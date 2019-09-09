Müşfik Kenter kimdir? Büyük usta 87 yaşında!

09.09.2019 07:00

Türk tiyatrosunun büyük isimlerinden biri olan Müşfik Kenter, bugün 87. doğum gününde saygıyla anılıyor. İlkokul çağında iken başladığı tiyatro hayatını yaşamını yitirdiği 2012 yılına kadar aynı aşk ile devam etti. Yıldız Kenter'in kardeşi olan büyük usta, müthiş sesi ile herkesin hafızasına kazınmıştır. Peki, Müşfik Kenter kimdir? İşte büyük ustanın hayatı, eserleri, oynadığı tüm yapımlar...

MÜŞFİK KENTER KİMDİR?

Müşfik Kenter, 9 Eylül 1932'de İstanbul'da doğdu. Ahmet Naci Kenter ve Olga Cynthia'nın beşinci ve en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen usta oyuncu, 1947'de Ankara Devlet Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde tiyatroya başladı. 1950 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ve buradan 1955 yılında yüksek derece ile mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi, 1959 yılına kadar burada çalıştı.

1959 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldıktan sonra İstanbul'a giderek kardeşi Yıldız Kenter ile beraber Muhsin Ertuğrul ile çalıştı, beraber Küçük Sahne'de oyunlar sergilediler. Şükran Güngör ve Kamuran Yüce ile bu dönemde bir araya geldiler ve dörtlü olarak birlikte uzun yıllar tiyatro yaptılar.

1960-1961 yılları arasında Site Tiyatrosu'nu kurdular. 1962'de adını Kent Oyuncuları olarak değiştirdiler. İki kardeş ve Şükran Güngör, 1968'de İstanbul'da Kenter Tiyatrosu'nun binasının inşaatını tamamladılar. Tiyatroyu yapmak için tüm paralarını ortaya koymaları, büyük bir turne ile Anadolu'yu gezmeleri ve bir koltuk satma kampanyası ile destek toplamaları gerekmişti.

Müşfik Kenter, İngiliz Kültür Heyeti ve Rockefeller'den burslar alarak Amerika ve İngiltere'de tiyatro araştırmaları yaptı ve incelemelerde bulundu. İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya, Yugoslavya, Kıbrıs gibi bir çok ülkede oyunlar sergiledi. "Derya Gülü", "Aptal Kız", "Nalınlar", "Fehim Paşa Konağı", "Mikado'nun Çöpleri", "Çok Uzak Fazla Yakın", "Ramiz ile Jülide", "Bir Garip Orhan Veli", "Kuvayi Milliye", "Huysuz İhtiyar," "Nasrettin Hoca Bir Gün" gibi yerli oyunların yanı sıra, William Shakespeare, Anton Pavloviç Çehov, Maksim Gorki, Bertolt Brecht, Eugene Ionesco, Harold Pinter, Edward Albee, Arthur Miller gibi yazarların oyunlarını sahneledi ve oynadı. Hamlet, Cyrano de Bergerac, Sustalı Mack gibi tiyatro edebiyatının en önemli rollerini sahneye başarıyla taşıdı. Tiyatro oyunculuğunun yanında sinema oyunculuğuna da önem vererek, çok sayıda filmde birbirinden farklı karakteri başarı ile canlandırdı.

EN UZUN SÜRE SAHNELENEN OYUN

30 yılı aşkın bir süredir oynadığı, Orhan Veli'nin şiirlerini Murathan Mungan'ın düzenlemesiyle oluşturulan, Oğuz Aral'ın sahneye koyduğu "Bir Garip Orhan Veli", ülkemizde en uzun süre sahnelenen oyun olma özelliğine sahiptir ve Müşfik Kenter'le özdeşleşti.

"Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", "Kurtuluş", "Ay Vakti", "Piano Piano Bacaksız", "Rumuz Goncagül", "Hayallerim, Aşkım Ve Sen", "Ateşten Günler", "Yorgun Savaşçı", "Seni Kalbime Gömdüm", "Üç Arkadaş", "Bozuk Düzen", "Murtaza", "Dişi Kurt," Türk Sinema Tarihi'nde önemli bir yeri olan "Sevmek Zamanı", Tevfik Başer'in yönettiği "Lebewohl, Fremde/ Elveda Yabancı", oynadığı filmlerden bazılarıdır. Oynadığı sinema filmlerinin yanı sıra pek çok televizyon dizisinde rol almış; belgesel, reklam, dizi ve film seslendirmesi çalışmaları da yaptı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan emekli olduktan sonra, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Başkanlığı ve Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği yaptı.

