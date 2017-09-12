Mustafa Dede 85 Yaşında Torununa Böbreğini Verdi

MEHMET ÇETİN - Karaman'da 85 yaşındaki Mustafa Ünlü, organ nakli olması gereken 17 yaşındaki torunu Ayşe'ye böbreğini vererek, hayata yeniden tutunmasını sağladı.



Anne ve babası küçük yaşta ayrıldığı için dedesinin yanında büyüyen Ayşe Ünlü'ye, 14 yaşındayken bacak ve gözlerindeki şişlik nedeniyle gittiği hastanede kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.



Mersin'de yaklaşık iki sene tedavi gören çocuk, böbrekleri iflas edince diyalize girmeye başladı. Doktorların, Ayşe'nin sağlığına kavuşması için mutlaka böbrek nakli olması gerektiğini belirtmesi üzerine, çocuk organ nakli bekleme sırasına kaydedildi.



Torununun gözlerinin önünde erimesine dayanamayan dede Mustafa Ünlü, doku uyumu halinde böbreğini verebileceğini bildirdi. Yapılan tetkiklerin olumlu çıkması üzerine, Antalya'da bir özel hastanede dededen alınan böbrek torununa nakledildi.



Dedesinin böbreğiyle sağlığına kavuşan Ayşe Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce rahatsızlığının tespit edilmesinin ardından yoğun bir ilaç tedavisi gördüğünü belirterek, "Hiçbir sonuç alınamadı. Diyalize girmeye başladım. 6 ay sürekli diyalize girdim. Böbreklerimin ikisi de çalışmıyordu. En kısa sürede organ nakli gerektiğini söylediler. Çaresizce uygun böbreği beklemeye başladım." diye konuştu.



"Bana tekrar can verdi, nefes verdi"



Karaman'da bir hayırseverin desteği ile Antalya'da organ nakli yapan hastaneye başvurduklarını dile getiren Ünlü, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:



"Büyükbabam uyarsa böbreğini bağışlayabileceğini söyledi. Hastaneye gittik, durumu anlattık. İncelemeler yapıldı, dedemin dokuları uyum gösterdi. Dedemden alınan böbreği bana naklettiler. İkimizin de sağlığı yerinde. 15 günde bir hastaneye giderek kontrol oluyorum. Kan değerlerimde bir sıkıntı var. İnşallah o da düzelecek. Dedemin sayesinde hayattayım, sağlıklıyım. Onu çok seviyorum. Bana tekrar can verdi, nefes verdi. Benim gibi organ nakli bekleyen binlerce hasta var. İnsanlar organ bağışında bulunsun. Ölü bedenler mezarlarda çürümesin. Çürüyecek organlar hastalara umut olsun."



Dede Mustafa Ünlü de yanında büyüyen torunu rahatsızlanınca ne yapacağını bilemediğini ifade etti.



Böbrek nakli gerektiğini öğrendiklerinde adeta yıkıldıklarını belirten Ünlü, şunları kaydetti:



"İmkanlarımız sınırlı. Sebepsiz kuş uçmazmış. Durumumuzu öğrenen bir vatandaş bize önder oldu. Antalya'ya geldik. Hastanede böbreğimi bağışlayabileceğimi söyledim. Muayene oldum. Testler olumlu çıktı. Hiç tereddüt etmeden böbreğimin birini verdim. Torunuma böbreğim değil canım feda olsun. Helalühoş olsun. Yeter ki o yaşasın. Şimdi sağlıklıyız. Allah tüm hastalara şifa versin. Hastanede nakil için de hiç para almadılar. Herkese çok teşekkür ediyorum."



Babaanne Ayşe Ünlü de 3 yaşından bu yana torununu kendisinin büyüttüğüne işaret ederek, "Bu torunum benim analı babalı öksüzüm. Babası cezaevinde. Yüzü hiç gülmedi. İnşallah bundan sonra güler. Sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum. Biraz daha tedavisi devam edecek. 15 günde bir Antalya'ya kontrole gitmek zorunda. Önümüze bir düşen olmayınca sıkıntı çekiyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.