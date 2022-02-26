Mustafa Sandal'dan Eski Eşi Emina Jahovic'e Nafaka Cevabı

Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic'e ödediği aylık 15 bin TL'lik nafakanın iptali için dava açmıştı. Ünlü şarkıcı, eski eşinin Çubuklu Vadisi'ndeki evinin kira gelirini alma hakkından mahrum edilmesini istemiş, Jahovic ise davanın reddine başvurmuştu.

Jahovic, eski eşinin toplam 1 milyon 105 bin 863 liralık nafaka borcu olduğunu iddia etti.

"EKONOMİK OLARAK ÇOK RAHAT"

İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki 'nafakanın azaltılması' davasının duruşmasına avukatı Altın Mimir'le katılan Sırp şarkıcı, "Mustafa ekonomik olarak rahat. Çocukları okula götürüp getirmesi için araba alacaktı ya da kiralayacaktı. Çocukların tatil paralarını ve evdeki yardımcıların paralarını ödeyecekti. Hiçbirini ödemedi. Nafakayı ödemiyor" dedi.

Jahovic'in avukat Altın Mimir ise " Mustafa Sandal, nafaka borcunu ödemezse mahkeme hapis cezası verecek" şeklinde konuştu.

SANDAL CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Bu iddia sonrası Mustafa Sandal'ın avukatı Mutluer Doğan Şişman'dan açıklama geldi.

Sandal, avukatı aracılığıyla "Görülmekte olan davaya ilişkin İstanbul 3. Aile Mahkemesi tarafından yayın yasağı konulduğunu ve gizlilik kararı verildiğini hatırlatırız" açıklamasını yaptı.

MUSTAFA SANDAL-EMİNA JAHOVİC EVLİLİĞİ

13 Ocak 2008 tarihinde Bos¸nak s¸arkıcı Emina Sandal Türkcan (Jahovic) ile evlenen Mustafa Sandal'ın bu evlilikten Yaman (d.2009) ve Yavuz (d.2012) adında 2 erkek çocugˆu vardır. Çift 6 Haziran 2018 tarihinde anlas¸malı olarak bos¸anmıştır.

Mustafa Sandal, 10 Haziran 2022'de Melis Sütşurup ile nikah masasına oturacak.

MUSTAFA SANDAL KİMDİR?

Mustafa Sandal kimdir, nereli, kaç yaşında; Mustafa Sandal, 11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya gelmiştir. 2022 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Dedesi TRT eski sanatçılarından, Ritim-Saz ustası Hüseyin I·leri'dir.

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Ayşegül Aldinç, Yonca Evcimik, Ozan Orhon, Burak Kut, Deniz Arcak, Emel Müftüoğlu, Reyhan Karaca, İzel, Sibel Alaş, Asya, Hakan Peker, Sertab Erener, Ferda Anıl Yarkın ve Mert Ekren gibi birçok sanatçıya besteler verdi. allowtransparency="true" data-google-container-id="a!4" data-google-query-id="COHQ1c6QnfYCFc-wmgodUP8AoQ" data-load-complete="true" height="0" hspace="0" id="aswift_3" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_3" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=http://proxy.keltis.com/https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads&width=600&quality=100" vspace="0" width="601">

Mustafa Sandal 25. Sanat Yılında 50. doğum günü olan 11 Ocak 2020 günü Beni Ağlatma adlı otobiyografi kitabı çıkardı.

13 Ocak 2008 tarihinde Bos¸nak s¸arkıcı Emina Sandal Türkcan (Jahovic) ile evlenen Mustafa Sandal'ın bu evlilikten Yaman (d.2009) ve Yavuz (d.2012) adında 2 erkek çocugˆu vardır. Çift 6 Haziran 2018 tarihinde anlas¸malı olarak bos¸anmıştır.

Bes¸iktas¸ taraftarı olan ve uçus¸a merakı ile bilinen Mustafa Sandal, pilotluk sertifikasına sahiptir. I·ngilizce, I·talyanca ve Fransızca bilen Sandal Oğlak burcudur.

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?

Melis Sütşurup kimdir, nereli, kaç yaşında;Türkiye'nin Mustafa Sandal'ın sevgilisi olarak tanıdığı Melis Sütşurup, 1989 doğumlu ve butik sahibidir. 2022 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu var.