Müsiad Expo'da "İnsansız Deniz Aracı" İDA Sergilenecek

Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız deniz aracı İDA, MÜSİAD EXPO'da ziyaretçileriyle buluşacak.

Bu yıl "Meselemiz Türkiye" sloganıyla yola çıkan ve 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul'da gerçekleşecek olan 17. MÜSİAD EXPO, farklı etkinliklere sahne oluyor. MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilecek olan, savunma ve havacılık sektörünün geliştirilmesine yönelik üretilen iş ve hizmetlerin ziyaretçilere anlatılacağı High Tech Port'ta ilk yerli ve milli insansız deniz aracı İDA da sergileniyor. Keşif ve gözetleme amaçlarının yanı sıra terörle mücadele, deniz sınırlarının korunması, düzensiz göç ile mücadele gibi alanlarda kullanılabilecek.

İnsansız olarak çalışabilen, üzerindeki oto pilot, otomatik rota konumlandırma ve dinamik konumlandırma sistemleriyle görev bilgisayarına yüklenilen rota üzerinde gidebilen Türkiye'nin ilk milli ve yerli İnsansız Deniz Aracını (İDA) Kayacı Savunma Sistemleri geliştirdi. En son teknoloji hibrit bir araç kurgusuyla geliştirilen İDA sistemi, üzerinde bulunan ve hem otomatik hem de karadan kontrol edilerek çalışabilen sensörler (radar, lidar, termal kamera, optik kamera, dinamik konumlandırma sistemi, otomatik rota konumlandırma ve oto-pilot sistemi) sayesinde sınır güvenliği ve düzensiz göç ile mücadele amaçları kapsamında ülkemizin deniz sınırlarının güvenliği alanında kullanılabilecek. Üzerinde herhangi bir mürettebat bulunmadığından ve otonom olarak çalışabilme özelliğinden dolayı, ağır deniz koşullarında ve mürettebatlı gemilerin görev yapamadığı koşullarda İDA görev yapabilecek.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, High Tech Port'un büyüyerek devam edecek bir proje olduğunu, Türkiye'nin dünyada savunma sanayiinin liderlerinden biri olma iddiasının taşıyıcısı olduğunu ifade etti. İDA'nın yerli ve milli sermaye ürünü olarak tüm teknoloji ve sanayi firmalarımız için örnek bir proje olduğunu söyleyen Kaan, MÜSİAD EXPO'da High Tech Port ve İDA'ya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

TERÖRLE MÜCADELEDE VE SINIR GÜVENLİĞİNDE SİDA KULLANILACAK

İDA hakkında bilgi veren Kayacı Savunma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı ve MÜSİAD Mersin Önceki Dönem Şube Başkanı Hakan Kayacı, geliştirilen İDA sistemi sadece gözetleme ve keşif amaçlı değil, üzerine yük olarak takılabilecek silah sistemleri ile Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) olarak da kullanılabileceğini belirtti. Kayacı, söz konusu SİDA'nın terörist, korsan ya da düşman unsurlara karşı askeri amaçlar için kullanılabileceğini, SİDA'nın Türk savaş gemilerinin gözü ve kulağı olacağını ifade etti. Kayacı şöyle devam etti: "SİDA, sismik araştırmalar yapan Barbaros Hayrettin gemisi ya da sondaj çalışmaları yapan Fatih Gemisi gibi önemli gemilerin güvenliğini de sağlayabilecek. Türkiye'ye yüksek teknolojiye sahip yerli ve milli bir savunma aracı kazandırdığımız için gururluyuz. Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor, savunma sanayi konusunda Türkiye'nin de dünyanın önemli ülkelerinden biri olması yolunda çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz."

Kayacı Savunma Sistemleri bünyesinde bulundurduğu Radar Donanımları, Radar Yazılımları ve Deniz Elektroniği Sistemleri konularında 25 yılı aşkın süredir çalışan bir kurum olarak araçların radarda görünürlüğünü yüksek doğrulukla hesaplayabilen ve dünyada sadece 4-5 ülkenin sahip olduğu kritik bir radar sistemi olan Radar Kesit Alanı yazılımını da üreten kuruluş.

HİGH TECH PORT'UN HEDEFİ YERLİ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİNİN GELİŞMESİ

Katar, BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Ürdün, Fas, Tunus, Cezayir, Nijerya, Güney Afrika, Brezilya, Şili, Kolombiya, Endonezya, Malezya, Pakistan ülke ordu ve savunma bakanlıklarıyla ve orijinal ekipman üreticileri ile ortak iş geliştirme görüşmeleri de High Tech Port'ta gerçekleşecek. Türkiye'de savunma ve havacılık sektörünün gelişmesine yönelik iş ve hizmetler üretilmesi hedefiyle yola çıkan High Tech Port, ülkeler, devlet kurumları, endüstri, akademi, teknolojik kuruluşlar gibi tarafları bir araya getirerek bu alanda ar-ge ve üretim konusunda yeni projelere zemin hazırlıyor.

MÜSİAD EXPO'YA İLGİ YÜKSEK

17. MÜSİAD EXPO'nun 8 binin üzerinde B2B görüşmeye sahne olması ve bu görüşmelere 400'e yakın alım heyetinin yanı sıra yaklaşık 30 ülkeden bakan düzeyinde katılım gösterilmesi bekleniyor. Türkiye'nin 2023 yılı için hedeflenen 500 milyar dolar ihracat rakamına büyük bir katkı sunacak 17. MÜSİAD EXPO bu yıl geçtiğimiz yıllara kıyasla 6 kat fazla başvuru aldı. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Ortadoğu'ya, 100 kadar ülkeden katılım olması bekleniyor.

MÜSİAD EXPO'da gerçekleşecek diğer etkinlikler de ilgi görüyor. EXPO ile eş zamanlı olarak düzenlenecek olan 4.High-Tech Port'un yanı sıra, uluslararası iş platformu International Business Forum (IBF) ve bu yıl ilk kez MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK), geleceğin iş insanlarını, girişimci ve sanayicilerini buluşturuyor.