.

İşte ilk fotoğraflar;

Mustafa Sandal yüzüğü taktı, evliliğe ilk adımı attı! İşte ilk fotoğraflar

Mustafa Sandal yüzüğü taktı, evliliğe ilk adımı attı! İşte ilk fotoğraflar

Mustafa Sandal yüzüğü taktı, evliliğe ilk adımı attı! İşte ilk fotoğraflar

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Magazin

Mustafa Sandal, Magazin, Haberler

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