Esin Şerbetçi, Mehlika Kenter ve Gülsüm Kamu ile evlenip ayrıldı. Son evliliğini Kadriye Kenter'le yaptı. İlk evliliğinden Mahmut ve Elvan, ikinci evliliğinden Melisa ve son evliliğinden Balam adlı dört çocuğu var.

SON ANINA KADAR SAHNEYE ÇIKTI!

Aramızdan ayrıldığı 15 Ağustos 2012'den kısa süre öncesine kadar, Orhan Veli şiir gösterisiyle sahneye çıkmaya devam etmiştir.

Kenter, Haziran 2012'de kendisine akciğer kanseri teşhisi konmasının ardından 15 Ağustos 2012 tarihinde saat 16:20'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kenter'in naaşı, Kilyos Aile Mezarlığı'na defnedildi.

MÜŞFİK KENTER'İN KAZANDIĞI ÖDÜLLER

Müşfik Kenter'in sinema ve tiyatro alanında edindiği pek çok ödülden bazıları şöyledir:

3. Antalya Film Şenliği En İyi Erkek Oyuncu – "Bozuk Düzen" (1966)

Olağanüstü Yorum Ödülü – "Konken Partisi" (1993)

Afife Ödülleri Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü (1997)

Afife Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – "Çözüm" (2002)

8. Uluslararası Kukla Festivali Onur Ödülü (2005)

Antalya Film Festivali Yıldırım Önal Özel Ödülü (2008)

Adana Sakıp Sabancı Vakfı Yaşam Boyu Başarı Ödülü (2010)

Oynadığı bazı tiyatro oyunları

Hür Adam

Nasrettin Hoca Birgün

Çözüm

Kuvayi Milliye

Huysuz İhtiyar

Anlat Şehrazat (Binbir Gece Hikâyeleri)

Martı

Helen Helen

Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?

İvanov

Nükte

Ramiz İle Jülide

Ver Elini Brodvey

Konken Partisi

Görünmez Dostlar

Van Gogh

Kim Kimi Kiminle

Kökler

Kahramanlar ve Soytarılar

Arzu Tramvayı

Vanya Dayı

Çöl Faresi

Buzlar Çözülmeden

Ders

İnsan Denen Garip Hayvan

Ayak Takımı Arasında

Sanalyeler

İçerdekiler

Salıncakta İki Kişi

Bedel

Üç Kız Kardeş

Bir Garip Orhan Veli

Üç Kuruşluk Opera

Kapıcı

Yarın Cumartesi

Öfke

Nalınlar

Mary-Mary

Antigone

Mikadonun Çöpleri

Cyrano De Bergerac

Hamlet

On İkici Gece

Deli İbrahim

Kel Oğlan : Ziya Demirel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949

Oynadığı sinema filmleri

Dişi Kurt (1960)

Sessiz Harp (1961)

Dişi Örümcek (1964)

Murtaza (1965)

Şeytanın Kurbanları (1965)

Sevmek Zamanı (1965)

Bozuk Düzen (1966)

O Kadın (1966)

Üç Arkadaş (1971)

Seni Kalbime Gömdüm (1982)

Hayallerim Aşkım ve Sen (1987)

Rumuz Goncagül (1987)

Piano Piano Bacaksız (1990) (sesiyle)

Kurtuluş (1991)

Lebewohl, Fremde (1991)

Moon Time (1994)

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2000)

Amerikalılar Karadeniz'de 2 (2006)

Oynadığı televizyon dizileri

Avrupa Yakası (2009)

Mevlana Aşkı Dansı (2008)

Sessiz Gemiler (2007)

Kapıları Açmak (2005)

Zümrüt (2004)

Şapkadan Babam Çıktı (2003)

Yasemince (2000)

Hayat Bazen Tatlıdır (1996)

Kurtuluş (1994)

Elveda Yabancı (1993)

Geçmiş Bahar Mimozaları (1989)

Ateşten Günler (1988)

Gecenin Öteki Yüzü (1987)

Bir Ceza Avukatının Anıları: Emekli Başkan (1979)

Çöl Faresi (1977)